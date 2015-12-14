Начало блокады Ленинграда Блокада Ленинграда проводилась в Великую Отечественную войну германскими войсками с целью овладеть городом и уничтожить его. На чтение: 4 минуты

871 ДЕНЬ БЛОКАДЫ

Наиболее трудный и трагичный период в жизни Ленинграда в годы Великой Отечественной войны продолжался с 8 сентября 1941 по 27 января 1944. В ходе Ленинградской битвы 1941—44 советские войска стойко и героически сдерживали противника на дальних, а затем и на ближних подступах к Ленинграду. 20 августа 1941 немецко-фашистских войска заняли г.Чудово, перерезав железную дорогу Ленинград — Москва. К 21 августа противник вышел к Красногвардейскому укреплённому району на юге, в тот же день финляндские войска захватили г.Кексгольм (ныне Приозёрск) на западном берегу Ладожского озера. С 22 августа начались бои на ораниенбаумском направлении. Немецко-фашистских войскам не удалось сходу ворваться в Ленинград, но фронт вплотную подошёл к городу в юго-западной его части. С прорывом противника 30 августа на станции Мга была перерезана последняя ж. д., соединявшая Ленинград со страной. 8 сентября 1941 противник захватил г.Шлиссельбург, полностью прекратилось сухопутное сообщение с Ленинградом. Началась блокада города, сообщение которого со страной поддерживалось только воздушным путём и по Ладожскому озеру. К концу сентября фронт на юго-западных и южных подступах к Ленинграду стабилизировался. Он проходил на рубежах: Финский залив, Лигово, южные склоны Пулковских высот, подступы к Колпино, берег Невы от Ивановского до Шлиссельбурга. На юго-западе фронт находился в 6 км от «Кировского завода», в районе Дачного. Передний край обороны советских войск проходил по территории современных Красносельского района, Кировского района, Московского района. На северо-западе и северо-востоке линия фронта стабилизировалась в сентября 1941 на линии старой советско-финляндской границы.

В блокированном городе (с пригородами), хотя эвакуация и продолжалась, осталось 2 млн. 887 тыс. мирных жителей, в том числе около 400 тыс. детей. Запасы продовольствия и топлива были крайне ограничены (на 1—2 месяца). С 4 сентября противник, стремясь осуществить планы уничтожения Ленинграда, начал артобстрелы Ленинграда, с 8 сентября — массированные налёты авиации. В конце августа в город прибыла комиссия ЦК ВКП(б) и ГКО, рассмотревшая неотложные вопросы укрепления его обороны, эвакуации предприятий и населения, снабжения. 30 августа ГКО передал Военному совету Ленинградского фронта все функции, связанные с организацией отпора врагу.

В конце сентября 1941 ГКО разрешил Военному совету Ленинградского фронта самостоятельно определять объём и характер производства основных видов оборонной продукции в Ленинграде. Горком ВКП(б) занялся размещением заказов по заводам, контролировал их выполнение, с октября непосредственно руководил работой всей промышленности Ленинграда. Тяжёлый героический труд ленинградцев и чёткая организация работы промышленности позволили наладить в городе выпуск оборонной продукции. Во втором полугодии 1941 (с начала войны до 14 декабря) заводы Ленинграда изготовили 318 самолётов, 713 танков, 480 бронемашин, 6 бронепоездов и 52 бронеплощадки, свыше 3 тыс. артиллерийских орудий, около 10 тыс. миномётов, свыше 3 млн. снарядов и мин, было достроено 84 корабля разных классов и переоборудовано 186.

По «Дороге жизни» через Ладожское озеро осуществлялась эвакуация населения и промышленного оборудования, доставка в Ленинграде продовольствия, топлива, боеприпасов, вооружения и людских пополнений для войск. Нарушение устойчивого сообщения со страной, прекращение регулярного подвоза топлива, сырья и продовольствия катастрофически отразились на жизни города. В декабре 1941 Ленинград получил электроэнергии почти в 7 раз меньше, чем в июле. Перестало работать большинство заводов, прекратились движение троллейбусов и трамваев, подача электроэнергии в жилые дома. В январе 1942 из-за сильных морозов вышли из строя центральное отопление, водопроводная и канализационной сети. Жители ходили за водой на Неву, Фонтанку, на другие речки и каналы. В жилых домах были установлены временные печки. Был организован разбор деревянных зданий на топливо.

