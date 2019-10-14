Как воевали дирижабли в Великую Отечественную О том, как воевали дирижабли в Великую Отечественную, дает представление снятый на «Мосфильме» в 1967 году художественный фильм «Крепкий орешек» (реж. Теодор Вульфович). Герои Виталия Соломина, Надежды Румянцевой и заградительный аэростат с лёгкостью справляются с немецкими оккупантами. Но это была игровая комедия, а на практике всё было иначе Что такое дирижабль Немного о том, что такое дирижабль. Всем известно, что такое самолёты, вертолёты, сейчас летательного полку прибыло: в небо поднимаются и квадрокоптеры (дроны), и беспилотники, а вот слово «дирижабль» нынче совсем не на слуху. Так вот, дирижабль, или управляемый аэростат, – это воздушное судно, имеющее силовую установку и способное двигаться... На чтение: 2 минуты

О том, как воевали дирижабли в Великую Отечественную, дает представление снятый на «Мосфильме» в 1967 году художественный фильм «Крепкий орешек» (реж. Теодор Вульфович). Герои Виталия Соломина, Надежды Румянцевой и заградительный аэростат с лёгкостью справляются с немецкими оккупантами. Но это была игровая комедия, а на практике всё было иначе

Что такое дирижабль

Немного о том, что такое дирижабль. Всем известно, что такое самолёты, вертолёты, сейчас летательного полку прибыло: в небо поднимаются и квадрокоптеры (дроны), и беспилотники, а вот слово «дирижабль» нынче совсем не на слуху. Так вот, дирижабль, или управляемый аэростат, – это воздушное судно, имеющее силовую установку и способное двигаться в необходимом направлении с приличной скоростью. Корпус у дирижабля был большой, объёмный, обтекаемой формы, объёмом от 2000 до 200000 кубических метров.

Аэростат ПВО над Пушкинской площадью в Москве

Источник: http://waralbum.ru

Советской России достался по наследству от Российской империи один военный дирижабль, который восстановили и назвали «Красной звездой». Другой был построен уже в 1923 году в Петрограде и получил название «VI Октябрь»; он даже полетал с полчасика. Первоначально дирижабли имели очень мирные профессии. К примеру, управляемые аэростаты советского производства оказали большую помощь в освоении Сибири.

Чуть позже в Осоавиахиме СССР была создана специальная секция воздухоплавания. А в 1931 году в стране появился и специальный комбинат «Дирижаблестрой». Именно в это время наряду с призывами: «Все на самолёт!», «Иди, товарищ, в автопром!» был и лозунг, призывавший экономить пятачки и тратить их на строительство дирижаблей. В 1932 году этот комбинат выпустил целую серию мягких дирижаблей, среди которых выделялся «СССР В-2 «Смольный», который однажды с корнем сорвался с якорей. Его просто не удержали, а происходило это на аэродроме в Сталино (Донецк). В гондоле было 11 экскурсантов–пионеров. Командир дирижабля Николай Гудков успел ухватиться за трос, добраться до кабины, запустить двигатели, переждать ураган и благополучно приземлить дирижабль. За этот подвиг Гудков получил орден Красной Звезды.

Аэростат ПВО Москвы на Площади Революции

Источник: http://waralbum.ru

Всё для фронта! Всё для победы!

Такое замечательное устройство нашло широкое применение и в годы Великой Отечественной войны . Особенное место заняли аэростаты свободного полёта и привязные аэростаты для воздушного заграждения и корректирования огня артиллерии.

Одним из удачных вариантов применения дирижаблей стало обеспечение подготовки воздушно-десантных войск. В первые дни войны наша авиация понесла тяжёлые потери. Самолётов катастрофически не хватало на полях сражений, а для подготовки десантников их просто не выделяли. Доходило до того, что десантники, которые должны были высаживаться в тылу врага, не практиковали даже ознакомительных прыжков с парашютом. А отсутствие опыта оборачивалось травмами, увечьями, иногда и смертельными исходами. Выручили дирижабли. Было принято решение использовать для подготовки десантников привязные аэростаты и дирижабли. Сразу появилась огромная экономия времени и денег. А центром такой подготовки стал город Долгопрудный в Подмосковье.

Девушки-бойцы противовоздушной обороны устанавливают заградительный аэростат в Москве

Источник: http://waralbum.ru

Другие дирижабли активно использовались как транспортные средства, на них легко доставлялось военное имущество, горючее, продовольствие. Первоначально вызывало беспокойство то, что дирижабль обладает небольшой скоростью и очень уязвим для противника. Но случай, который произошёл на Калининском фронте, эти сомнения рассеял. Там дирижабль получил около сотни пробоин в оболочке, но спокойно вернулся на свою базу под Москвой.

Аэростаты заграждения

В таком виде аэростаты первыми начали применять ещё англичане в Первую мировую войну . Таким способом британцы защищали Лондон от немецких аэропланов. Этот опыт пригодился им в начале Второй мировой войны. Только теперь это были массовые заграждения. В отдельных случаях в воздухе их было до двух тысяч, а над отдельными объектами они висели постоянно. Эта методика нашла широкое применение и при организации противовоздушной обороны в Москве и Ленинграде. Наши бойцы ПВО вывешивали аэростаты в шахматном порядке, а для верности на каждый трос подвешивали ещё и мину. Самолёт сталкивался с тросом, мина съезжала к крылу, и – «Гитлер капут». Внешне аэростаты заграждения напоминали маленькие дирижабли и поднимались обычно ночью по одному или два на одном тросе (в тандеме). Утром дежурство заканчивалось, и их опускали вниз.

Дети водят хоровод на фоне аэростатов воздушного заграждения

Источник: http://waralbum.ru

Первые успехи аэростатчики показали в небе Москвы уже 23 июля 1941 года. 150 фашистских бомбардировщиков в составе 20 групп прорывались к столице, но преодолеть оборону смогли только единицы. Были уничтожены 15 самолётов. 10 были на счету лётчиков, три самолёта сбили зенитчики, а два запутались в паутине аэростатов и рухнули на землю. Количество аэростатных заграждений неуклонно росло. Рос и положительный итог их противостояния немецкой авиации. Над Москвой аэростатами заграждения было уничтожено не менее 150 самолётов врага. В 1943 году Москву защищали 440 заградительных постов, а всего на фронтах в воздух поднималось около трёх тысяч аэростатов.

Напоследок стоит упомянуть и о других вариантах использования дирижаблей. Очень показательна в этом плане работа дирижабля «Победа» в 1945 году. Его откомандировали в славный город Севастополь, где он помогал морякам обнаруживать в Чёрном море мины и затонувшие корабли.

Советские солдаты в гондоле аэростата воздушного наблюдения

Источник: http://waralbum.ru

Обложка: Газгольдеры для заправки аэростатов воздушного заграждения на Большом Москворецком мосту. Источник: http://waralbum.ru

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