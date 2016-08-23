Оборона Гатчины (Красногвардейска). Пижма. 23 и 24 августа 1941 г. Оборона Гатчины (Красногвардейска). Пижма. 23 и 24 августа 1941 г. На чтение: 1 минута

24 августа 1941 года 1-я немецкая танковая дивизия смогла на 4 км вклиниться в основную линию обороны Ленинграда. Жестокий бой шел в районе деревни Пижма (под Гатчиной). Но благодаря мужеству ополченцев 267-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона (ОПАБа) , 2-й гвардейской дивизии народного ополчения и танкистов 1-й Краснознаменной танковой дивизии, враг не смог полностью прорвать наши позиции. В течение суток, в полном окружении сражались гарнизоны ДОТов Федора Антоновича Карпова и Михаила Васильевича Демина из 1-й роты 267-го ОПАБа. Дот Карпова подбил 2 немецких танка. Защитники этих двух маленьких крепостей были блокированы противником и геройски погибли. ДОТ Карпова был взорван, ДОТ Демина обошли и расстреляли немецкие танки (вражеские снаряды пробили бронированную дверь). Метко разил врага экипаж танка Т-34 ст. лейтенанта Чистякова. Под Красным Хутором он уничтожил 3 вражеских танка и 3 противотанковых орудия. За 24 августа под Гатчиной (Красногвардейском) наши потери составили (по нашим данным): 300 бойцов и командиров убито и ранено, 5 орудий и 1 танк. Потери 1-й немецкой танковой дивизии составили: 7 убито, 36 ранено. Более подробная информация в фильме "Оборона Гатчины (Красногвардейска). Пижма 1941 г". https://www.youtube.com/watch?v=zgg75s83p0g