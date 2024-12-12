Медаль «За оборону Ленинграда» Это — вторая тетрадь из серии «Прадедушкины медали». Наша серия — это рассказы о Великой Отечественной войне для детей. Продолжаем наш рассказ Битвой за Ленинград — самой тяжелой и долгой битвой Великой Отечественной войны. В одной маленькой тетради мы не можем рассказать обо всех героях, обо всех подвигах. Поэтому надеемся, что наши тетради станут для маленьких читателей началом путешествия в увлекательное и героическое прошлое нашей Родины.

Когда заканчиваются ново ­ годние праздники и городские службы снимают украшения и афиши с улиц Петербурга, сразу появляются другие плакаты. Они не такие веселые и разноцветные, как новогодние. На них можно видеть старые фотографии с измученными людьми, пушки и танки на улицах города. Часто на них изображены пере ­ крещенные лучи прожекторов на фоне силуэта Петропавловской крепости, две непонятные дуги разного размера.

Повсюду на улицах города вид ­ ны ленточки оливкового цвета с зеленым просветом. Это лен ­ точки к медали «За оборону Ленинграда». Об этой медали и пойдет наш рассказ сегодня.

Нацистская Германия хотела уничтожить нашу страну, народ, наш язык, песни и сказки. Народам России была уготовлена участь рабов. Нацисты хотели забрать для себя самые хорошие земли на юге, нефть на Кавказе, захватить и разрушить все наши города.

Санкт-Петербург и в то время был вторым по величине и важности в стране. Назывался город тогда Ленинград — по имени вождя революции Ленина, а страна наша в ту пору была еще больше, чем сейчас, и называлась Советский Союз.

Вторжение без объявления войны началось в 4 часа утра 22 июня 1941 года. Немцы планировали одним ударом расправиться с нашей армией на границе и уже к началу сентября захватить Ленинград. Затем все свои танки, пушки и самолеты они бросили бы на Москву. Если бы они смогли захватить наш город, а потом и Москву, то наша страна погибла бы.

Но уже с первого дня войны их планы начали рушиться. Сначала отдельные бойцы и танковые экипажи, а затем целые наши дивизии сражались насмерть. Были и те, кто растерялся, испугался и сдался в плен. Однако большая часть Красной армии осталась верна присяге и честно выполняла свой долг, хотя враг был сильнее и опытнее.

Лужский рубеж

Уже в первую неделю войны наше командование приняло решение построить линию обороны по реке Луге, чтобы обезопасить дальние подступы к Ленинграду. На строительстве окопов, противотанковых препятствий и огневых точек трудились старшеклассники, женщины, старики из Ленинграда и окрестных деревень.

Когда немецкие войска подошли к Луге, их разведка увидела мощные укрепления вокруг города. Немцы решили не штурмовать его, а обойти, и сошли с кратчайшего пути на Ленинград, с Киевского шоссе. Проселочными дорогами пробрались они на север и ударили там, где их наши не ждали. Но прорвать советскую оборону сразу им не удалось. Держали оборону там ленинградские ополченцы. Сотнями падали замертво перед нашими позициями нацисты.

На дворе был июль, а затем наступил и август. Времени на прорыв Лужского рубежа враги потратили много, и время это было уже не вернуть. В середине августа им удалось прорвать нашу оборону и окружить советские части в Луге. Те наши бойцы, кто не потерял стойкости духа, вышли к своим или примкнули к партизанам.

Красногвардейский укрепрайон

После прорыва Лужского рубежа противник ринулся к Ленинграду, надеясь наверстать упущенное время. На подходе к городу врага ждала еще одна оборонительная линия — Красно - гвардейский укрепленный район. Его тоже строили ленинградские рабочие, студенты и старшеклассники. Оборону в долговременных огневых точках держали ленинградские добровольцы — бойцы Ленинградской армии народ - ного ополчения. В ополчение брали добровольцев от 17 до 55 лет.

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Положение под Ленинградом было очень тяжелое. На фронт шли даже те, кто мог бы совершать научные и другие открытия, преподавать и вообще сделать много полезного в жизни.

Красногвардейский укрепленный рай - он обороняли специальные пулеметно-артиллерийские батальоны. В них были в основном молодые рабочие, студенты, аспиранты и даже старшеклассники, которые намеренно завышали в военкомате свой возраст, чтобы попасть в ополчение.

