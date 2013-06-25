Оборона Севастополя Героическая 250-дневная оборона Севастополя (30 октября 1941 - 4 июля 1942) сковала значительную часть немецких войск. Город осаждала 11-я немецкая армия под командованием генерала Э. Манштейна. На чтение: 2 минуты

Система сухопутной обороны города включала в себя три оборонительных рубежа — передовой, главный и тыловой. Силы Севастопольского оборонительного района мужественно отразили два наступления противника на главную базу Черноморского флота: 11-21 ноября и 17-31 декабря 1941 г. В связи с тем, что в конце мая 1942 г. советские войска потерпели крупное поражение на Керченском полуострове, положение осажденного Севастополя стало критическим. После многодневных интенсивных на­лётов авиации и артиллерийских обстрелов 7 июня 1942 г. немцы пред­приняли 3-й штурм Севастополя. К концу июня силы защитников города истощи­лись, сказывалась нехватка боеприпасов. Остатки войск, оборонявших Севастополь, должны были эвакуироваться в Новороссийск. Но эвакуировать удалось лишь незначительную часть защитников города. По отечественным данным безвозвратные потери войск СОР с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г. составили более 156 тыс. человек (убитыми, пленными и пропавшими без вести).

Оборона города продолжалась 250 дней и стала символом массового мужества и героизма советских воинов. Она сковала крупные силы противника на южном фланге советско-германского фронта, которые в противном случае могли быть использованы на одном из решающих участков германского наступления летом 1942 г. Немцы в ходе осады и штурма Севастополя также понесли очень большие потери — до 300 тыс. убитыми и ране­ными. В ознаменование героической обороны главной базы ЧФ 22 декабря 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Севастополя». 8 мая 1965 г. город Севастополь был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КРЫМА № 1640, 4 ноября 1941 г.

В связи с создавшейся оперативной обстановкой на Крымском полуострове произвести следующую организацию управления войсками Крыма:

1. Организовать два оборонительных района:

а) Керченский оборонительный район.

б) Севастопольский оборонительный район.

2. В состав войск Севастопольского оборонительного района включить: все части и подразделения Приморской армии, береговую оборону главной базы ЧФ, все морские сухопутные части и части ВВС ЧФ по особому моему указанию.

Командование всеми действиями сухопутных войск и руководство обороной Севастополя возлагаю на командующего Приморской армией генерал-майора т. Петрова И.Е. с непосредственным подчинением мне.

Зам. командующего ЧФ по сухопутной обороне главной базы контр-адмиралу Г.В. Жукову вступить в командование Севастопольской главной базы; командующему ЧФ состав средств и сил Севастопольской главной базы выделить по моему указанию.

3. В состав войск Керченского оборонительного района включить все части, подразделения 51-й армии, морские сухопутные части и Керченскую военно-морскую базу.

Командование всеми войсковыми частями, действующими на Керченском полуострове, и руководство обороной возлагаю на своего заместителя генерал-лейтенанта Батова П. И.

Формирование оперативной группы Керченского оборонительного района произвести на базе штаба и управления 51-й армии.

4. Начальника штаба войск Крыма генерал-майора Иванова, как не справившегося со своими обязанностями, от занимаемой должности отстранить и направить в резерв кадров Красной Армии.

К должности начальника штаба войск Крыма допустить начальника штаба Приморской армии генерал-майора тов. Шишенина Г.Д.

5. Начальником штаба СОР назначаю зам. начальника штаба Приморской армии полковника Г. И. Крылова.

6. Военным комиссаром Керченского оборонительного района назначаю зам. начальника ПУАРМА 51-й армии полкового комиссара Крупина.

Командующий вооруженными силами Крыма вице-адмирал Левченко

Член Военного совета корпусной комиссар Николаев

Начальник штаба генерал-майор Шишенин

Сайт: «Классная библиотека» (ЦАМО. Ф. 407. Оп. 9837. Д. 2. Л. 202)

КО ВСЕМ БОЙЦАМ, КОМАНДИРАМ И ПОЛИТРАБОТНИКАМ ОТВАЖНЫМ ЗАЩИТНИКАМ РОДНОГО СЕВАСТОПОЛЯ: ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА, 21 декабря 1941 г.