С осени 1941 в Ленинграде начался голод, от которого в декабре умерло 53 тыс. человек За январь — февраль 1942 погибло от голода около 200 тыс. ленинградцев партийные и советские органы принимали меры для того, чтобы облегчить условия жизни ленинградцев. Наиболее ослабленные люди направлялись в больницы, создавались стационары для больных дистрофией, в домах устанавливались кипятильники, детей помещали в детские дома и ясли. Комсомольские организации создавали специальные комсомольско-молодёжные бытовые отряды, которые оказали помощь тысячам больных, истощённых и обессилевших от голода людей.

Зимой 1941—42 было законсервировано около 270 фабрик и заводов. Из 68 ведущих предприятий оборонной, судостроительной и машиностроительной промышленности в январе 1942 действовали не в полную мощность лишь 18. Шёл ремонт танков и вооружения. В январе — марте было изготовлено около 58 тыс. снарядов и мин, свыше 82 тыс. взрывателей, свыше 160 тыс. ручных гранат.

Ленинградцы самоотверженно преодолевали последствия блокадной зимы. В конце марта — начале апреля 1942 они выполнили огромную работу по санитарной очистке города. Весной 1942 началась навигация на Ладожском озере. Водные перевозки стали основным средством преодоления последствий блокадной зимы и возрождения городского хозяйства. В июне вступил в строй Ладожский трубопровод, проложенный по дну Ладожского озера для подачи горючего в Ленинград, затем через 2 месяца по подводному кабелю город получил энергию Волховской ГЭС.

Постановлением Военного совета Ленинградского фронта (5 июля 1942) «О необходимых мероприятиях по городу Ленинграду» наметило пути развития промышленности Ленинграда и городского хозяйства. В военную промышленность направлялись рабочие с законсервированных заводов, из лёгкой и местной промышленности, коммунального хозяйства, служащие из управленческого аппарата, мобилизовывалось незанятое в общественном производстве население. Почти 75% всех рабочих составили женщины. К концу 1942 работа промышленных предприятий заметно активизировалась. С осени выпускались танки, артиллерийские орудия, миномёты, пулемёты, автоматы, снаряды, мины — около 100 видов оборонной продукции. В декабре началось подключение к электросети жилых домов. В возрождении хозяйственной жизни Ленинграда оказывала помощь вся страна.

В январе 1943 блокада Ленинграда была прорвана советскими войсками, вдоль южного берега Ладожского озера была сооружена ж. д. через Шлиссельбург — «Дорога победы». Восстановление ж.-д. связи со страной, улучшение снабжения Ленинграда топливом и электроэнергией, а населения продовольствием позволили шире развернуть работу городской промышленности. Весной задание ГКО получили 15 ведущих заводов, задания наркоматов — 12. В июле 1943 в Ленинграде уже действовали 212 предприятий союзного и республиканского подчинения, выпускавших свыше 400 видов оборонной продукции. К концу 1943 в Ленинграде осталось около 620 тыс. человек, из которых 80% работали. Почти все жилые и общественные здания получили электроэнергию, были обеспечены водопроводом и канализацией.

В результате Красносельско-Ропшинской операции 1944 в январе — феврале блокада с Ленинграда была снята полностью. В честь полного снятия блокады был произведён в Ленинграде салют 27 января 1944.

За время блокады враг причинил Ленинграду огромный ущерб. В частности, из строя было выведено 840 зданий промышленных предприятий, повреждено около 5 млн. м2 жилой площади (в том числе 2,8 млн. м2 разрушено полностью), 500 школ, 170 лечебных учреждений. В результате разрушений и эвакуации предприятий в Ленинграде осталось лишь 25% оборудования, которым промышленность Ленинграда располагала до войны. Огромный ущерб был нанесён ценнейшим памятникам истории и культуры — Эрмитажу, Русскому музею, Инженерному замку, дворцовым ансамблям пригородов.

За время блокады в Ленинграде, только по официальным учтённым данным, умерло от голода 641 тыс. жителей (по подсчётам историков — не менее 800 тыс.), погибло от бомбёжек и обстрелов около 17 тыс. человек и около 34 тыс. было ранено.

Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник.

ВЗГЛЯД ПОЭТА

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки.

А.А. Ахматова. Мужество.

БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 1941 года».

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.».

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.».

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год».

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год».

«Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.»

«Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня».

