ИСКУССТВО ПОД ОБСТРЕЛАМИ ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, СТЕНОГРАММЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЕЙ К УЛЬТ УРЫ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 1941–1944 ГГ.

Данная книга — продолжение издания дневников, воспоминаний, стенограмм выступлений деятелей культуры и искусств блокадного Ленинграда.

В книгу «Искусство под обстрелами» вошли свидетельства артистов Кировского театра И. Нечаева, Н. Сахновской и О. Иордан, ранее опубликованные в книге «Танцуя под обстрелами».

В новой, расширенной книге впервые публикуются стенограммы выступлений искусствоведа А. Земцовой, художественного руководителя Театра музыкальной комедии Н. Янета, художника А. Пахомова. Выступления эти были сделаны в 1942–1944 годах, ещё во время Великой Отечественной войны и Блокады.

Также публикуются воспоминания о Блокаде балетного педагога В. Костровицкой, артисток В. Меркуловой, Г. Короткевич, Е. Лепковской и других.

Посвящается памяти деятелей культуры, искусств и артистов блокадного Ленинграда.

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