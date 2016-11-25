Нестроевые панфиловцы. К годовщине казни Зои Космодемьянской «Бессмысленно спорить о том, что панфиловцев не 28, потому что таких панфиловцев у нас миллионы». Тезис известный, однако не лишне повторить ещё раз, поскольку прозвучал он давно, неоднократно, а дошёл не до всех. Сегодня, накануне открытия в подмосковном Петрищево памятного дома, где провела ночь перед казнью Зоя Космодемьянская, – есть повод об этом поговорить. На чтение: 2 минуты

«Бессмысленно спорить о том, что панфиловцев не 28, потому что таких панфиловцев у нас миллионы». Тезис известный, однако не лишне повторить ещё раз, поскольку прозвучал он давно, неоднократно, а дошёл не до всех. Сегодня, накануне открытия в подмосковном Петрищево памятного дома, где провела ночь перед казнью Зоя Космодемьянская, – есть повод об этом поговорить.

Мобильная война и люди

Почему именно панфиловцы стали своего рода синонимом героизма? Потому что оборона Москвы? Нет. Потому что эта славная дивизия сделала то, что до этого мало кому удавалось: не только задерживала наступление мобильных немецких соединений, но и довольно успешно их громила. В основном сверхэффективностью, которой умели добиваться офицеры. А что это такое? Выучка и героизм.

То есть – потому что люди такие.

...О Второй мировой войне говорят, что это была война моторов. Можно только чуть подправить: не только моторов. Просто мобильная война.

Зачем поправлять? Потому что мобильность давала не только техника. Несмотря на обывательский скепсис, во время войны довольно широко использовались лошади: и нашими, и немцами. У лошади нет двигателя, в котором замерзает летняя смазка или топливо, лошадь меньше вязнет на размытых дождями дорогах. Всё это очень важно, когда каждый лишний, потерянный день означает перегруппировку советских войск, подвоз дальневосточных дивизий и прочие неприятности.

При чём тут Зоя Космодемьянская? Да всё при том же. Пока Бауржан Момыш-улы вместе с генералом Панфиловым оттачивали до блеска свою знаменитую «спираль», партизаны и диверсанты приводили в исполнение приказ Ставки ВГК № 428 от 17 ноября 1941 года.

Не так много приказов ВГК помимо номера имеют неофициальное название. Сходу вспоминается только знаменитый «Ни шагу назад». У 428-го тоже есть такое название. Оно менее известно, но передаёт общий смысл так же точно: «Выгнать немцев на мороз»:

« Лишить германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить мёрзнуть под открытым небом – такова неотложная задача, от решения которой во многом зависит ускорение разгрома врага и разложение его армии ».

Специально в приказе указывалось, что в местах постоя немцы выгоняют хозяев из домов. Люди переселялись в халупы, бани, рыли землянки неподалёку от своих бывших жилищ. В такой ситуации сжечь дом (если повезёт, то и с непрошеными постояльцами) – правильно не только с военно-тактической, но и с чисто человеческой точки зрения.

Задача: остановить и обездвижить врага

Группы вроде той, в которую попала Космодемьянская, испытывали только один недостаток: недостаток опыта. Зато героизма оказалось с лихвой. 31 октября Зоя пришла на, скажем так, сильно ускоренные курсы в диверсионную школу. Уже 4 ноября её группа минировала дорогу. Где минировала, знаете? В районе Волоколамска. Аккурат через неделю после того как немцы прорвали оборону на стыке между 316-й («панфиловской») дивизией и 690-м стрелковым полком и заняли Волоколамск. Вначале дивизия вышла из города и заняла оборону, затем начала постепенно отступать. А комсомольцы-диверсанты после их отхода минировали дороги. Как говорилось в известном фильме: «...ты на своём месте, я на своём, а вместе делаем общее дело».

Ну а в конце ноября в рамках объявленного приказом № 428 «фестиваля добрососедства» группа Космодемьянской получила задание уничтожить дома в нескольких деревнях. Зоя попросила себе задание ответственное: сжечь сарай, который использовался как конюшня.

Оставить немцев без лошадей – это даже хуже заминированных дорог. Потому что подразделение, где нет лошадей – либо начинает таскать грузы на себе, либо любуется морозными красотами средней полосы России на вынужденном отдыхе.

Трудами Зои 27 ноября немцы лишились двух десятков лошадей. Это много для 1941 года под Москвой (на стрелковую роту полагалось 22 лошади). И мало в обмен на жизнь такого человека. Но назад не отмотать.

Зоя и Магомед: напутствие на 75 лет вперёд

28 ноября Зою поймали, пытали, ничего не добились и повесили. Правда замешкались: немцы – пунктуальные и обязательные люди. Мероприятие ответственное, фотографировали. Пока фотографировали, Зоя успела сделать последнее.

Что может сделать человек, стоя на чурбаке виселицы? Произнести речь. Вот она и произнесла. С того времени 75 лет прошло, а фраза знакома почти всякому, кому за 30: «Всех не перевешаете».

Тем, кому лет меньше, она может быть знакома в современном переложении младшего лейтенанта Магомеда Нурбагандова: «Работайте, братья».

***

...Завтра, 26 ноября, накануне 75-летнего юбилея описанных событий в деревне Петрищево открывается отреставрированный РВИО дом Прасковьи Кулик. Именно там Космодемьянскую допрашивали и пытали, оттуда повели на казнь. Этот дом, эта история и жизнеутверждающее «Всех не перевешаете» возвращают нас к тому, с чего мы этот материал начинали.

Их много, панфиловцев. Не по месту службы – по духу. До сих пор встречаются.