Таких батальонов было много. Почти все ополченцы, кто был в этих батальонах, погибли за Ленинград. В этой тетради мы расскажем об одном из них. Ополченцы 265-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона собирались и проходили начальную военную подготовку в институте физкультуры имени Лесгафта на нынешней улице Декабристов. В батальон вошли студенты института Лесгафта, студенты Ленинградской консерватории, актеры и солисты Кировского театра (ныне Мариинского театра) и старшеклассники 10 -й средней школы.

Батальон выдвинулся из города и занял оборону на Таллинском шоссе в районе села Русско-Высоцкое. Здесь ленинградцы выкопали противотанковый ров, построили линии надолбов* и линию пушечных и пулеметных огневых точек из камня и бетона.

Но у защитников этой оборонительной линии не было тяжелой артиллерии, так что отражать атаки немцев они могли только огнем из ДОТ. Да и сами огне - вые точки были не очень большими и крепкими.

Именно здесь немцы обрушили на ополченцев свой главный удар. После артиллерийского и авиационного налета на наши позиции пошли танки, пехота, штурмовые группы с взрывчаткой и огнеметами. Целые сутки шел бой. У ополченцев заканчивались боеприпасы, часть огневых точек немцы уничтожили. На следующий день все было кончено — кто-то из ополченцев погиб, кто-то попал в плен. Лишь немногие сумели выйти из боя и добраться до своих. Бойцы отдельных гарнизонов отказались сдаваться в плен и подорвали себя вместе со своими небольшими огневыми точками.

Среди ополченцев этого батальона был один студент консерватории. Звали его Вениамин Фляйшман. Он был талантливым музыкантом, многообещающим молодым композитором. Великий советский композитор Дмитрий Шостакович выделял его среди своих учеников. Перед уходом в ополчение Вениамин оставил учителю партитуру своей оперы «Скрипка Ротшильда». В бою под Русско-Высоцким Вениамин погиб. Шостакович бережно хранил партитуру много лет. Через двадцать лет после Победы он поставил эту оперу в память о молодых талантливых ребятах, погибших на войне.

С севера на Ленинград наступали финские войска. Большинство наших частей сражалось с немцами к югу от города, а на Карельском перешейке наших было мало. Финнам удалось прорвать нашу оборону и окружить три советских дивизии под Выборгом. Затем финны быстро вышли к Зеленогорску и Сестрорецку. Они перешли реку Сестру и остановились только перед ДОТами Карельского укрепленного района. После этого финны остановили наступление, в надежде дождаться, когда ленинградцы, не выдержав голода и осады, сами сдадут город. Немцы два раза настаивали на их дальнейшем наступлении, но оба раза финны ответили им отказом.

Сестру и остановились только перед ДОТами Карельского укрепленного района. После этого финны остановили наступление, в надежде дождаться, когда ленинградцы, не выдержав голода и осады, сами сдадут город. Немцы два раза настаивали на их дальнейшем наступлении, но оба раза финны ответили им отказом.

Прорвав оборону у Русско-Высоцкого, немцы ворвались в Красное Село и Лигово. В Стрельне они захватили кольцо ленинградского трамвая. Они стояли у ворот города и видели купола и шпили соборов Ленинграда в бинокли. Именно отсюда, с юго-запада, враг начал обстреливать город из орудий. На жилые районы Автово и Кировский завод посыпался град снарядов. Били немцы и не разбирали, где военный завод, а где школа или детский сад.

Но совсем близко к городу врагу удалось подойти только на юго-западе, в районе Автово. Под Пушкиным и Колпино, на Пулковских высотах, наши бойцы их остановили. Среди них был командир 84-го отдельного танкового батальона майор Константин Ушаков — профессиональный военный, служивший в Красной армии более 20 лет. Воевал на финской войне и был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени. Он был очень хорошим танкистом. В 1941 году его тяжелые танки КВ наносили врагу смертоносные удары. Ушаков сам не раз ходил в атаку на своей боевой машине и лично подбил 10 немецких танков, уничтожил много пушек и солдат противника. В одном из боев в его танк попал тяжелый снаряд. Броню он не пробил, но тяжело контузил всех, кто находился в танке. Майор Ушаков потерял слух, но отказался от лечения в госпитале. В ноябре 1941 года Константин Ушаков был убит осколком — он не мог услышать звука подлетающего снаряда. Майор был с почестями похоронен в Ленинграде. Его боевые друзья обратились к командованию с просьбой переименовать их батальон в 84-й Ушаковский батальон в память о своем командире.

Таких героев, как майор Ушаков, было много. Ценой своей жизни они остановили немцев под Ленинградом, не дали замкнуть кольцо блокады и уничтожить город.

