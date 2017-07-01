Чекист-герой, оставшийся без «Героя» 75 лет назад, зимой 1942 года, на завершающем этапе московской битвы лыжно-диверсионный отряд НКВД совершил героический подвиг у города Сухиничи. Особо отличился в этом бою сержант Михаил Егорцев. Почему-то в наши дни укоренилось мнение, что сотрудники органов НКВД занимались в годы Великой Отечественной войны исключительно массовыми расстрелами, битьём на допросах и шитьём липовых дел. Однако это большое заблуждение: среди них тоже были настоящие герои. Такие, как сержант государственной безопасности Михаил Тимофеевич Егорцев. Комиссар В январе 1942 года Егорцев был назначен комиссаром лыжно-диверсионного отряда чекистов и направлен в район посёлка Думиничи Смоленской (ныне – Калужской) области. Там, у деревни Хлуднево, в... На чтение: 1 минута

75 лет назад, зимой 1942 года, на завершающем этапе московской битвы лыжно-диверсионный отряд НКВД совершил героический подвиг у города Сухиничи. Особо отличился в этом бою сержант Михаил Егорцев.

Почему-то в наши дни укоренилось мнение, что сотрудники органов НКВД занимались в годы Великой Отечественной войны исключительно массовыми расстрелами, битьём на допросах и шитьём липовых дел. Однако это большое заблуждение: среди них тоже были настоящие герои. Такие, как сержант государственной безопасности Михаил Тимофеевич Егорцев.

Комиссар

В январе 1942 года Егорцев был назначен комиссаром лыжно-диверсионного отряда чекистов и направлен в район посёлка Думиничи Смоленской (ныне – Калужской) области. Там, у деревни Хлуднево, в ночь с 22 на 23 января 1942 года состоялся бой, золотыми буквами вписанный в историю заключительного этапа битвы за Москву. 23 января 1942 года небольшой отряд лыжников Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) 4-го управления НКВД СССР – всего 27 человек – вступил в бой с превосходящими силами врага. До 400 солдат и офицеров, действовавших при поддержке 5 танков и около 10 миномётов, пытались прорваться к окружённому в городе Сухиничи немецкому гарнизону, и на их пути встала лишь горстка отважных чекистов.

Изначально лыжники должны были выбить сравнительно небольшие силы из Хлуднево – до взвода пехоты, как сообщала разведка. Им удалось скрытно ворваться на его улицы и завязать бой, вызвав панику в рядах противника. Однако, когда враг пришёл в себя, сражаться стало намного сложнее. Кроме того, к этому моменту к Хлуднево подошла немецкая моторизованная колонна, окружившая деревню. По отряду стали вести огонь миномёты. Одним из первых из строя выбыл его командир, Кирилл Захарович Лазнюк, получивший два ранения. Его обязанности принял на себя комиссар Егорцев.

Подкрепления не дождались

По первоначальному плану действия лыжников должна была поддержать 328-я стрелковая дивизия, но они так и не дождались её подхода. Чекисты отчаянно сражались до последнего патрона, уничтожив более 100 солдат и офицеров противника. Своим героическим сопротивлением они задержали вражеские резервы, не допустив их на помощь окружённому в Сухиничах немецкому гарнизону. В разгар того боя Егорцев был два раза ранен, но продолжал сражаться, пока не был сражён немецкой пулей. Вместе с ним погибли почти все бойцы отряда – выжили лишь пятеро, четверо из которых были ранены. Через несколько дней, когда деревня Хлуднево была освобождена, всех погибших с воинскими почестями похоронили в братской могиле.

Все бойцы отряда были представлены к высоким государственным наградам. Но только два из них – сержант государственной безопасности Михаил Егорцев и красноармеец Лазарь Паперник, подорвавший гранатой вместе с собой десяток вражеских солдат – были представлены к званию Героя Советского Союза. Если Папернику это звание было присвоено, то наградой Егорцеву стал орден Ленина. Распоряжение об этом, как следует из резолюции на наградном листе, дал лично командующий Западным фронтом, генерал армии Георгий Константинович Жуков. Причины такого решения неизвестны.

В стихах – навечно

14 февраля 1942 года в газете «Правда» появилась статья за авторством дивизионного комиссара Лобачёва «Герои-лыжники», в которой были такие слова: « Пройдут года. Разрушенная немцами деревня залечит свои раны, кровавые следы немецких захватчиков будут стёрты, а память о героических лыжниках сохранится навеки. Слава о 23 (на момент написания статьи не знали о ещё четырёх участниках боя – Прим. авт. ) будет передаваться из поколения в поколение ».

О подвиге лыжников-чекистов рассказал в поэме «Защитники Москвы» известный советский поэт Семён Гудзенко, сам служивший в годы войны в лыжном батальоне и лишь по стечению обстоятельств не участвовавший в том бою. Есть в ней строки и о Егорцеве:

Лежат глубокие снега На всём пути бойцов. Четыре дня метёт пурга И ветер бьёт в лицо. За лесом пулемёт стучит И хутора горят. Идут на лыжах москвичи, Лазнюк ведёт отряд. «Враги готовят против нас У пункта Н. удар», - Прочел товарищам приказ Егорцев – комиссар.