Как Московский метрополитен спас москвичей? Разве можно сегодня представить нашу столицу без метро? Невозможно! И когда наземная Москва стоит в 10-балльных пробках, мы, благодаря подземке, все равно быстро добираемся до места назначения. В июне 1941 года в Московском метрополитене имени Л. М. Кагановича была всего 21 станция на трех линиях. И даже это небольшое по современным меркам транспортное предприятие стало с началом Великой Отечественной войны настоящим спасительным оазисом в атакованном фашистами городе. Именно здесь москвичи находили безопасное пристанище во время воздушных бомбардировок. Здесь проводились различные общественные мероприятия, концерты. Станции метро становились при необходимости библиотеками и даже больницей. Первоначально планировалось, что метрополитен будет использоваться как газоубежище,... На чтение: 1 минута

Разве можно сегодня представить нашу столицу без метро? Невозможно! И когда наземная Москва стоит в 10-балльных пробках, мы, благодаря подземке, все равно быстро добираемся до места назначения.

В июне 1941 года в Московском метрополитене имени Л. М. Кагановича была всего 21 станция на трех линиях. И даже это небольшое по современным меркам транспортное предприятие стало с началом Великой Отечественной войны настоящим спасительным оазисом в атакованном фашистами городе. Именно здесь москвичи находили безопасное пристанище во время воздушных бомбардировок. Здесь проводились различные общественные мероприятия, концерты. Станции метро становились при необходимости библиотеками и даже больницей.

Первоначально планировалось, что метрополитен будет использоваться как газоубежище, но уже в августе 1941 года он стал просто бомбоубежищем, так как сил и материалов на переоборудование не хватало. Правда, в самые напряженные осенние дни первого года войны даже намеревались в случае прихода немцев в Москву взорвать метро, но от таких планов отказались. Во время налетов фашистской авиации, на платформах и в тоннелях, даже еще строящихся, размещались сотни тысяч москвичей. Были оборудованы съемные лестницы, на рельсах разместили деревянные настилы. На станциях установили тысячи лежаков и детских кроватей. В вагонах были подготовлены места для женщин с маленькими детьми, здесь же размещались старики и инвалиды. На каждой станции имелись фонтанчики с питьевой водой и туалеты. На всех станциях размещались магазины, работали парикмахерские. А на станции метро «Курская» работала библиотека. Для детей проводились уроки и трудовые занятия. Были созданы кружки шитья, рисования, лепки, моделирования. Для взрослых проводились концерты, показывались кинофильмы, проходили выставки, читались лекции.

6 ноября 1941 года на самой глубокой на тот момент станции, «Маяковской», состоялось заседание Московского городского совета депутатов трудящихся, посвященное очередной годовщине Октябрьской революции. С докладами выступили лидеры страны, в том числе товарищ Сталин . Секретность была наивысшей. Пригласительные билеты не имели адреса, его сообщали только устно при выдаче билета. Потом рассказывали, что после официальной части был организован буфет, и гостям наливали пиво, на закуску были баранки и бутерброды.

И.В. Сталин выступает на торжественном заседания Московского Совета, посвящённом 24-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции, на станции метро «Маяковская»

Именно это заседание и прошедший на следующий день на Красной площади военный парад не просто подняли моральный дух москвичей, укрепили веру в силу страны, но и помогли мобилизовать необходимые силы для отпора врагу.