Жизнь в городе

В начале сентября немцы устроили серию авианалетов на Ленинград. Гитлер задумал уничтожить город, разрушить дома, уморить людей голодом. И надеялся, что заставит жителей Ленинграда сдаться. Из-за постоянных бомбежек и обстрелов в городе вспыхнули сотни пожаров, в том числе сгорели Бадаевские склады, где были хоть какие-то запасы продовольствия.

Все жители города принимали участие в отражении налетов противника. Бабушки и внуки, школьники и студенты дежурили на крыше и боролись с зажигательными бомбами — их прозвали «зажигалками». Эти бомбы легко пробивали жестяные кровли домов, попадали на деревянные чердаки и вызывали многочисленные пожары. Их нужно было схватить специальными большими щипцами и сбросить с крыши на улицу или кинуть в ящик с песком.

Большая часть населения во время налетов пряталась в бомбоубежищах. Это были подвалы домов, оснащенные специальными дверьми, освещением и громкоговорителями. В сентябре 1941 года ленинградцы проводили долгие часы в этих убежищах. Школьники делали в них уроки, спали, играли. Но запугать ленинградцев бомбежками немцам не удалось. Люди со временем привыкли к воздушным тревогам. Привыкли к жизни в бомбоубежищах и к дежурству на крышах.

На крыше филармонии дежурил и Дмитрий Шостакович, великий советский композитор. Он стал свидетелем налетов немецкой авиации. В ноябре 1941 года Шостакович был эвакуирован. В эвакуации он написал 7-ю Симфонию, посвятив ее ленинградцам. Она стала главным музыкальным памятником мужеству защитников города.

Несмотря на голод, морозы, бомбежки, обстрелы, в городе работали театры, школы. Писались картины и стихи. Поэтесса Ольга Берггольц работала ведущей на ленинградском радио. Ее голос стал голосом блокадного города, а ее стихи — символом стойкости нашего народа перед лицом врага. По радио подавали сигналы воздушной тревоги и объявляли о начале артиллерийского налета. Когда программ не было, работал метроном, отбивающий один удар в секунду. Во время воздушной тревоги — два удара в секунду. Он звучал как бьющееся сердце, говоря всему миру, что Ленинград жив и сражается.

Под бомбами и снарядами работали и заводы города. Выпускал танки Кировский завод, пушки и артиллерийские снаряды — Обуховский завод.

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Во время блокады работали Никольский, Князь-Владимирский соборы, Никольская Большеохтинская, Волковская кладбищенская св. Иова, св. Дмитрия в Коломягах, Спасо-Парголовская церкви и другие храмы. В чин Божественной литургии вводились специальные молитвы о даровании победы нашему воинству и избавлении томящихся во вражеской неволе. Отпевая погибших и умерших от голода, работали все православные церкви на кладбищах. Весь город объединился для борьбы с врагом. Не зря в газетах и радиопередачах Ленинград называли «город-фронт».

Голод

До войны Ленинград жил «с колес» — больших складов для продовольствия в городе не было. И когда немцы перерезали все пути, ведущие в город, продовольствие подвезти стало почти невозможно. Ленинградцев ожидал голод. Поэтому сразу после начала блокады появились карточки — купить можно было только ограниченное количество еды. Уже в октябре появились первые случаи голодных обмороков на улицах и рабочих местах. В ноябре ленинградцы начали умирать от голо - да. Сначала умерших было немного, но чем дольше продолжался голод, тем больше людей погибало. В декабре смертность от голода стала массовой. Люди умирали везде — дома в постели, по пути на работу, на рабочем месте.

За линией фронта, на земле, занятой немцами, творился еще больший ужас. Захватчики не собирались кормить местное население. Попавшие в оккупацию дети, женщины и старики должны были выживать, как могли. Смертность в оккупированных районах была очень высокой. В Пушкине от голода умерли больше половины жителей, такая же ситуация была в Красногвардейске (ныне Гатчине) и других городах. Любое неповиновение оккупантам каралось смертью.

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Нашим людям немцы рассказывали, что Москва и Ленинград взяты и побеждены. Все это было для того, чтобы сломить волю к сопротивлению. По - этому даже расклеить листовки с правдивой информацией о положении на фронтах было подвигом.

Жестокое обращение с местным на - селением приводило к тому, что многие - даже дети - присоединялись к подполью или партизанам. О них будет отдельный рассказ.

