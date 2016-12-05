Что должны знать потомки о битве за Москву ...Эта память нужна для того, чтобы каждый из нас понимал: мы должны сделать свою страну сильной, чтобы враг боялся даже смотреть в нашу сторону с дурными намерениями. На чтение: 2 минуты

Сегодня, 5 декабря – 75-я годовщина начала контрнаступления Красной Армии под Москвой.

Битва за Москву. О чём думаю я вспоминая об этом? Что хочу сказать о тех кто отстоял Москву? А главное как сказать?

Я хочу сказать, что битва за Москву началась 22 июня у границы СССР, в Бресте, Белостоке, в Прибалтике и Карелии – там, где солдаты и командиры Красной Армии встретили врага и дали первый отпор нацистам. Именно их жизни и их до сих пор неизвестные подвиги стали первыми на пути к победе под Москвой.

Дальше были Минск, Витебск, Киев , Смоленск, Вязьма, другие города и неизвестные сёла, деревни, хутора, где остались лежать тела павших, неизвестных героев, где горели немецкие танки и аллеями выстраивались березовые кресты над могилами врагов.

Что такое Москва? Москва это сердце, сердце великой страны, и все, каждый солдат, понимал, что враг будет метить в сердце, он будет рваться к красным звёздам Кремля, чтобы одним ударом убить страну, лишив её гордости. И они, каждый на своем рубеже, понимали это и оставались на этих рубежах навсегда.

Все они защитники Москвы. Я видел их в воронках Брестской крепости, погибших в первые минуты войны, в лесах под Смоленском и Вязьмой, Гжатском, Ржевом и Зубцовым, на Ильинских рубежах и Можайской линии обороны. Их много, тысячи, сотни тысяч. Их боевой путь не отмечен орденами и медалями, их зачастую нет даже в донесениях о потерях, потому что некому их было заполнять. Они остались в траншеях и болотах, разбитых блиндажах и воронках, исковерканных, зарывшихся в землю обломках самолетов.

Но они были – и мы хотим, чтобы о них знали и помнили. Как рассказать о битве за Москву молодёжи, что рассказать?

Война – это страшно. Война – это топка сжирающая жизни, жизни лучших, самых честных и неравнодушных, беззаветно любящих свою страну, тех кто первыми встаёт на её защиту. Война – это не только медали и ордена. Праздник у войны только один – это День Победы. Остальное – боль, кровь, смерть.

А потом? Потом мы считаем потери. Считаем только цифры сводок и забываем о том, что каждый погибший – это прерванная нить длинной жизни, труда, свершений на благо своей Родины. Это уничтоженная линия рода, жизней не родившихся, а значит убитых детей. Это прерванная линия памяти. Это дети и внуки, оставшиеся без могил отцов.

Что ищем мы? Мы ищем эту память, мы хотим её вернуть тем, кто хочет помнить.

Эта память нужна для того, чтобы каждый из нас понимал: мы должны сделать свою страну сильной, чтобы враг боялся даже смотреть в нашу сторону с дурными намерениями. Жить и работать не для себя, а ради своих детей, чтобы они могли гордиться нами, могли своим детям с гордостью рассказать, благодаря кому они могут смотреть на мирное небо и жить своим разумением в сильной великой стране. Только так можно не допустить крайнего – не допустить, чтобы наши солдаты, мы и наши дети, отдавали жизни за свою страну и за мир на полях сражений.

Для этого мы должны помнить и рассказывать о панфиловцах, о Николае Гастелло, о Зое Космодемьянской.

О лейтенанте Иване Дихно, погибшем в бою на границе 25 июня 1941 года в Белоруссии и найденном через 75 лет в воронке от снаряда.

О неизвестном расчёте 45-мм орудия, найденного у дороги под Гжатском (Гагариным), раскатанном немецким танком, но не ушедшем с позиций. Их нашли и собирали по кусочкам два дня.

О неизвестном экипаже бомбардировщика СБ, таранившего немецкую колонну у Можайска – от их тел не осталось почти ничего, только оплавленный дюраль в воронке у дороги.

Рассказать о рвах Дулага 184 под Вязьмой, где лежат тела замученных десятков тысяч защитников Москвы.

Рассказать о сотнях тысяч других известных и неизвестных Героев.

Мы должны рассказать о параде 7 Ноября и о том, что большинство участников этого парада остались в полях под Москвой.

Мы должны вернуть имена тех, кто до сих пор лежит в этих полях, укрытый землёй и снегом, пеленой безвестия и равнодушия. Мы должны вернуть их имена и их подвиг, а павшим дать покой и бессмертие на гранитных плитах воинских мемориалов.

Это наш долг перед мёртвыми, живыми и ещё не родившимися потомками Великих людей.