Краткий курс истории. Таня Савичева 13 мая 1942 года Таня Савичева в блокадном Ленинграде сделала свои последние дневниковые записи: «Мама 13 мая в 7.30 час. утра 1942 г.», «Савичевы умерли», «Умерли все», «Осталась одна Таня». До войны Таня родилась 23 января 1930 года в дружной многодетной семье. В 1930-е, когда в СССР началось отчуждение частной собственности, Савичевы были вынуждены переехать из Ленинграда за 101-й километр, поскольку отец Тани был предпринимателем. В 1936 году глава семейства скоропостижно умер от рака. Оставшаяся без кормильца семья скоро вернулась в Ленинград, вместе с бабушкой Савичевы поселились на 2-й линии Васильевского острова, в доме 13/6, в квартире под номером 1,... На чтение: 1 минута

13 мая 1942 года Таня Савичева в блокадном Ленинграде сделала свои последние дневниковые записи: «Мама 13 мая в 7.30 час. утра 1942 г.», «Савичевы умерли», «Умерли все», «Осталась одна Таня».

До войны

Таня родилась 23 января 1930 года в дружной многодетной семье. В 1930-е, когда в СССР началось отчуждение частной собственности, Савичевы были вынуждены переехать из Ленинграда за 101-й километр, поскольку отец Тани был предпринимателем. В 1936 году глава семейства скоропостижно умер от рака. Оставшаяся без кормильца семья скоро вернулась в Ленинград, вместе с бабушкой Савичевы поселились на 2-й линии Васильевского острова, в доме 13/6, в квартире под номером 1, под квартирой братьев покойного отца, Василия и Алексея. В мае 1941 года Таня окончила 3-й класс школы. Летом Савичевы планировали, по обыкновению, навестить родственников в Ленинградской области. Первым уехал брат Тани Михаил. А Таня с мамой задержались на две недели, чтобы отпраздновать 22 июня день рождения бабушки.

Девять строк смерти

После объявления о начале войны Таня и мама решили остаться в Ленинграде, где с остальными членами семьи были привлечены к работам в тылу для нужд армии. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, по плану Гитлера город должен был медленно умереть голодной смертью. Голодная осень сменилась еще более суровой зимой. Как-то во время уборки Таня обнаружила забытую старшей сестрой записную книжку, часть которой, предназначенная для записей телефонных номеров, была не заполнена. Первую запись Таня сделала 28 декабря 1941 года под буквой «Ж», посвятив ее своей умершей сестре Жене. Через месяц – вторая запись – под буквой «Б»: «Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.». Голод убивал Савичевых одного за другим. Всего Таня сделала девять записей.

Таня одна

После смерти всех ближайших родственников Тани в Ленинграде последовали два долгих и очень тяжелых последних года в жизни девочки. В течение нескольких недель она жила у племянницы своей бабушки, которая оформила опеку над Таней, но, в силу трагических событий собственного детства, была не слишком приветлива. Работая по полторы смены на заводе, женщина на время своего отсутствия дома оставляла Таню на улице. Летом 1942 года тетя приняла решение отправить ослабленную голодом, дистрофией и вдобавок больную туберкулезом девочку в детский дом, в порядке массовой эвакуации детей из блокадного Ленинграда, в поселок Шатки. 1 июля 1944 года Таня Савичева умерла в доме инвалидов в Понетаевке, куда ее поместили в марте того же года. В медицинской карточке значилось: «Цинга, дистрофия, нервное истощение, слепота…». С момента начала блокады Ленинграда и в течение 1942 года из города было эвакуировано 430 тысяч детей. Из своей партии Таня умерла единственная. По одной из версий, дневник Тани обнаружила ее сестра Нина, вернувшись в Ленинград после снятия блокады. Сейчас дневник выставлен в музее истории Ленинграда. Нина всю оставшуюся жизнь жила в Петербурге, умерла в возрасте 94 лет в 2013 году. Брат Михаил в начале войны попал в партизанский отряд, после войны жил в Ленинградской области, в городе Сланцы, умер в 1988 году.