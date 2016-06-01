Подвиг подольских курсантов 6 октября 1941 г. - Начало обороны на Ильинских рубежах. Подвиг подольских курсантов На чтение: 1 минута

В летописи Великой Отечественной войны достойное место занимает бессмертный подвиг подольских курсантов в битве за Москву в октябре 1941 года. Из курсантов в живых остался только каждый десятый, но они своей грудью остановили вражескую лавину наступления на советскую столицу.

В первых числах октября 1941 года на Малоярославецком направлении нависла угроза выхода немецких войск непосредственно к Москве. К этому времени значительная часть войск Западного, Брянского и резервного фронтов оказались в окружении, поэтому сплошной линии обороны не было, а резервов способных быстро закрыть брешь командование не имело.

Для закрытия этой опаснейшей бреши в Ильинском секторе Малоярославецкого боевого участка 5 октября были подняты по тревоге Подольские военные (пехотное и артиллерийское) училища, и брошены навстречу гитлеровцам, чтобы любой ценой задержать их продвижение до подхода резервов Верховного Командования. 6 октября курсанты прибыли на Ильинский боевой участок и заняли оборону по рекам Лужа и Выпрейка.

У Ильинского немецким войскам пришлось задержаться, несмотря на численный и технический перевес, а также поддержку авиации и артиллерии. Лишь 16 октября враг захватил оборонительные рубежи на Ильинском боевом участке, и почти все курсанты, державшие оборону на этом участке, погибли. Но за это время была сформирована сплошная линия укреплений по реке Нара, было уничтожено порядка 5000 немецких солдат и офицеров. Германские планы по быстрому выходу к советской столице были сорваны. Оставшихся в живых курсантов отправили доучиваться в Иваново. Большинство погибших опознать не удалось. Многие из них стали числиться пропавшими без вести.

Обложка: Памятник подольским курсантам: улица Кирова / улица Парковая, Подольск, Московская область. Авторы монумента: художник — Ю. Л. Рычков, скульпторы А. Н. Новиков и А. Г. Мямлин, архитекторы — Л. П. Земсков и Л. А. Скроб. Был открыт в канун празднования 30-летия Дня Победы — 7 мая 1975 года

Источник: https://ru.wikipedia.org