Дорогие товарищи!

Озверелый враг снова наступает на Севастополь. Разбитый на главном направлении под Москвой, враг пытается захватить наш родной город, чтобы тем самым хоть в какой-то мере умалить и ослабить впечатление от побед Красной Армии под Москвой, под Ростовом и на других фронтах.

Враг несет под Севастополем огромные потери. Он бросил в бой свои последние резервы, пытаясь подавить могучее сопротивление наших войск.

Товарищи краснофлотцы, красноармейцы, командиры и политработники!

Бейте врага так, как бьют его наши товарищи под Москвой, как били и гнали его от Ростова, как громят его под Тихвином и на других фронтах.

Беспощадно истребляйте фашистских псов, отражая огнем, гранатой все попытки врага пробраться к Севастополю.

Ни шагу назад в борьбе за Севастополь! Помните, что от нашей стойкости, храбрости и умения вести бои зависит разгром врага.

Чем сильнее наш отпор врагу, тем быстрее наступит окончательная победа над фашистскими захватчиками...

Товарищи! Истребляйте врагов так, как это делают лучшие защитники нашего Севастополя. Бейте фашистов так, как бьет их политрук Омельченко, уничтоживший в одном бою 15 немецких солдат и офицеров, как бьет капитан Бондаренко — смелый и талантливый командир, показывающий своим подчиненным образцы мужества и самоотверженности.

Истребляйте гитлеровских мерзавцев так, как истребляет их боец Сербин, уничтоживший 20 фашистских солдат и офицеров, как истребляет красноармеец Савчук, снайперы Мирошниченко, Трифонов, Калюжный, Зосименко и многие другие славные воины нашей Родины.

Боевые защитники Севастополя!

Беспощадно истребляйте фашистов, изматывайте силы врага, уничтожайте его боевую технику.

Будьте стойкими и смелыми в бою. Будьте бдительными в любой обстановке! Не поддавайтесь на провокации, разоблачайте трусов и паникеров!

Дорогие товарищи! Помните, что к Севастополю приковано внимание народов не только нашей Родины, но и всего мира.

До последней капли крови защищайте наш родной Севастополь!

Родина ждет от нас победы над врагом. Ни шагу назад!

Победа будет за нами!

Военный совет Черноморского флота

Красный Крым. 1941. 21 дек .

ТЕЛЕГРАММА ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА МАРШАЛУ С. БУДЕННОМУ ОБ ЭВАКУАЦИИ БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ ИЗ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РАЙОНА (СОР), 4 июля 1942 г. [1]

На побережье СОР есть еще много отдельных групп бойцов и командиров, продолжающих оказывать сопротивление врагу. Необходимо принять все меры для их эвакуации, посылая для этой цели мелкие суда и морские самолеты. Мотивировка моряков и летчиков невозможности подхода к берегу из-за волны неверна. Можно подобрать людей не подходя к берегу, а принимая их на борт в 500–1000 м от берега.

Прошу приказать не прекращать эвакуации и сделать все возможное для вывоза героев Севастополя.

ВАТУТИН

РЫЖКОВ

Русский архив: Великая отечественная. Генеральный штаб в годы Великой Отечественной войны: Документы и материалы. 1942 год. Т. 23 (12-2). М., 1999. С. 205.

[1]Героическая оборона Севастополя против немецких войск (11-я армия генерал-полковника Э. Манштейна) и румынских соединений продолжалась с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 г. В части СОР входили соединения Черноморского флота (командующий вице-адмирал Ф.С. Октябрьский) и Приморской армии (командующий генерал-майор И.Е. Петров)

Обложка: Россия, Севастополь, разрушенный порт. Фото: Bundesarchiv, N 1603 Bild-119/Horst Grund/CC-BY-SA 3.0

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