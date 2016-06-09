Оборона Тулы 24 октября 1941 г. – начало героической обороны Тулы. На чтение: 1 минута

Тульская оборонительная операция продолжалась с 24 октября по 5 декабря 1941 года. Являлась частью Московской оборонительной операции 1941 г. В ходе ожесточенных боев было отражено наступление немецко-фашистских войск на тульском направлении и сорвана их попытка обойти Москву с юга.

24 октября танки группы Гудериана, обходя открытые фланги частей 50-й армии, приблизились к Туле. Против них оборонялись 108-я танковая дивизия, кстати, не имевшая ни единого танка, 260-я стрелковая дивизия, 156-й полк войск НКВД, Тульский рабочий полк, батальон милиции и др. части.

С утра 30 октября Гудериан начал штурм города, но не добился почти никаких успехов. Немцам удалось потеснить лишь плохо вооруженный рабочий полк, но на помощь тулякам пришли зенитчики 732-го полка. Поставив свои орудия на прямую наводку они в ожесточенном бою подбили 26 фашистских танков.

18 ноября танки Гудериан вновь перешли в наступление и прорвались на стыке Юго-Западного и Западного фронтов. Обходя Тулу с востока, противник к 25 ноября достиг рубежа в 6 км от Каширы, преодолев около 100 км. Тула оказалась в глубоком «мешке», охваченная с юга, запада и востока. Что бы предотвратить окружение города, 27-30 октября Западный фронт нанёс по 2-й танковой армии сильный контрудар частями 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и 112-й танковой дивизии, вынудив противника вновь приостановить наступление.

2 декабря 2-я танковая группа предприняла последнюю отчаянную попытку окружить и взять город, нанеся с востока и запада встречный удар с целью замкнуть кольцо окружения севернее Тулы. Вгрызаясь в советскую оборону 3 декабря немецкие танки перерезали железную дорогу, а на следующий день и шоссе Тула-Москва. Между ударными группировками оставалось каких-то 5-6 км, но советские солдаты стояли насмерть. 5 декабря понёсшая большие потери 2-я танковая армия вынуждена была перейти к обороне, а на следующий день Красная Армия перешла на этом участке в контрнаступление. 6-16 декабря советские 10-я, 50-я, часть сил 49-й армии и 1-й гвардейский кавкорпус отбросили дивизии немецких 2-й танковой и 4-й армии на 130 км от Тулы.