От своих агентов и предателей немцы знали, что происходит в городе. Они знали, что в городе люди умирают от голода. День за днем ждали они голодного бунта или сдачи города. Немцы не собирались принимать капитуляцию Ленинграда. Они не собирались кормить ленинградцев. В случае сдачи города все население Ленинграда ждала голодная смерть в немецких лагерях. Единственным выходом было держаться и победить.

«Д о р ога жизни»

Сразу после того, как сомкнулось блокадное кольцо, по Ладоге началось движение грузовых судов и барж в осажденный город. Раньше суда по маршрутам Осиновец — Кобона и Морье — Новая Ладога не ходили. Не было причалов, подъездных путей, складов для хранения продовольствия — всего того, что должно быть в каждом порту. Поэтому погрузка и разгрузка продовольствия шла очень медленно. Многие баржи и суда тонули в осенние штормы, часть потопили немцы.

Осень и зима 1941 года были очень суровыми. Уже в ноябре температура опустилась ниже нуля, и Ладога начала замерзать. 21 ноября 1941 года по льду Шлиссельбургской губы прошел первый конвой. В это же время севернее, борясь со льдами и штормом, в Ленинград продолжали пробиваться конвои с продовольствием. В январе и феврале 1942 года по «Дороге жизни» началась эвакуация гражданского населения Ленинграда. Примерно миллион ленинградцев были эвакуированы по «Дороге жизни» и спасены от голодной смерти.

Сражения осенью 1941 года

Тяжелое положение Ленинграда серь - езно беспокоило высшее руководство страны. В городе по -прежнему ремонтировали тяжелые и легкие танки, стоял флот. Казалось, что сил для того, чтобы отогнать противника, было достаточно. Первые операции по прорыву блокады начались уже в сентябре 1941 года.

В ночь с 20 на 21 сентября 1941 года части капитана В.П. Дубика бесшумно переправились через Неву у поселка Невская Дубровка и внезапно атаковали немецкие траншеи на берегу. Враг был застигнут врасплох. Наши бойцы захватили немецкие траншеи и создали плацдарм на левом берегу Невы. Командование поставило задачу: продвигаться на восток и соединиться с нашими частями на Волховском фронте. Бои на Невском пятачке в сентябре, октябре и ноябре 1941 года были крайне ожесточенными. Под постоянным огнем противника на плацдарм переправлялись танки, артиллерия, боеприпасы, подкрепления. Наши атаки сменялись немецкими контратаками.

Очень мешала продвижению наших войск 8-я городская районная электростанция. Это мощное здание из железобетона было захвачено немцами в сентябре 1941 года без боя, и стало настоящей крепостью. Взять ее осенью и зимой 1941 года так и не удалось.

Однако и немцы не смогли достичь своих целей. Ведь осенью 1941 года они должны были переправиться через Неву и полностью замкнуть кольцо блокады на берегу Ладоги. Постоянные атаки наших войск не дали им возможности этого сделать.

Тогда немцы решили замкнуть кольцо блокады на Свири, чтобы уничтожить «Дорогу жизни» и обречь город на голодную смерть. В ноябре они взяли Тихвин и начали наступление на Лодейное Поле, чтобы соединиться с финскими войсками на реке Свирь. Сделать этого они не сумели, так как наши части начали против них контрнаступление.

9 декабря 1941 года Волховский фронт одержал над немцами верх и освободил Тихвин. Немцы были отброшены на запад, к Киришам.

Наступала первая военная зима. Под Москвой и на других участках фронта наша армия накопила силы для того, чтобы начать наступление и отбросить немцев на запад. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление наших войск под Москвой. Немцы потерпели первое крупное поражение с самого начала войны, когда они напали на Польшу.

На других участках фронта немцы тоже перешли к обороне и не наступали. Поэтому в начале 1942 года руководству страны и армии казалось, что победа близка. Началась подготовка целой серии ударов по врагу.

Мясной Бор

К январю 1942 года казалось, что немецкая армия замерзает на русских морозах, отказывает немецкое оружие, не заводятся танки, грузовики и самолеты. Казалось, что контрнаступление Красной армии под Москвой поставило врага на грань катастрофы. Поэтому на зиму и весну 1942 года советское командование запланировало ряд мощных ударов.

Под Ленинградом 2-я Ударная армия Волховского фронта должна была начать наступление в районе Мясного Бора, окружить немецкие войска в районе Мги и Синявино и прорвать блокаду Ленинграда. Но враг был все еще силен. Задача, поставленная перед войсками Волховского фронта, оказалась не по силам. Тем не менее, наступление началось. Первую атаку в январе 1942 года немцы отбили. Однако после передышки и дополнительной подготовки наши части все же сумели прорвать немецкую оборону.

