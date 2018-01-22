«Пирожные Жданова – это бред». Правда и мифы о блокаде Ленинграда Ученый рассказал об ужасах блокады Ленинграда и объяснил, что упускают на Западе, описывая те трагические события. Под непрерывным огнем фашистских бомбардировок, терзаемые голодом и холодом прожили ленинградцы те страшные 872 дня. По разным данным, за период фашистской блокады в Ленинграде погибли от 630 тысяч до 1,5 миллиона человек. При этом лишь 3 % погибли под огнем пулеметов и истребителей, а оставшиеся 97 % сгубил голод… Советские войска неоднократно предпринимали попытки прорвать вражеское кольцо вокруг города, но и в 1941, и в 1942 году этого сделать не удалось. Решающим днем для узников блокады стало 18 января 1943 года. В этот день... На чтение: 6 минут

Ученый рассказал об ужасах блокады Ленинграда и объяснил, что упускают на Западе, описывая те трагические события.

Под непрерывным огнем фашистских бомбардировок, терзаемые голодом и холодом прожили ленинградцы те страшные 872 дня. По разным данным, за период фашистской блокады в Ленинграде погибли от 630 тысяч до 1,5 миллиона человек. При этом лишь 3 % погибли под огнем пулеметов и истребителей, а оставшиеся 97 % сгубил голод…

Советские войска неоднократно предпринимали попытки прорвать вражеское кольцо вокруг города, но и в 1941, и в 1942 году этого сделать не удалось. Решающим днем для узников блокады стало 18 января 1943 года. В этот день в ходе операции «Искра» блокада была прорвана. А окончательное снятие блокады Ленинграда произошло 27 января 1944 года.

Это было сделано силами Ленинградского и Волховского фронтов, которым помогали части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия. Подготовка к операции велась почти месяц, и в итоге, скоординировав свои действия, наши войска нанесли массированный удар по позициям противника и прорвали немецкую оборону.

Впрочем, операция «Искра» на этом не завершилась, поскольку гитлеровцы продолжали оказывать активное сопротивление на различных участках фронта. Тем не менее политическое, материально-экономическое и символическое значение прорыва блокады переоценить невозможно. Вскоре после создания «коридора» в блокадном кольце в Ленинград была проведена железнодорожная линия Поляны – Шлиссельбург, а также автомобильная магистраль и несколько мостов через Неву. 7 февраля на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с «большой земли». А со второй половины февраля в Ленинграде начали действовать такие же нормы выдачи продовольствия, как и в других городах СССР. Все это значительно улучшило положение ленинградцев и бойцов Ленинградского фронта. Таким образом, можно смело утверждать, что прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград.

Тем не менее ряд исследователей, особенно иностранных, в своих трудах описывает ужасы блокады несколько превратно. Так, профессор Бостонского университета Алексис Пери в 2017 году выпустила книгу под названием «The War Within. Diaries from the Siege of Leningrad» («Война изнутри. Дневники из блокадного Ленинграда»). По словам автора, в основу книги легли ее беседы с выжившими блокадниками и их личные записи. Изучив 125 дневников ветеранов, Пери пришла к выводу о том, что в блокадном Ленинграде царили воровство, чувство страха и каннибализм. При этом о героизме и стойкости ленинградцев – ни слова.

«Люди вообще почти не упоминают немцев или фашистов. Вместо этого они сосредоточены на окружающих – представителях власти, соседях, родственниках, потому что это и есть реальная угроза», – пишет американка.

«История.РФ» решила поинтересоваться у историка, как все было на самом деле. О тяжелых днях блокады, ее долгожданном прорыве и о том, стоит ли доверять зарубежному взгляду на эти события, рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Если бы Ленинград сдался, люди были бы обречены»

– Михаил Юрьевич, историю блокады и обороны Ленинграда в последние годы трактуют по-разному. На Западе, к примеру, больше всего говорят о случаях каннибализма и предательства среди местных жителей: якобы ленинградцы только и делали, что грызлись друг с другом из-за еды. Как к этому относиться? И были ли такие случаи на самом деле?

