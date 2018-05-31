«Обезглавили гитлеровскую пропаганду»: интервью о «матче жизни» в блокадном Ленинграде Заслуженный тренер СССР рассказал о том, как ленинградцы сокрушили пропаганду Геббельса, сыграв в футбол посреди блокады, голода и нескончаемых бомбежек. Зима 1941–1942 годов была одной из самых страшных зим для Ленинграда. Но, несмотря на все тяготы блокады, изможденный голодом и израненный снарядами город выстоял. Было важно укрепить в людях веру в победу, поддержать желание бороться и просто жить. Но фашистские пропагандисты изо всех сил старались посеять на советской земле страх и отчаяние, а своих солдат убедить в том, что Ленинград вот-вот сдастся и Советский Союз вскоре потерпит поражение. К весне 1942 года немецкое командование приказало издать газету под названием «Ленинград –... На чтение: 3 минуты

Заслуженный тренер СССР рассказал о том, как ленинградцы сокрушили пропаганду Геббельса, сыграв в футбол посреди блокады, голода и нескончаемых бомбежек.

Зима 1941–1942 годов была одной из самых страшных зим для Ленинграда. Но, несмотря на все тяготы блокады, изможденный голодом и израненный снарядами город выстоял. Было важно укрепить в людях веру в победу, поддержать желание бороться и просто жить.

Но фашистские пропагандисты изо всех сил старались посеять на советской земле страх и отчаяние, а своих солдат убедить в том, что Ленинград вот-вот сдастся и Советский Союз вскоре потерпит поражение. К весне 1942 года немецкое командование приказало издать газету под названием «Ленинград – город мертвых», в которой были опубликованы страшные фотографии людей, погибших от вражеских пуль, снарядов и голода. А над самим городом немецкие самолеты разбрасывали листовки следующего содержания: «Ленинград – город мертвых. Мы не берем его пока потому, что боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот город с лица земли».

Но Ленинград не сдавался, в нем пульсировала жизнь. И власти города приняли историческое решение, которое в тот момент могло показаться безумным: провести в осажденном городе футбольный матч! Несмотря на то что большая часть жителей к тому времени страдала дистрофией, удалось собрать две футбольные команды. Соперниками в легендарном блокадном матче стали «Динамо» и команда Ленинградского металлического завода имени И. В. Сталина , куда вошли игроки «Зенита», «Спартака» и других городских клубов. Они вышли на поле 31 мая 1942 года. Игра прошла на стадионе «Динамо» и состояла, как и положено, из двух таймов. Что испытали немцы, узнав о том, что в осажденном городе «мертвые» играют в футбол, – нетрудно себе представить. А весь советский народ ликовал: Ленинград жив, Ленинград не сдается!

Бесспорно, история этого матча вызывает много вопросов. Где удалось посреди войны отыскать хороших футболистов? Каким образом ослабшие от голода люди, которым тяжело было даже ходить, смогли отыграть полноценный матч? Как сложилась судьба участников той игры? Об этом и многом другом в день 76-летия знаменитого матча порталу «История.РФ» поведал заслуженный тренер СССР Герман Зонин. Он был близко знаком со многими футболистами «Динамо» и «Зенита», принимавшими участие в блокадном матче 1942 года, и не раз наблюдал за их игрой.

«Так весь народ узнал, что Ленинград живет»

– Провести футбольный матч в блокадном городе – решение очень неординарное. Герман Семенович, расскажите: откуда взялась эта идея и какая у этого матча была цель?

– Это произошло после того, как Геббельс объявил на весь мир, что Ленинград – это город мертвецов, что там всю живность съели и жители начали заниматься каннибализмом. Тогда руководство города приняло историческое решение – провести футбольный матч на стадионе «Динамо». Футболистов Валентина Федорова и Аркадия Алова вызвали в Смольный и поручили разыскать игроков.

– И они успели собрать две полноценные команды! Где им удалось отыскать игроков?

– Они собрали всех футболистов: часть из них работала в райсоветах и в милиции, а часть была на фронте. Когда началась война, динамовцы были в Тбилиси. Их хотели отправить в эвакуацию, но они отказались – вернулись в Ленинград и добровольцами записались в Красную Армию. Многие из них работали в милиции и НКВД: вылавливали шпионов, мародеров, пока не кончилась блокада. Вратаря «Динамо» Виктора Набутова вернули с фронта, он служил на флоте. И других тоже вернули с фронта. Второй командой, сразившейся с «Динамо», стала профсоюзная команда Ленинградского металлического завода. Причем никто не знал, для чего их вызвали. А потом объявили, что будут играть в футбол!