Части 2-й Ударной армии устремились на Любань, но и немцы сами ударили по флангам наших наступающих войск. К весне наше наступление выдохлось, а немцы все усиливали и усиливали удары. В апреле 1942 года 2-я Ударная оказалась в полном окружении. Заканчивались патроны и снаряды. Заканчивалось продовольствие. Однако армия продолжала вести бои. В районе деревни Мясной Бор части 2-й Ударной пошли на прорыв. Вместе шли и пехотинцы, и артиллеристы, и танкисты, которые потеряли свои боевые машины, и военные врачи. Немногим удалось вырваться из кольца.

Более полугода сражалась 2-я Ударная в окружении.

Командующий 2-й Ударной армией генерал-лейтенант Власов сдался в плен и согласился работать на фашистов. Он надел немецкую форму и призывал наших пленных воевать за немцев. Его предательство бросило тень на всех, кто честно сражался и погиб в лесах и болотах под Мясным Бором.

Наши потери были тяжелыми. Однако бойцы и командиры 2-й Ударной армии отвлекли на себя силы, которые немцы готовили для штурма Ленинграда. Весной немецкие бомбардировщики должны были уничтожить вмерзшие в лед Невы наши боевые корабли — крейсер «Киров», линкор «Октябрьская Революция» и другие. Но операцию они не сумели завершить, им пришлось бросить свои самолеты против 2-й Ударной. В то же время немцы увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов Ленинграда. 9 мая 1942 года разорвавшимся фашистским снарядом убило целую группу малышей детского сада на Васильевском острове: погибли 12 детишек от 4 до 6 лет. Памятник погибшим детям вы можете увидеть на Лютеранском Смоленском кладбищах.

Летом 1942 года немцы планировали взять Ленинград штурмом. В этом им должна была помочь финская армия с севера. К Ленинграду была переброшена тяжелая осадная артиллерия, несколько новых тяжелых танков «Тигр». Немцы создали большие запасы снарядов и бомб для штурма города. Но их планам не было суждено осуществиться.

В августе 1942 года части Волховского фронта снова пошли в наступление — на этот раз в районе Синявинских болот. Задача была прежняя — прорвать блокаду Ленинграда. Битва длилась больше месяца.

Наши бойцы сражались отважно. Примером мужества и стойкости советских бойцов в том сражении стал забытый подвиг 20 гвардейцев. Неприступной твердыней на пути наших частей встала роща «Круглая» — поросший лесом среди болот остров размерами километр на полтора. Немцы укрепили этот остров, как только могли. Десятки пулеметов и минометов простреливали каждый метр болота перед рощей. К роще с запада вела единственная дорога, по которой немцы подвозили продовольствие и боеприпасы.

Наша 3-я гвардейская дивизия атаковала рощу с двух сторон, обошла ее, взяла в кольцо и перерезала дорогу снабжения противника. 27 августа 1942 года в заслоне на этой дороге стояли 20 наших гвардейцев-пулеметчиков лейтенанта Сергея Трифонова. Трое суток двадцать героев держались против четырехсот немцев с новыми танками, которые не пробивали противотанковые орудия. Все 20 гвардейцев погибли, но не ушли с важного рубежа. Все они были представлены к званию Героя Советского Союза, но ни один награжден Золотой Звездой не был. Наше наступление не увенчалось успехом, поэтому все награждения были понижены. Сергей Трифонов посмертно был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Развить успех и победить немцев в августе — октябре 1942 года не удалось. Части Волховского фронта понесли тяжелые потери, попали в окружение и частично сумели из него вырваться. Но немцы тоже потеряли время, потеряли много техники и солдат. Они так и не сумели начать штурм Ленинграда.

Когда бои в Синявино затихли, на дворе стоял уже ноябрь 1942 года. Именно тогда началось общее стратегическое контрнаступление Красной армии под Сталинградом, Ржевом, Ростовом-на-Дону. Теперь немцам нужно было думать не о штурме Ленинграда, а о том, как удержать фронт и избежать катастрофы. Об этих сражениях рассказ пойдет в других тетрадях нашей серии.

Прорыв

После окончания осенних боев в Синявино командование Ленинградского и Волховского фронтов начало готовить новое наступление по прорыву блокады. Генералы Л.А. Говоров и К.А. Мерецков встретились и обсудили новую операцию. Они решили одновременно нанести удары с внешней и внутренней сторон блокадного кольца.

