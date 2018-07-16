Как готовились защищать Москву Защита Можайского рубежа стала одним из ключевых событий Битвы за Москву, определивших ее победный для наших войск исход. Созданием укрепрайонов (УР) в Советском Союзе озаботились еще в предвоенные годы. На западных рубежах в 1928 году начали возводиться первые 13 укрепрайонов, а в 1938-м – еще восемь. Создание укрепрайонов полностью отвечало концепции советского военного руководства, предполагающей, что боевые действия мы будем вести только на чужой территории. Защищать свои рубежи нам помогут укрепрайоны. В западной прессе весь этот комплекс получил название «Линия Сталина», позже оно имело широкое распространение и у нас. Линия укрепрайонов была практически в стадии завершения, когда в 1939 году... На чтение: 1 минута

Защита Можайского рубежа стала одним из ключевых событий Битвы за Москву, определивших ее победный для наших войск исход.

Созданием укрепрайонов (УР) в Советском Союзе озаботились еще в предвоенные годы. На западных рубежах в 1928 году начали возводиться первые 13 укрепрайонов, а в 1938-м – еще восемь. Создание укрепрайонов полностью отвечало концепции советского военного руководства, предполагающей, что боевые действия мы будем вести только на чужой территории. Защищать свои рубежи нам помогут укрепрайоны. В западной прессе весь этот комплекс получил название «Линия Сталина », позже оно имело широкое распространение и у нас. Линия укрепрайонов была практически в стадии завершения, когда в 1939 году наши территории расширились за счет Западной Украины и Западной Белоруссии, и было принято решение перенести укрепрайоны на 200–300 километров западнее. Новая линия получила название «Линия Молотова». К 22 июня 1941 года новую еще не построили, а старую законсервировали.

Немецкая стратегия блицкрига на первых порах позволила врагу добиться определенных успехов. Но большие территории, имеющиеся укрепрайоны, сопротивление обороняющихся в итоге привели к провалу программы блицкрига на Восточном фронте. Блицкриг не состоялся, но наступление немцев продолжалось. Летом 1941 года ожесточенные бои под Смоленском создали угрозу вторжения в Подмосковье.

16 июля ГКО принял важное решение о сооружении Можайской линии обороны. Предполагалось, что эта линия будет протяженностью до 220 километров и 60–80 километров в глубину. Задача стояла прикрыть самые опасные направления: Волоколамское, Можайское и Малоярославское. Вся линия подразделялась на укрепрайоны, и Можайский УР становился важнейшим. Передовым рубежом являлось легендарное Бородинское поле.

Начали возводить укрепления воины 33-й армии, которая в основном состояла из дивизий народного ополчения города Москвы, но потом войска перекинули на Ржевско-Вяземский рубеж, и все основные работы легли на плечи жителей Москвы и Московской области. В Можайском укрепрайоне работало около 20 тысяч человек, преимущественно женщины. Доты возводили метростроевцы. В Бородине было налажено производство бетона.

К 10 октября 1941 года на передовом участке укрепрайона было построено свыше 90 дотов, около 200 дзотов, вырыто 60 километров противотанковых рвов. Тем не менее к началу боев было выполнено только 60 процентов из запланированного. В основном успели сделать отдельные участки на Можайском шоссе, но к «встрече» немцев Можайскую линию обороны привели в полную боевую готовность. Была сформирована 5-я армия, которую возглавил генерал-майор Д. Д. Лелюшенко. Костяк армии составила Краснознаменная дивизия полковника В. И. Полосухина. Эта дивизия и дала свой главный бой на Бородинском поле.

В суровые октябрьские дни 1941 года о защитниках Бородина писал Илья Эренбург: «…Бородино снова увидело героев – в других шинелях, но с вечно русским сердцем».

Немцы наступали по всему переднему краю обороны 5-й армии. Среди них были отборные дивизии 40-го механизированного корпуса, 10-я танковая и дивизия СС «Райх». Полки СС составляли ударную силу фашистов.

Больше недели нашим войскам удавалось сдерживать напор превосходящего по силам противника. Потери немцев были велики, но в некоторых местах им все же удалось прорвать оборону. Главным итогом защиты Можайского рубежа стала задержка наступления захватчиков. Советское командование за это время организовало новые рубежи обороны, смогло сконцентрировать необходимые военные силы и остановить наступление противника. К концу декабря 1941 года была окончательно снята угроза захвата Москвы. Вермахт потерпел первое фактическое поражение с начала войны, а Красная Армия смогла перейти к наступательным действиям.