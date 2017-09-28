Битва в «зеленом аду» Сегодня название населенного пункта Гайтолово мало кому известно. Между тем именно здесь ровно 75 лет назад в самом разгаре было ожесточенное сражение, от которого во многом зависел исход битвы за Ленинград. В историю Великой Отечественной войны это сражение вошло под названиями «Гайтоловский котел» и «Мешок Мерецкова» (по фамилии командующего Волховским фронтом, войска которого и участвовали в этих боях). Деревня Гайтолово Мгинского района Ленинградской области была исключительно важным пунктом для воюющих сторон из-за своего расположения на возвышенности. Занявший эту деревню мог держать под артиллерийским огнем сразу две дороги в Ленинград (а после прорыва блокады – еще и временную железную дорогу), а... На чтение: 1 минута

Сегодня название населенного пункта Гайтолово мало кому известно. Между тем именно здесь ровно 75 лет назад в самом разгаре было ожесточенное сражение, от которого во многом зависел исход битвы за Ленинград. В историю Великой Отечественной войны это сражение вошло под названиями «Гайтоловский котел» и «Мешок Мерецкова» (по фамилии командующего Волховским фронтом, войска которого и участвовали в этих боях).

Деревня Гайтолово Мгинского района Ленинградской области была исключительно важным пунктом для воюющих сторон из-за своего расположения на возвышенности. Занявший эту деревню мог держать под артиллерийским огнем сразу две дороги в Ленинград (а после прорыва блокады – еще и временную железную дорогу), а также перерезать линию электропередачи между Волховской ГЭС и Ижорским заводом – важным оборонным предприятием. Еще осенью 1941 года за Гайтолово разгорелись тяжелые бои, но тогда советским войскам удалось удержать деревню за собой. Теперь же все было иначе.

21 сентября 1942 года войска немецкого фельдмаршала Манштейна стали окружать советские части. Прорываться к основным силам, на Синявинских высотах, у русских солдат сил уже не было, не было и времени на то, чтобы обустроить надежные оборонительные рубежи.

Лишь 27–30 сентября часть советских сил сумела вырваться из окружения. Тысячи и тысячи солдат и офицеров навсегда остались лежать в лесах и болотах под Гайтолово, а всего потери Волховского фронта в ходе Синявинской операции оцениваются более чем в 100 тысяч убитых и пропавших без вести и более 10 тысяч пленных. Но и немцам пришлось здесь несладко – недаром эти места они прозвали «зеленым адом».

Вот лишь несколько примеров героизма советских солдат в те дни. Прошедший до того Первую мировую и Гражданскую войны пулеметчик 6-й стрелковой роты 1076-го стрелкового полка ефрейтор Григорий Семенович Жалнин уничтожил 38 солдат и офицеров, 1 подводу. Разведчик взвода пешей разведки того же полка красноармеец Егор Николаевич Кондрашёв, находясь в составе разведгруппы, блокировал немецкий дзот, первым ворвался в него и уничтожил троих пулеметчиков врага, захватив ценные документы. Командир 45-миллиметрового орудия истребительно-противотанковых пушек старший сержант Павел Степанович Шитов (впоследствии Герой Советского Союза, погиб при освобождении Кингисеппа), ведя огонь прямой наводкой с открытой позиции, уничтожил 3 огневые точки, 1 наблюдательный пункт, до 20 солдат и офицеров. Санинструктор санитарной роты красноармеец Афанасий Васильевич Кривощёков вынес в те дни с поля боя с оружием 18 раненых красноармейцев и 1 командира. За этими сухими строками в документах скрывается каждодневный тяжелый боевой труд, постоянный риск собственной жизнью во имя освобождения Родины от захватчиков.

В начале 1943 года, во время операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, за Гайтолово вновь шли тяжелые бои, но тогда взять его не удалось. Окончательно то, что осталось от деревни, было освобождено 21 января 1944 года. Гайтолово было полностью уничтожено – сейчас такого населенного пункта нет, и на картах оно значится как «урочище». Лишь многочисленные памятники и мемориалы да полузаросшие окопы на полях тех далеких сражений напоминают нам о том, что когда-то здесь происходило…