Операцию наши командиры готовили тщательно. День за днем наши артиллеристы, летчики и разведчики наблюдали за немецкой обороной. Они высматривали расположение огневых точек, искали артиллерийские и минометные батареи противника, тщательно записывали и зарисовывали каждый бугорок, где мог прятаться немецкий пулемет. Артиллеристы по ночам рыли окопы для своих орудий на берегу Невы. Пушки должны были бить по немецкой обороне прямой наводкой. По-другому стрелять было нельзя, иначе наши пушки могли бы разбить лед на Неве, и наша пехота не смогла бы добраться до противоположного берега.

Всю осень и начало зимы создавался необходимый для наступления запас снарядов, мин и ракет для «Катюш». Через Ладогу на Ленинградский фронт прибывали пополнения. Все это делалось скрытно от немцев.

Пехоте и танкам Ленинградского фронта нужно было преодолеть по льду Неву. Ширина реки свыше четырехсот метров, «немецкий» берег — высокий, опутанный колючей проволокой, на льду — мины, рогатки, ловушки… Преодолеть эти сотни метров по льду нужно было как можно быстрее. Поэтому бойцы генерала Н.П. Симоняка день за днем отрабатывали атаку на льду через Неву. Делали они это в Рыбацком. Генерал Н.П. Симоняк требовал, чтобы бойцы в зимней форме, с оружием, запасными патронами и гранатами перебегали через Неву за пять минут.

Рано утром 12 января 1943 года операция «Искра» началась. Артиллерийская подготовка длилась два с половиной часа. Берег, занятый немцами, почернел от разрывов снарядов и мин. Наши артиллеристы прямой наводкой сумели накрыть и уничтожить почти все немецкие пулеметные гнезда в первой траншее на берегу. Наши бойцы в окопах ждали сигнала атаки и кричали: «Это вам за Ленинград! Это за всех тех, кого вы убили в городе!».

сумели накрыть и уничтожить почти все немецкие пулеметные гнезда в первой траншее на берегу. Наши бойцы в окопах ждали сигнала атаки и кричали: «Это вам за Ленинград! Это за всех тех, кого вы убили в городе!».

В окопах на нашем берегу Невы генерал Н.П. Симоняк расположил музыкальный взвод. В конце артиллерийской подготовки взвод начал играть гимн страны — тогда это был революционный гимн «Интернационал». Не дождавшись сигнала, бойцы Н.П. Симоняка бросились в атаку по льду. Первыми бежали саперы со штурмовыми лестницами, «кошками» и другими подсобными инструментами, чтобы расчистить путь нашей пехоте. Немцы, кто остался в живых на том берегу, даже не успели открыть огонь, как наши бойцы ворвались в их окопы и перебили немцев в рукопашном бою.

Вскоре через Неву переправились легкие танки. Части Ленинградского фронта устремились на восток, навстречу Волховскому фронту. Правее дивизии Н.П. Симоняка форсировала Неву дивизия полковника С.Н. Борщева. Хуже всех дела пошли у дивизии полковника В.А. Трубачева на левом фланге. Ее бойцы попали под сильный огонь на льду Невы, залегли и не сумели добежать до противоположного берега, занятого немцами. Вечером в темноте они отступили и пошли в бой за дивизией Симоняка.

Волховский фронт наступал через болота против мощных укреплений немецких позиций. Прорвать оборону волховчанам удалось сразу. Однако немцы быстро оправились от первой атаки. Со стороны Мги подошли их танки и пехота. Они ударили по правому флангу наших частей. Двенадцать пушек дивизиона капитана Н.И. Родионова 268-й стрелковой дивизии ценой своей жизни остановили эту немецкую атаку. Все артиллеристы погибли, но не оставили своих позиций.

На самой Приладожской низменности бои не затихали ни на минуту. Немцы дрались отчаянно. Они понимали, что в случае неудачи все их части в Шлиссельбурге окажутся в окружении и погибнут. Шесть суток части Ленинградского и Волховского фронтов шли навстречу друг другу. Постоянно приходилось отбивать немецкие контратаки. Наконец, 18 января 1943 года части двух наших фронтов соединились в районе Рабочего поселка №1 и Рабочего поселка №5. Блокада Ленинграда была прорвана! Полтора года ленинградцы ждали этого дня. На улицах города незнакомые люди поздравляли друг друга, обнимали встречных бойцов и командиров, смеялись и плакали от радости.