– Начнем с того, что если бы в Ленинграде тогда царили чувство страха, воровство и каннибализм, то Ленинград просто-напросто не выстоял бы под натиском этой вражеской блокады. Конечно, город оказался в ужасном состоянии именно благодаря нацистской политике уничтожения. Ведь не секрет, что блокада Ленинграда является одним из главных символов военных преступлений нацистов. Изначально город был обречен именно на уничтожение. Мы знаем о приказах, которые звучали из уст Гитлера, в частности в 1941 году, когда он приказал окружить Ленинград плотным кольцом блокады, а если будут заявления о капитуляции, не принимать их, разрушать город огнем артиллерии и авиаударами. Гитлер хотел, чтобы в конце концов этот город просто не существовал. Причем, как отмечали финские и немецкие источники, финны тоже не были заинтересованы в существовании этого большого города на будущих границах Великой Финляндии и Третьего рейха. Соответственно, те условия, в которые были поставлены ленинградцы, были ужасными. Но город стоял, город сражался.

– А ведь немцы неоднократно пытались захватить Ленинград, но им этого так и не удалось…

– Верно, ни одна попытка немцев захватить Ленинград не увенчалась успехом. Более того, до момента прорыва блокады в январе 1943 года, было предпринято несколько попыток прорвать это кольцо, которые также оказались неудачными. То есть Ленинград так или иначе, несмотря на то что находился в кольце блокады, имел связь с большой землей.

– Вы имеете в виду «Дорогу жизни», по которой осуществлялось сообщение с другими населенными пунктами?

– И её, и, конечно, моральную связь! Вся страна знала, в каком положении находится город, и это придавало его защитникам и жителям стойкость, мужество и надежду. Кроме того, сегодня западные и некоторые наши историки пытаются ставить вопрос о том, нужно ли было вообще удерживать Ленинград. При этом они совершенно не берут в расчет, что было бы, если бы Ленинград сдался. Ведь Гитлер и его генералы не были намерены оставлять там жителей, они были бы обречены!

– А со стратегической точки зрения что для нас означала бы потеря Ленинграда?

– Ленинград имел громаднейшее значение для Советского Союза. Если бы немцы его взяли, у них бы освободилось большое количество сил и группа армий «Север», которые они могли перебросить на центральное направление. И, в конце концов, создалась бы угроза для Москвы. По сути, Советский Союз стоял бы перед еще большей угрозой, чем осенью-зимой 1941 года.

– Все-таки были в блокадном Ленинграде случаи поедания людей? Об этом очень много пишут, особенно в последние десять лет.

– Некоторые историки, исследователи и публицисты сегодня пытаются представить дело так, что ленинградцы только и делали, что занимались каннибализмом и воровали. Вероятно, что единичные такие случаи были – когда человек голодает, все возможно. Но надо особо отметить, что эти случаи не были характерны для блокадного города, абсолютно не были. Самой главной характерной чертой Ленинграда было то, что он выживал, несмотря ни на что. Несмотря на то что часть промышленности была эвакуирована, город продолжал выпускать и ремонтировать военную технику, оружие, обмундирование, город давал фронту новые пополнения. И это несмотря на то, что в ноябре 1941 года норма хлеба для блокадников была самой низкой – 125 грамм хлеба! Части первой линии получали немного больше – 500 грамм. И вот в таком ужасном состоянии, когда кругом царил голод, люди держали оборону! И немцы не посмели развернуть новое наступление на Ленинград.

«Жданов болел диабетом!»

– А как же деликатесы, от которых якобы ломился стол руководителя города Андрея Жданова? Об этом писали многие: историк Юлия Кантор, политолог Георгий Бовт и даже внук личного кардиолога Жданова Игорь Атаманенко. По их словам, глава Ленинграда в тяжелые времена буквально объедался персиками, икрой и пирожными.