Решили сделать два тайма по 30 минут. Сперва хотели устроить перерыв, но футболисты сказали: «Перерыва не будет. Если мы сядем, то уже не встанем». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «Динамо». Причем новость об этом матче транслировали на весь город, весть дошла и до линии фронта. Так весь народ узнал, что Ленинград живет, что люди там не едят друг друга. И об этом объявили на весь мир! Тем самым ленинградцы «обезглавили» гитлеровскую пропаганду, и весь мир узнал, что город жив, а его жители даже занимаются спортом.

«Не били в аут, чтобы не смять картошку»

– В том матче 31 мая динамовцы одержали безоговорочную победу – забили соперникам шесть голов. Насколько важна была именно победа в данном случае?

– Нет, тут не в победе дело – дело в самом матче! Народ очень любил ленинградцев, «Динамо» и футбол, всех футболистов знали в лицо. Поэтому эта игра имела очень большое политическое значение. Кроме того, после этого матча в городе возобновилась спортивная жизнь: люди снова начали заниматься футболом, легкой атлетикой и другими видами спорта. Совсем другая жизнь началась у ленинградцев, потому что движение – это жизнь. Кстати, на дорожках возле стадиона, где проходил блокадный матч, живущие рядом горожане посеяли картошку. И они договорились с футболистами, что те не будут бить в аут, чтобы не смять драгоценные ростки. Вот такая жизнь была! Те, кто пережил блокаду, сейчас кусочка хлеба не выбросят!

– Как вы думаете, организаторы блокадного матча достигли своей цели? Ведь риск был велик – совсем рядом с полем взрывались снаряды… Это стоило того?

– Тот легендарный матч имел очень большое политическое значение, как я и говорил; он вселил в людей веру в победу, веру в выживание. Это было очень важно, потому что жизнь в блокадном Ленинграде была невероятно тяжелой: работающие получали 250 грамм хлеба в день, а иждивенцы – всего 150… А были и мародеры! Вот был такой случай: Алов и Федоров вышли на дежурство; идут, навстречу им семья – мать и двое детей, и все плачут. «В чем дело?» – спрашивают они. Женщина отвечает: «Мужчина, который зашел в этот дом, отобрал у нас хлебные карточки». Ребята зашли в этот дом и спустились туда, где горел свет (они были без оружия). Внутри они увидели здорового амбала, перед ним стоял накрытый стол. И он их узнал: «О, футболисты! Заходите». Они вошли, разговорились с ним. И так, слово за слово, они его убедили вернуть семье карточки. На прощание он им сказал: «Если бы вы не были футболистами, я бы вас застрелил».

«Публика просила финтов»

– Как сложилась судьба этих футболистов в дальнейшем?

– После этого героического матча его участников в награду направили на «большую землю» – они были в Москве и в Казани (я в Казани как раз смотрел их игру). Народу там было очень много – в Казань было эвакуировано очень много ленинградских заводов. После матча к футболистам все подходили и расспрашивали: «Как там, в Ленинграде?..» Тогда, во время войны, многих отправляли в эвакуацию, в другие города. Команду «Зенит», к примеру, послали на военный завод под Казанью. Там они жили и работали, а каждые выходные играли в футбол. Народу на матчах было полно! Ребята показывали классный футбол. Никогда не забуду, как Пека Дементьев (Петр Тимофеевич Дементьев, на тот момент был игроком «Зенита». – Прим. ред. ), которого болельщики очень любили, по просьбе публики начинал выдавать свои финты. Отобрать мяч без нарушения правил у него было невозможно! Все были в восторге. Вся молодежь его боготворила, и он ее любил и всегда с удовольствием показывал на сборах, как надо обращаться с мячом. Такие люди, как Дементьев, жили футболом! У них было чему поучиться.

– Но кто-то не дожил до конца войны…

– Да, и здесь мне вспоминается еще один, трагический случай. Был такой молодой игрок – Федор Сычев, центральный защитник. Как-то раз, осенью 1941 года, он дежурил на Невском. Началась бомбежка, и одна женщина упала, Федор побежал ей помогать. И в это время рядом взорвалась бомба. Сычев закрыл женщину своим телом: она осталась жива, а он погиб… Я перечислил лишь несколько случаев, которые наглядно показывают, чем занимались ленинградские футболисты во время 900-дневной блокады.

– Вы ведь общались со многими участниками того матча; скажите, кто-то из них еще жив?

–Последним был нападающий «Динамо» Женя Улитин, он умер 16 лет назад. А больше никого уже нет…

– Память о них как-то увековечена?

– Сначала, в 1991 году, у входа на стадион «Динамо» была открыта мемориальная доска. На ней были выгравированы фамилии тех, кто играл в том матче. Там был митинг, на котором присутствовало руководство города. Я всегда выступал там и убеждал и наших, и московских руководителей, что нужен памятник. И вот, 31 мая 2012 года, в день 70-летия легендарного матча, на стадионе «Динамо» был открыт памятник футболистам-блокадникам. Это очень нужный памятник, чтобы наши дети знали о футболистах, которые играли в этом матче и вошли в историю!