Подвиг курсантов-пограничников или "тонкая зеленая линия". Подвиг курсантов-пограничников или "тонкая зеленая линия". На чтение: 2 минуты

18 августа 1941 года под Ленинградом произошло чудо. По-другому то, что произошло, объяснить сложно. В самый критический для обороны города момент по приказу командования Северного фронта против трех немецкий танковых дивизий были выставлены два батальона курсантов-пограничников с целью остановить врага. И, самое потрясающее то, что пограничники выполнили приказ, и остановили немцев.

Со времен Крымской Войны в западной военной истории появилось определение «тонкой красной линией, ощетинившейся сталью», как символ мужества небольшой группы британских солдат. На мой взгляд, после 18 августа 1941 года в русской военной истории пора вводить термин «тонкая зеленая линия», как символ воинской доблести курсантов-пограничников.

Накануне, вечером 17 августа 1941 года два батальона курсантов-пограничников Военно-политического училища НКВД и слушателей курсов младших политруков были срочно на грузовиках доставлены к линии фронта.

1-й батальон майора Н.А. Шорина перекрыл Таллиннское шоссе в районе Русские Аташи и должен был остановить продвижение 6-й немецкой танковой дивизии.

2-й батальон курсантов капитана А.А. Золотарева перекрыл шоссе от Волосово к Красногвардйску и занял оборону линии Хильгюзи- ст. Елизаветино – Дылицы. Батальон в составе 726 бойцов и командиров заняли позиции на 10 км фронте. Пограничники должны были остановить продвижение 1-й и 8-й немецких танковых дивизий.

Казалось, что поставленная перед пограничниками задача была невыполнима. Особенно немыслимая задача была у 2-го батальона Золатырева. Как могут четыре роты курсантов остановить две танковые дивизии противника? Нужно учитывать и то, что у курсантов на вооружении было только легкое стрелковое оружие. Лишь на небольшом участке фронта, в районе Елизаветино, пограничников могли поддержать огнем два артиллерийских ДОТа боевого охранения 267-го ОПАБа

Но в век моторов и брони нельзя не учитывать значимость человеческого фактора. Курсаны-пограничники обладали прекрасной огневой и физической подготовкой. Фактически, они являлись отборной пехотой, по выучке превосходившей и кадровые части РККА и тем более ополченческие дивизии.

Ново-Петерговское высшее пограничное училище (ВПУ) НКВД готовило политруков для пограничных войск и дивизий НКВД. В это училище отбирали лучших пограничников и солдат дивизий НКВД по всему Советскому Союзу. По этой причине, помимо великолепных боевых качеств, курсанты были преданными стране бойцами, готовые драться до последней капли крови.

Хорошо вооруженному противнику наши пограничники противопоставили выучку. Практически сразу, курсанты наладили разведку, и результат не замедлил себя ждать. Со стороны Волосово к Елизоветино шел вражеский броневик, примерно в 500 м за ним двигалась вражеская автоколонна с немецкими пехотинцами. Это наступали части 8-го моторизованного полка 8-й танковой дивизии. Получив точные сведения о противнике и выявив его слабые стороны, Золотарев решил нанести контрудар.

Утром 18 августа 1941 года противника атаковали 5-я и 6-я роты курсантов. По воспоминанием наших пограничников, успешному контрудару способствовало то, что немецкие солдаты, которые захватили Елизаветино, разошлись по строениям станция с целью грабежа, отдельные группы немецких солдат беспечно «охотились» на лебедей, которые плавали в водоемах парка.

Немецкие солдаты, не выдержав удара пограничников, практически сразу обратились в бегство. В ходе контрудара противник был выбит из железнодорожной станции и отброшен на территорию Елизаветинского дворца, где оставшиеся в живых вражеские солдаты заняли оборону в строениях архитектурного ансамбля и на островах паркового озера.

В этом потрясающе красивом месте развернулась жестокая драма войны. Немцы заняв оборону в старинном дворце и Владимирской церкви стали оказывать ожесточенное сопротивление. Весь день здесь шел тяжелый бой. К вечеру стрельба в парке стала затихать, и у нас, и у немцев кончились патроны. Тогда инструктор физподготовке лейтенант В. Д. Офицеров поднял курсантов в штыковую атаку. Штыками и прикладами пограничники опрокинули немцев. Уже в темноте курсанты забросали гранатами последний очаг вражеской обороны – Владимирскую церковь. На стенах колокольни храма до сих пор остались следы от пуль.

Пока 5-я и 6-я роты сражались с частями 28-го моторизованного полка в парке, остальные роты курсантов держали оборону у деревни Елизоветино. В этом бою пограничников поддержали два артиллерийских ДЗОТа 267-го ОПАБа.

Отдельно от всего 2-го батальона сражалась 8-я рота. В районе Хильгюзи она сдерживала наступление частей 1-й танковой танковой дивизии. Здесь курсанты впервые вступили в бой с вражескими танками, и, по крайней мере один, уничтожили гранатами.

В истории 1-й немецкой танковой дивизии сухо отмечено, что боевая группа Хайденбранда захватила сильно укрепленную деревню Хильгюзи.

В Елизаветинском парке к вечеру окончательно удалось сломить сопротивление противника. В ходе боя здесь были уничтожены два легких танка противника, которые пытались оказать помощь немецкой пехоте.

Казалось, что бой выигран, но к противнику подошло подкрепление, и наши пограничники в 23.00 начали отход ко второму рубежу обороны в Шпаньково.

18 августа 1941 года переломный день в битве за Ленинград. В результате упорных боев, используя лишь небольшие, но хорошо подготовленные боевые группы советскому командованию удалось остановить стремительное приближение танков генерала Гепнера к Ленинграду. Теперь немецкие танкисты будут двигаться к городу на Неве с «черепашьей скоростью». Более подробная информация про Борницкий рубеж есть в документальном фильме "С винтовками на танки? Борницкий рубеж. 1941." Вот ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=EsYUwyBf7xE