Краткий курс истории. Московская битва 20 апреля 1942 года в ходе Великой Отечественной войны завершилась битва за Москву, длившаяся с 30 сентября 1941 года. По количеству участвовавших войск и понесенным сторонами потерям Московская битва является одним из самых масштабных сражений Второй мировой войны. «Тайфун» К моменту начала битвы за Москву ситуация для советских войск была крайне сложной. Войска Германии глубоко вторглись в пределы СССР, были захвачены Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, существенная часть Украины, блокирован Ленинград, достигнуты дальние подступы к Москве... Фашисты изначально планировали взять Москву в первые недели войны, но этого им не удалось. Тогда была подготовлена крупная наступательная операция под названием «Тайфун». Суть плана состояла... На чтение: 1 минута

20 апреля 1942 года в ходе Великой Отечественной войны завершилась битва за Москву, длившаяся с 30 сентября 1941 года. По количеству участвовавших войск и понесенным сторонами потерям Московская битва является одним из самых масштабных сражений Второй мировой войны.

«Тайфун»

К моменту начала битвы за Москву ситуация для советских войск была крайне сложной. Войска Германии глубоко вторглись в пределы СССР, были захвачены Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, существенная часть Украины, блокирован Ленинград, достигнуты дальние подступы к Москве... Фашисты изначально планировали взять Москву в первые недели войны, но этого им не удалось. Тогда была подготовлена крупная наступательная операция под названием «Тайфун». Суть плана состояла в том, чтобы мощными ударами танковых группировок с трех направлений расчленить оборону и уничтожить основные силы РККА.

Оборона

Основные силы немецкой группы армий «Центр» начали наступление 30 сентября 1941 года на Брянском направлении, 2 октября – на Вяземском и 10 октября – на Калининском. Захватчикам удалось прорвать оборону упорно сопротивлявшихся советских войск и взять несколько армий в окружение (в районе Брянска и Вязьмы). К середине ноября бои шли уже на ближних подступах к Москве. Но в конце ноября – начале декабря немецкое наступление на столицу СССР было остановлено контрударами советских войск. Стойкость РККА и ее активная оборона привели к потере наступательных возможностей немецких ударных группировок. Советские войска начали подготовку к контрнаступлению.

Победа

В результате декабрьского контрнаступления Красной Армии была ликвидирована прямая угроза Москве. Одним из важных результатов стало то, что немецко-фашистское командование временно лишилось моторизованных корпусов – эффективного инструмента ведения войны. Ударные возможности немецких войск ощутимо снизились. К началу января 1942 года захватчики были отброшены на 100–250 км. 38 дивизий противника понесли тяжелые потери. А в результате последовавших Ржевско-Вяземской наступательной операции (8 января – 20 апреля 1942 года) и Торопецко-Холмской операции (9 января – 6 февраля 1942 года) гитлеровцы оказались отброшены от Москвы еще на 80–250 километров. Несмотря на то что поставленная Ставкой Верховного Главнокомандования задача по окружению и уничтожению основных сил группы армий «Центр» не была выполнена, успех общего наступления наших войск на западном направлении был очевиден. Немцы потеряли гигантское (по сравнению с предыдущим периодом Второй мировой войны) количество людей, орудий и единиц техники. Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.