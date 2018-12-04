Новые свидетельства о подвиге 28 панфиловцев в ноябре 1941 года В распоряжение Российского военно-исторического общества переданы копии рассекреченных документов из Центрального архива ФСБ России «Материалы о неправильном оформлении наградных листов в 8 гвардейской стрелковой дивизии по 28 героям – Панфиловцам» (1942-1944). В основе расследования история красноармейцев Кужебергенова Аскара, которыйв числе 28 бойцов был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно) и Кужебергенова Даниила, который «вначале приписывал себе участие в геройском подвиге 28-ми героев, впоследствии же от своих показаний отказался» (из доклада на имя начальника Управления Особых отделов НКВД СССР Абакумова, 25.07.1942). Попутно в 1942 году начали проверку других имен и фамилий в списке героев. В нем также нашли неточности, что послужило... На чтение: 1 минута

В распоряжение Российского военно-исторического общества переданы копии рассекреченных документов из Центрального архива ФСБ России «Материалы о неправильном оформлении наградных листов в 8 гвардейской стрелковой дивизии по 28 героям – Панфиловцам» (1942-1944).

В основе расследования история красноармейцев Кужебергенова Аскара, которыйв числе 28 бойцов был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно) и Кужебергенова Даниила , который « вначале приписывал себе участие в геройском подвиге 28-ми героев, впоследствии же от своих показаний отказался» (из доклада на имя начальника Управления Особых отделов НКВД СССР Абакумова, 25.07.1942).

Попутно в 1942 году начали проверку других имен и фамилий в списке героев. В нем также нашли неточности, что послужило поводом для проверки обстоятельств боя.

Материалы дела содержат новые свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был, а также новые описания и подробности обстоятельств подвига. В числе документов показания бывшего военкома 1075 гвардейского стрелкового полка, старшего батальонного комиссара Ахмеджана Мухамедьярова, а также начальника штаба 1075 гвардейского стрелкового полка, старшего лейтенанта Андрея Веткова, которые подтверждают, что бой под Дубосеково 16 ноября 1941 года является фактом. Ниже – новые свидетельства, ранее не известные.

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