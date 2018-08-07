Краткий курс истории. Подвиг Талалихина 7 августа 1941 года советский военный летчик, Герой Советского Союза Виктор Талалихин совершил первый в Великой Отечественной войне таран в ночном воздушном бою, не позволив вражескому бомбардировщику сбросить снаряды на Москву. Память Прошлое нашей страны необъятно в своих тонкостях, деталях и интерпретациях. И чем дальше мы, живущие ныне, отстоим от прошлого, тем больше забывается. Много ли молодому поколению теперь говорят имена наших предков, данные улицам, городам? А ведь присвоены эти имена за большие заслуги перед Родиной, чтобы потомки помнили. Одно из таких имен – Виктор Васильевич Талалихин. Мечта Виктор Талалихин родился 18 сентября 1918 года в Саратовской губернии. Происходил из... На чтение: 1 минута

7 августа 1941 года советский военный летчик, Герой Советского Союза Виктор Талалихин совершил первый в Великой Отечественной войне таран в ночном воздушном бою, не позволив вражескому бомбардировщику сбросить снаряды на Москву.

Память

Прошлое нашей страны необъятно в своих тонкостях, деталях и интерпретациях. И чем дальше мы, живущие ныне, отстоим от прошлого, тем больше забывается. Много ли молодому поколению теперь говорят имена наших предков, данные улицам, городам? А ведь присвоены эти имена за большие заслуги перед Родиной, чтобы потомки помнили. Одно из таких имен – Виктор Васильевич Талалихин.

Мечта

Виктор Талалихин родился 18 сентября 1918 года в Саратовской губернии. Происходил из крестьян. В Вольске окончил семилетнюю школу. После переезда в Москву в 1933 году учился в фабрично-заводском училище и параллельно работал на мясокомбинате. Многие ребята тех лет мечтали стать летчиками, и Талалихин не был исключением. Он стал заниматься в аэроклубе, где обнаружил талант к этому делу. В 1938 году в звании младшего лейтенанта окончил Борисоглебское летное училище. Потом была Советско-финская война 1939–1940 годов и орден Красной Звезды, должность командира звена истребительного полка и трагическое лето 1941-го…

Подвиг

Советской авиации в начале Великой Отечественной войны приходилось труднее всего, поскольку немецко-фашистские захватчики превосходили ее в технике и боевом опыте. Враг изо всех сил стремился пробиться к Москве и захватить ее. Важный вклад в защиту столицы СССР внесли советские летчики, которые не позволили хваленым на тот момент асам Геринга нанести городу действительно серьезный урон. В ночь на 7 августа 1941 года, выполняя боевое задание по перехвату вражеских бомбардировщиков, Талалихин огнем повредил «Хейнкель-111», но у него кончились боеприпасы. Тогда летчик принял решение протаранить немецкий самолет. В погоне бортовой стрелок «Хейнкеля» ранил Талалихина в руку, тем не менее герою удалось настигнуть бомбардировщик и нанести решающий удар. Обычно во время воздушных таранов летчики погибали, но Талалихину удалось после столкновения воспользоваться парашютом и выжить. На фоне тяжелых боев за Москву этот подвиг послужил вдохновением для многих защитников города.