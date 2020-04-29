Оборона Ленинграда 10 июля 1941 года началось наступление немецких войск (группа армий «Север») на Ленинград. На чтение: 1 минута

10 июля 1941 года началось наступление немецких войск (группа армий «Север») на Ленинград. Финская армия прорвалась вглубь Карельского перешейка. 8 сентября город был полностью окружен. В кольце блокады оказались более 2,5 млн гражданского населения, войска Ленинградского фронта.

Будущее Ленинграда виделось противнику в его уничтожении – эти планы озвучивались германским военным руководством сразу после начала агрессии против СССР. Ежедневно Ленинград подвергался артиллерийскому обстрелу и воздушным налетам. Наиболее тяжелым испытанием для ленинградцев стал голод, от которого, по разным оценкам, погибло от 800 тыс. до 1 млн. чел. – больше, чем потеряли США и Британия за всю войну. 20 ноября 1941 года были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим и инженерам – 250, служащим, иждивенцам и детям – 125 г. В декабре умерли 53 тыс. человек, в январе 1942 года – более 100 тыс. человек. Горе пришло в каждый дом.

Трагедия одной из ленинградских семей навсегда застыла на маленьких листках блокадного дневника 12-летней школьницы: «Бабушка умерла 25 янв.... Дядя Леша 10 мая… Мама в 13 мая в 7.30 утра 1942 г. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». Самой Тани Савичевой не стало 1 июля 1944 года.

Героический Ленинград переживал невиданную трагедию, но не сдавался. Его жители и руководство делали все возможное, чтобы жить и сражаться. «Дорога жизни», проложенная по льду Ладожского озера, заработала 21 ноября 1941 года. До марта 1943 года по льду и водным путем в город было доставлено 1,6 млн тонн различных грузов, эвакуированы более 1,3 млн ленинградцев и раненых воинов. Это единственный в истории случай эвакуации такого огромного числа людей из осажденного города.

«Дорога жизни»

Неизменным было одно на всех стремление как можно быстрее спасти осажденный город. Невский пятачок, Синявинские высоты, Любанская операция: все попытки прорвать кольцо – в сентябре и октябре 1941 года, в начале и затем – в августе–сентябре 1942 года, к сожалению, не увенчались успехом. Но летом–осенью 1942 года противнику не удалось перебросить из-под Ленинграда какие-либо крупные резервы на южный фланг советско-германского фронта. Блокаду удалось прорвать лишь 18 января 1943 года в ходе операции «Искра».

27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской операции, проведенной войсками Ленинградского (командующий – генерал Л.А. Говоров), Волховского (командующий – генерал К.А. Мерецков) и 2-го Прибалтийского (командующий – генерал М.М. Попов) фронтов при поддержке Балтийского флота и авиации дальнего действия, блокада была полностью ликвидирована.

Медалью «За оборону Ленинграда» награждены около 1,5 миллионов защитников города. 872 дня упорной борьбы и стойкости ленинградцев - беспримерное явление в мировой военной истории.

Мужество жителей и защитников города нашло отражение в творчестве знаменитого писателя-фронтовика Даниила Гранина. Он защищал Ленинград в тяжелейшие дни блокады, а его«Блокадная книга» стала бессмертным свидетельством героических и трагических событий тех дней.

В 2019 году в Санкт-Петербурге Российским военно-историческим обществом был открыт памятник Даниилу Гранину.

Обложка: victorymuseum.ru