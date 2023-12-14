10 класс | История России

КОМУ НУЖНА РЕВИЗИЯ ИСТОРИИ. СТАРЫЕ И НОВЫЕ СПОРЫ О ПРИЧИНАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

БЕЛАЯЦ М.

В книге видного сербского ученого, директора Института новейшей истории Сербии, доктора исторических наук Миле Белаяца «Кому нужна ревизия истории? Старые и новые споры о причинах Первой мировой войны», впервые опубликованной на русском языке, скрупулезно исследуются все попытки пересмотра истории Великой войны, ее природы, причин и «изнанки» и дается отпор тем, кто торопится записать Россию и исполнительницу ее «имперской воли» Сербию в число зачинщиков той кровавой бойни и спроецировать это «открытие» на ситуации тридцатых - сороковых и девяностых годов ХХ века. Монография авторитетного ученого является результатом глубокого анализа солидного корпуса книг, статей и иных публикаций, увидевших свет в Европе и США в период с конца Первой мировой войны и до наших дней.