– Действительно, сегодня активно критикуют руководство Ленинграда, которое якобы обжиралось, пока ленинградцы умирали. В качестве доказательств приводятся различные дневники, в частности дневник инструктора отдела кадров Ленинградского горкома партии Николая Рябковского, который рассказывает о том, что был в партийном санатории и там его хорошо кормили. Но дело в том, что дальше в этих исследованиях не говорится о том, что были и другие стационары. Открывались стационары для людей, измученных голодом, чтобы они поправили свое здоровье, открывались столовые для детей, для ученых – через них прошли десятки тысяч людей! Не говорится о том, что была проведена самая массовая в мире эвакуация людей по «Дороге жизни». Когда Ладога еще не замерзла, их вывозили по воде, а зимой – по льду. Тогда было эвакуировано более одного миллиона человек.

– Если бы «Дорогу жизни» не удалось проложить, город бы погиб?

– Шансов выжить без «Дороги жизни» у Ленинграда, конечно, было бы гораздо меньше. Но в любом случае, и это надо особо отметить, мы делали все возможное для того, чтобы, во-первых, прорубить коридор в этом кольце (блокады – прим. ред. ) А во-вторых, несмотря на немецкое наступление и взятие Тихвина, так или иначе создавались новые пути подвоза к Ладожскому озеру. В ходе контрнаступления Красной Армии зимой 1941–1942 годов удалось отбить Тихвин и улучшить транспортную магистраль, которая подходила непосредственно к Ладожскому озеру. Прокладывались трубопроводы, электрокабель. Если эвакуировалось население из Ленинграда, то обратно шло вооружение и хлеб. Соответственно, можно сказать, что Ленинград выжил благодаря силе духа местных жителей и связи с большой землей, которая помогала ему всем, чем могла. И, возвращаясь к предыдущему вопросу: руководство Ленинграда, конечно, не жировало. Есть свидетельства из секретариата Жданова, где говорится, что он установил минимальные нормы выдачи продовольствия в Смольном, где питалось непосредственно городское руководство, и сам следил за нормой питания. А история про пирожные – это просто бред, поскольку он болел диабетом и просто-напросто не мог употреблять столько сладкого.

– Существует еще два распространенных мифа о блокаде: Гитлер не хотел захватывать Ленинград, а Сталин – освобождать. Откуда они взялись и есть ли здесь хотя бы доля правды?

– Эта версия в свое время появилась в книге американского журналиста Гаррисона Солсбери «900 дней. Блокада Ленинграда» (была издана на английском языке в 1969 году, на русском – в 1973 году. – Прим. ред. ) и в работах других иностранных исследователей. Они писали о том, что Сталин якобы не любил Ленинград, а Гитлер не хотел его разрушать. На самом деле все обстояло ровно наоборот. Сталин во что бы то ни стало хотел удержать город, потому что это было важно и со стратегической, и с моральной точки зрения. С моральной потому, что Ленинград – это все-таки колыбель революции и второй город страны как по промышленному потенциалу, так и по культурному значению. А о стратегическом аспекте я уже сказал: немцы, взяв Ленинград, соединились бы с финнами и смогли перебросить значительные войска уже на другие направления – под Москву и на юг России. Тогда бы нам пришлось очень несладко.

Фашисты думали, что Ленинград вымер, но там играла музыка…

– Есть также расхожее мнение о том, что Маннергейм, памятуя о своей службе в русской армии еще во времена царизма, запретил финским войскам брать Ленинград и даже бомбить и обстреливать его с севера.

