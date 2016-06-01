Начало битвы за Москву 30 сентября 1941 г. – Начало битвы за Москву На чтение: 1 минута

Битва за Москву стала одной из самых кровопролитных в ходе Великой Отечественной войны. Войска гитлеровской Германии, развернув 30 сентября 1941 г. операцию «Тайфун», сумели вплотную подойти к советской столице, но так и не сумели ее взять. В ходе битвы вермахт понес первое сокрушительное поражение в ходе Второй мировой войны.

Немецким планом «Тайфун» предусматривалось окружить группировку советских войск под Вязьмой и Брянском, а затем быстро достигнуть Москвы. Немцы сосредоточили против советской столицы мощнейшие силы: 1 млн. 800 тыс. чел., 1700 танков, около 1 тыс. самолётов. Им противостояли войска Красной Армии, насчитывавшие всего 1 млн. 200 тыс. чел., 1 тыс. танков (в основном легких), 677 самолетов.

Начав наступление 30 сентября, войска немецкой группы армий «Центр» уже к 7 октября сумели окружить наши войска под Вязьмой, а через несколько дней под Брянском. В кольцо попали, по разным оценкам, более чем 650 тысяч человек. Их отчаянная борьба связала на две недели до 40 % сил группы армий «Центр». Но на московском направлении образовалась брешь шириной в 500 километров.

В этот критический момент огромную роль в спасении столицы сыграли курсанты военных училищ из Подольска и Москвы, которые были подняты по боевой тревоге и брошены в бой. Советское командование в срочном порядке подтягивало резервы с Урала, из Сибири, с Дальнего Востока, с других направлений советско-германского фронта. С 20 октября Москва была объявлена на осадном положении. Командующим Западным фронтом стал Г.К. Жуков.

В середине ноября командование группы армий «Центр» организовало новый натиск на Москву. К началу декабря 1941 года немцы вышли на ближние подступы к столице. Но наступательный порыв вермахта выдохся, а Красная Армия сосредотачивала новые резервы для контрнаступления. Советские командование учитывало и то, что солдаты вермахта были измотаны и не готовы к затяжной войне, тогда как моральный дух красноармейцев укреплялся по мере успехов в обороне и подхода свежих соединений.

5 декабря 1941 года началось советское контрнаступление под Москвой, которое переросло с 8 января 1942 года в общее наступление, продолжавшееся до 20 апреля.

Обложка: Плакат СССР. Отстоим Москву! Н.Жуков, В.Климашин, 1941.

Источник: https://artchive.ru