Однако коридор, пробитый нашими войсками, был слишком узким, а немцы по-прежнему удерживали Синявинские высоты, с которых просматривались все наши позиции у Ладоги. Попытки взять штурмом Синявинские высоты и освободить Мгу в январе и феврале 1943 года успехом не увенчались.

«Дорога победы»

Как только блокада Ленинграда была прорвана, через освободившийся коридор началось строительство железной дороги. Под огнем противника истощенные женщины-железнодорожницы протянули более 30 километров полотна, построили деревянный мост через Неву. Первый поезд со сливочным маслом пришел в Ленинград уже 7 февраля, через три недели после прорыва блокады. Поезд торжественно встречали на Финляндском вокзале.

Железная дорога проходила в считанных километрах от немецкой обороны на Синявинских высотах. Дым из трубы паровоза был прекрасно виден, и по каждому поезду немцы открывали яростный огонь. Тем не менее, «Дорога победы» работала и заменила «Дорогу жизни». Объемы перевозок по «Дороге победы» многократно превышали перевозки по «Дороге жизни». Но за это была заплачена высокая цена. Между собой железнодорожники называли ее «Дорогой смерти», настолько опасно было на ней работать.

В феврале 1943 года советское командование решило провести огромную операцию по окружению всех немецких войск под Ленинградом. Операция получила название «Полярная звезда». Из-за болот и лесов, сложных погодных условий, недостаточной подготовки и ошибок планирования эта операция провалилась. До окружения и окончательной победы над врагом на северо-западе было еще далеко.

Следующая попытка освободить от немцев Мгу и полностью снять блокаду была предпринята летом 1943 года. Снова закипели тяжелые бои на Синявинских высотах и болотах рядом с ними. Обе стороны в боях понесли тяжелые потери, но наши части добились лишь местных успехов, захватив лишь одну гряду Синявинских высот.

Полное снятие блокады

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня.

К январю 1944 года инициатива полностью перешла к Красной армии. Немцы могли только ждать, где наша армия нанесет следующий удар, и пытаться его отразить. Осенью 1944 года на Ораниенбаумский плацдарм была скрытно переброшена 2-я Ударная армия. 14 января 1944 года началась операция по полному снятию блокады Ленинграда. Удар наши войска нанесли и с Ораниенбаумского плацдарма, и под Новгородом. Немцы дрались отчаянно, но противостоять нашему наступлению больше не могли. После недели тяжелых боев немецкая оборона начала рассыпаться. Опасаясь окружения, немцы спешно отступали от Ленинграда в Прибалтику.

К 27 января 1944 года немцев отогнали достаточно далеко от Ленинграда, и в городе состоялся праздничный салют в честь победы наших войск. С тех пор этот день отмечается как День полного снятия блокады.

Две недели спустя гитлеровцев уже отодвинули к границе с Прибалтикой. Однако весной 1944 года взломать немецкую оборону на реке Нарва не удалось. Немцы были все еще сильны и сумели избежать окружения и разгрома под Ленинградом.

В июне 1944 года закипела битва на Карельском перешейке. Войска Ленинградского фронта прорвали мощную оборону финской армии, освободили Выборг, продвинулись на 150 километров от Ленинграда на север. Тем самым была ликвидирована угроза городу с севера. Финны, получив подкрепление от немцев и перебросив резервы из Карелии, сумели задержать наши войска только к северу от Выборга.

Однако, после освобождения от немцев Эстонии, Финляндия подписала мирный договор с нашей страной и вышла из войны. Осенью 1944 года наши части освободили Прибалтику и взяли в кольцо 16-ю и 18-ю гитлеровские армии. Три года немцам удавалось ускользать от наших ударов, но наши не сдавались. Армии, обстреливавшие и бомбившие Ленинград, морившие город голодом, сами оказались в ловушке.

9 мая 1945 года немцы в Курляндии сложили оружие. Война закончилась.

Па м я т ь

Блокада нанесла пережившим ее людям незаживающую рану. Поэтому если твоя прабабушка или бабушка делает тебе замечание за то, что ты не доел ужин или кусок хлеба, — не сердись на нее. 75 лет назад в нашем городе кусочек хлеба мог спасти жизнь. Именно это твоя бабушка тебе хочет сказать, когда журит за недоеденный хлеб. Слишком много людей в городе погибло от голода, чтобы это забыть. Пискаревское мемориальное кладбище, где хоронили умерших от голода ленинградцев и умерших от ран бойцов и командиров, — самое большое в мире кладбище Второй мировой войны. На нем похоронены свыше 600000 человек. Также блокадные захоронения есть на Волковском и Смоленском кладбищах.