– Сейчас периодически возникают заявления о том, что Маннергейм остановил свои войска на линии старой границы (имеется в виду советско-финская граница, существовавшая до Зимней войны . – Прим. ред. ). На самом деле в одном месте они границу перешли, только были выбиты в 1941 году в ходе контратаки советских воинов. Маннергейму было выгодно, чтобы Ленинград пал, но в то же время ему было выгодно, чтобы в городе не было никаких людей, поскольку граница между Великой Финляндией и Третьим Рейхом проходила по реке Неве.

– Но ведь он так и не попытался напасть на город. Почему?

– На мой взгляд, Маннергейм не начинал наступление не из-за того, что берег Ленинград – он берег прежде всего свои войска. Он просто-напросто боялся больших потерь, поскольку у нас была крепкая оборона на Карельском укрепленном районе. Маннергейм понимал, что раз немцы не смогли пробить эту оборону, то и финнам незачем пытаться, поэтому он и приостановил свое наступление.

– В распоряжении Гитлера были гораздо более мощные силы. При этом даже фюрер понимал, что просто так Ленинград ему не взять. Почему было решено применить именно тактику блокады? Он верил, что блокада изнурит и сломит русских? Она была нужна для этого?

– Гитлер хотел сделать так, чтобы все ленинградцы вымерли и он вошел уже в пустой город. Просто так взять Ленинград он, естественно, не мог, потому что, как и Маннергейм, боялся крупных потерь. К тому же зачем штурмовать город, когда можно просто его окружить? Тем более Гитлеру нужны были войска на других направлениях. Осенью 1941 года он перебросил танковую армию на московское направление, но остальные войска оставались под Ленинградом.

– Как был устроен быт ленинградцев в те тяжелые годы? Читая труды многих авторов, можно подумать, что жизнь в блокадном городе замерла и ленинградцы думали только о том, как раздобыть еды и выжить. Но так ли это?

– Несмотря на голод и мизерные хлебные пайки, которые были до того, как заработала «Дорога жизни», люди все равно шли на работу! Вы только подумайте: они работали у станка, часто валились от усталости, но работали! Дети ходили в школу, для них продолжали проводить новогодние елки, о них заботились. То есть основная характеристика блокадного Ленинграда – это то, что он был живой . И Седьмая симфония Шостаковича , которая прозвучала здесь в августе 1942 года, придала людям еще больше моральных сил. Фашисты такого просто не ожидали! Они действительно думали, что город вымер, а на самом деле он жил. Таким образом, мы перебороли немцев в моральном плане.

– Как вы уже говорили, в течение 1941–1942 годов советские войска пытались прорвать блокаду не один раз, но все попытки оборачивались неудачей. Почему в 1943 году разорвать это кольцо наконец удалось?

– Здесь сыграла большую роль общая стратегическая ситуация. Немцы к тому моменту уже понесли большие потери под Сталинградом, а наши войска на Ленинградском фронте наконец смогли сосредоточить достаточное количество сил для решающего удара. Хотя и в 1942 году, во время Синявинской операции, несмотря на то что нам не удалось прорвать кольцо врага под Ленинградом, мы перемололи там много немцев. А в январе 1943 года советским бойцам удалось сосредоточить максимум сил на узком участке фронта и пробить коридор шириной 8–11 километров. Буквально через несколько недель там уже проложили железную дорогу для снабжения Ленинграда. Также стоит отметить возросший опыт нашего командования, взаимодействие различных родов войск, массированное применение артиллерии и массированные удары нашей пехоты.

– Заслуги каких военачальников вы бы особо отметили?

– Главную роль в успехе прорыва блокады сыграли четко поставленные цели и, конечно, то, что операцию курировал Георгий Жуков. Кроме того, естественно, стоит отметить Леонида Говорова и Кирилла Мерецкова. Говоров командовал Ленинградским фронтом, а Мерецков – Волховским. Собственно, два этих фронта и соединились в Рабочих поселках № 1 и № 5. Самое главное, что важно отметить: сами бойцы тоже понимали, что надо в конце концов пробить это вражеское кольцо. Они рвались в бой!