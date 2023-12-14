10 класс | История России

ДОЗОРНЫЕ НА БАЛКАНАХ. РУССКАЯ ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В СТРАНАХ БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

КАШИРИН В.

Книга московского историка Василия Каширина "Дозорные на Балканах" посвящена малоизученной теме работы секретных служб Российской империи на Балканском полуострове в конце XIX - начале ХХ в. На основании широкого комплекса документальных источников, преимущественно впервые вводимых в научный оборот, исследуются различные аспекты деятельности русской разведки на Балканах накануне и в годы Первой мировой войны, особенности ее организации, кадровой политики и агентурной работы, анализируются причины ее успехов и неудач, воссоздаются судьбы русских разведчиков той эпохи.