Главный памятник на Пискаревском кладбище — это монумент «Мать - Родина». Она стоит над могилами ленинградцев с венком, вспоминая своих погибших сыновей и дочерей. На верхней террасе Пискаревского мемориала горит Вечный огонь — в память обо всех жертвах блокады и героических защитниках города.

За героическое сопротивление, оказанное противнику в Великую Отечественную войну, Ленинград получил звание города-героя. В 1975 году на площади Победы был открыт мемориал героическим защитникам Ленинграда.

Битва за Ленинград длилась два с половиной года. Это самая долгая битва Великой Отечественной войны. Наши бойцы, защищавшие город, прогнали врагов в Прибалтику и осенью 1944 года взяли их в кольцо на берегу Балтийского моря. 9 мая 1945 года окруженные немцы сдались. Два месяца спустя ленинградские гвардейцы с победой вернулись домой и в парадном строю прошли по улицам города, который защитили и спасли от гибели. Ленинградцы засыпали наших героев цветами.

С тех пор прошло более 70 лет. Почти все, кто защищал Ленинград, уже не с нами. Но память о блокаде и битве за Ленинград живет, пока живет наша страна. Ленточка цвета жизни и славы напоминает нам о тех годах.

Главные даты битвы за Ленинград

4 июля 1941 года. Немецкие войска вторгаются на территорию Ленинградской области. Начало Битвы за Ленинград.

Июль — август 1941 года. Оборона Лужского рубежа.

Август — сентябрь 1941 года. Оборона Красногвардейского укрепрайона.

1 сентября 1941 года. Немцы захватывают станцию Мга. Сообщение Ленинграда со страной по железной дороге прервано.

8 сентября 1941 года. Немцы захватывают Шлиссельбург. Начинается блокада

20 сентября 1941 года. Наши части захватывают плацдарм, вошедший в историю как «Невский пятачок».

10–26 сентября 1941 года. Наступление 54­й армии и Невской оперативной группы. Эта битва получила название 1­й Синявинской операции и стала первой попыткой прорыва блокады Ленинграда.

20 октября — декабрь 1941 года. 2­я Синявинская операция.

9 ноября 1941 года. Немцы захватывают Тихвин и готовятся соединиться с финнами на реке Свирь, чтобы полностью замкнуть кольцо блокады Ленинграда.

21 ноября 1941 года. Начинает работать ледовая трасса на Ладожском озере — «Дорога жизни».

9 декабря 1941 года. После месяца ожесточенных боев войска Ленинградского фронта отбивают Тихвин. Немцы отброшены к Киришам, восстанавливается снабжение Ленинграда по «Дороге жизни». Наступление Волховского фронта под Мясным Бором.

4–30 апреля 1942 года. Операция «Ледяной удар». Немцы совершают серию налетов на советские корабли на Неве и резко увеличивают интенсивность артиллерийских обстрелов Ленинграда. Цель — уничтожение кораблей Балтийского флота и подготовка к штурму Ленинграда (операция «Северное сияние»). Немцы повреждают крейсер «Киров» и еще несколько кораблей, но в целом операция провалена.

19 августа — 10 октября 1942 года. 3­я Синявинская операция.

22 октября 1942 года. Ладожская военная флотилия одерживает победу над немецким отрядом «Зибель» у острова Сухо.

12–30 января 1943 года. Операция «Искра». Части Волховского и Ленинградского фронтов прорвали блокаду Ленинграда.

18 января — 7 февраля 1943 года. Строительство «Дороги Победы».

7 февраля 1943 года. Первый железнодорожный состав с Большой земли прибывает в Ленинград.

Первая битва под Красным Бором. Разгром части 250­й испанской «синей» дивизии.

22 июля — 22 августа 1943 года. Операция «Брусилов».

14 января 1944 года. Начало операции по полному снятию блокады Ленинграда.

24 января 1944 года. Освобождение Пушкина и Павловска.

26 января 1944 года. Освобождение Гатчины (Красногвардейска).

27 января 1944 года. Единственный в истории Великой Отечественной войны салют дан не в Москве, а в Ленинграде — в честь полного снятия блокады.

Февраль — апрель 1944 года. Сражения под Нарвой.

10 июня — 15 августа 1944 года. Выборгско-Петрозаводская операция. Последнее сражение битвы за Ленинград.

9 мая 1945 года. Немецкие части, державшие Ленинград в осаде, капитулируют в Прибалтике.

8 июля 1945 года. Парад Победы в Ленинграде.

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