Дневник Тани Савичевой

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ

22 июня 1941 года его жизнь, как и жизнь всех людей в нашей стране, резко изменилась. Началась война, прежние планы оказались перечеркнутыми. Все стали работать на нужды фронта. Шостакович вместе со всеми рыл окопы, дежурил во время воздушных тревог. Делал аранжировки для концертных бригад, отправлявшихся в действующие части. Естественно, роялей на передовых не было, и он перекладывал аккомпанементы для небольших ансамблей, делал другую необходимую, как ему казалось, работу. Но как всегда у этого уникального музыканта-публициста — как было с детства, когда в музыке передавались сиюминутные впечатления бурных революционных лет, — стал созревать крупный симфонический замысел, посвященный непосредственно происходящему. Он начал писать Седьмую симфонию. Летом была закончена первая часть. Ее он успел показать самому близкому другу И. Соллертинскому, который 22 августа уезжал в Новосибирск вместе с филармонией, художественным руководителем которой был многие годы. В сентябре, уже в блокированном Ленинграде, композитор создал вторую часть, показал ее коллегам. Начал работу над третьей частью.

1 октября по специальному распоряжению властей его вместе с женой и двумя детьми самолетом переправили в Москву. Оттуда, через полмесяца поездом он отправился дальше на восток. Первоначально планировалось ехать на Урал, но Шостакович решил остановиться в Куйбышеве (так в те годы называлась Самара). Здесь базировался Большой театр, было много знакомых, которые на первое время приняли композитора с семьей к себе, но очень быстро руководство города выделило ему комнату, а в начале декабря — двухкомнатную квартиру. В нее поставили рояль, переданный на время местной музыкальной школой. Можно было продолжать работу.

В отличие от первых трех частей, созданных буквально на одном дыхании, работа над финалом продвигалась медленно. Было тоскливо, тревожно на душе. Мать с сестрой остались в осажденном Ленинграде, переживавшем самые страшные, голодные и холодные дни. Боль за них не оставляла ни на минуту...

Последняя часть долго не получалась. Шостакович понимал, что в симфонии, посвященной событиям войны, все ожидали торжественного победного апофеоза с хором, праздника грядущей победы. Но для этого не было пока никаких оснований, а он писал так, как подсказывало сердце. Не случайно позднее распространилось мнение, что финал по значимости уступает первой части, что силы зла оказались воплощенными значительно сильнее, чем противостоящее им гуманистическое начало.

27 декабря 1941 года Седьмая симфония была закончена. Конечно, Шостаковичу хотелось, чтобы ее исполнил любимый оркестр — оркестр Ленинградской филармонии под управлением Мравинского. Но он был далеко, в Новосибирске, а власти настаивали на срочной премьере: исполнению симфонии, которую композитор назвал Ленинградской и посвятил подвигу родного города, придавалось политическое значение. Премьера состоялась в Куйбышеве 5 марта 1942 года. Играл оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда.

После куйбышевской премьеры симфонии прошли в Москве и Новосибирске (под управлением Мравинского), но самая замечательная, поистине героическая состоялась под управлением Карла Элиасберга в осажденном Ленинграде. Чтобы исполнить монументальную симфонию с огромным составом оркестра, музыкантов отзывали из военных частей. Некоторых перед началом репетиций пришлось положить в больницу — подкормить, подлечить, поскольку все простые жители города стали дистрофиками. В день исполнения симфонии — 9 августа 1942 года — все артиллерийские силы осажденного города были брошены на подавление огневых точек врага: ничто не должно было помешать знаменательной премьере.

И белоколонный зал филармонии был полон. Бледные, истощенные ленинградцы заполнили его, чтобы услышать музыку, посвященную им. Динамики разносили ее по всему городу.

Общественность всего мира восприняла исполнение Седьмой как событие огромной важности. Вскоре из-за рубежа стали поступать просьбы выслать партитуру. Между крупнейшими оркестрами западного полушария разгорелось соперничество за право первого исполнения симфонии. Выбор Шостаковича пал на Тосканини. Через мир, охваченный огнем войны, полетел самолет с драгоценными микропленками, и 19 июля 1942 года Седьмая симфония была исполнена в Нью-Йорке. Началось ее победное шествие по земному шару.

Обложка: 18 августа 1941 года был сформирован Комсомольский полк противопожарной обороны Ленинграда

Источник: https://topwar.ru