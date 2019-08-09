Винтовка Мосина. Век на страже Отечества Россия известна своими давними традициями создания оружейных шедевров. Десятки образцов нашего оружия справедливо высоко ценятся во всём мире И сегодня мы поговорим об одном из самых известных и популярных видов огнестрельного оружия в России и во всем мире – винтовке Мосина. Трудное рождение Вопреки расхожему мнению, винтовка Мосина появилась на свет в качестве оконченного и отлаженного стрелкового комплекса не без труда. Да-да, именно стрелкового комплекса – ведь оружие не существует без патрона и наоборот. Великий русский военный теоретик, генерал М.И. Драгомиров писал об этом так: «Если изобрести повторительную систему (магазинную винтовку), которая будет надежна, прочна, не будет требовать слишком тщательного... На чтение: 3 минуты

Россия известна своими давними традициями создания оружейных шедевров. Десятки образцов нашего оружия справедливо высоко ценятся во всём мире

И сегодня мы поговорим об одном из самых известных и популярных видов огнестрельного оружия в России и во всем мире – винтовке Мосина.

Трудное рождение

Вопреки расхожему мнению, винтовка Мосина появилась на свет в качестве оконченного и отлаженного стрелкового комплекса не без труда. Да-да, именно стрелкового комплекса – ведь оружие не существует без патрона и наоборот. Великий русский военный теоретик, генерал М.И. Драгомиров писал об этом так:

«Если изобрести повторительную систему (магазинную винтовку), которая будет надежна, прочна, не будет требовать слишком тщательного ухода… то ни о чём лучшем и мечтать нельзя».

Так вышло и с нашей винтовкой, и следует остановиться на этом чуть подробнее.

Капитан С.И. Мосин и его винтовка

Источник: http://lemur59.ru

Вторая половина XIX века стала временем бурного технического прогресса. Не обошел он и оружейные системы, пулемет и магазинная винтовка стали венцом этого процесса. Надо сказать, что идея повторительной винтовки, то есть заряжающейся не по одному патрону, а из некоего аналога магазина, существовала задолго до появления нашей винтовки.

Магазин размещали в прикладе, в трубчатом отделении под стволом, были и совсем экзотические варианты. Все они по разным причинам не подходили для вооружения линейной пехоты. Слабость патрона или опасность воспламенения одного патрона с другим делали совершенно нерентабельными в производстве и использовании подобные системы.

Тем не менее прогресс не стоял на месте. Ведущие оружейные фирмы и конструкторы находились в постоянном поиске новых решений. Таким решением, буквально перевернувшим оружейное дело, стал новый патрон с безопасным капсюлем и бездымным порохом. Ведущие западные производители оружия (Маузер, Лебель, Ли и другие) сразу же стали проектировать оружие под новые патроны. А Ли ещё и запатентовал уже привычный нам магазин, снаряжаемый обоймами – пачками патронов по 5-10 штук. Это революционно повышало скорострельность магазинной винтовки, а подразделения получили небывалую ранее огневую мощь.

Мосина или Нагана?

Конкурс на новую винтовку для русской армии начался не с разработки самой винтовки, как можно было подумать, а с патрона. Новый трехлинейный патрон (три русские линии равны 7,62 мм) был создан полковником Н.Ф. Роговцевым под бездымный порох, который в России получил еще один наш знаменитый соотечественник – Дмитрий Менделеев . Кстати, по патрону винтовка и получила своё бессмертное прозвище – «трёхлинейка».

Таким образом вопрос с патроном и калибром был в целом решен. Военные, конечно, рассматривали десятки различных вариантов, но предпочтительнее им хотелось видеть отечественную систему.

Схема винтовки Мосина

Источник: pinterest.ru

В финал конкурса, объявленного в 1889 году, вышли два очень похожих ружья (винтовки тогда называли так). Одна – «жадного бельгийца» Леона Нагана, именитого оружейника, вторая – капитана Сергея Ивановича Мосина .

Многие здесь видят некоторые искажения, утверждая, мол, Мосин что-то заимствовал у бельгийца. Это неправда! Хоть системы и были очень похожи, но, как и у патрона, известен конкретный разработчик каждого узла новых винтовок. К тому же в те времена была распространена практика объединения идей, так в Германии винтовка Маузера 1888 года называлась «комиссионной», так как в её разработке участвовали многие оружейники и фирмы.

Советский снайпер с винтовкой Мосина

Источник: pikabu.ru

Так или иначе, системы Мосина и Нагана обошли конкурентов (было рассмотрено еще 23 системы), а вскоре стартовали их полевые испытания. Отечественная винтовка показала себя значительно лучше. К примеру, на стрельбах винтовка Мосина при подаче патронов из магазина показала 217 задержек, а Нагана – 557. Вердикт наших генералов был однозначен:

«Принимая во внимание, …что представленные капитаном Мосиным на опыты ружья и обоймы изготовлены были при условиях крайне неблагоприятных и вследствие того очень неточно, ружья же и обоймы Нагана, напротив того, оказались изготовленными изумительно точно, генерал-лейтенант Чебышев не нашёл возможным согласиться с заключением, что обе испытанные системы одинаково хороши. По его мнению, ввиду изложенных обстоятельств, система капитана Мосина имела громадное преимущество».

Русские солдаты с винтовками Мосина. Период Первой мировой

Источник: pinterest.ru

Интересно и то, что российский конкурс на новую винтовку, длившийся так долго, сыграл нашей армии и даже стране на руку. Пока европейские армии спешно перевооружались по 2-3 раза в соответствии с меняющимися техническими требованиями и изобретениями, консервативные русские генералы вели конкурс. В дальнейшем это очень помогло. Впрочем, мы вернемся к этому чуть позже.

Символ русской пехоты

В 1891 году на вооружении русской армии наконец появляется «трёхлинейная винтовка образца 1891 года». Доработанная и уже в значительной степени «обкатанная» винтовка, по мнению военных, должна была решить вопрос с вооружением нашей армии «хотя бы на несколько лет». Если бы кто-то предположил тогда, что «Мосинка» отслужит без малого сто лет, наверное, никто бы в это не поверил.

«Мосинка» представляет собой оружие в широко известном во всём мире образе классической магазинной винтовки с деревянным ложем и длинным трёхгранным штыком. Прозванная «рабочей лошадкой пехоты», она отныне участвовала во всех военных конфликтах, что выпадали на долю нашей пехоты.

Различные типы винтовки Мосина

Источник: upload.wikimedia.org

Винтовка в 1908 году должна была быть модернизирована, однако кроме небольших изменений в фурнитуре, реально был сменен только прицел и патрон. Русский патрон с закраиной калибра 7,62х54R, который многие критикуют, приобрел свой современный вид – с остроконечной пулей. Винтовка производилась в четырех вариантах, которые отличались по длине: драгунская, пехотная, казачья и карабин.

К Первой мировой войне русская армия имела чуть более 4,5 млн винтовок, ещё почти 4 млн было произведено в ходе войны.

Полвека службы

В ходе Первой мировой и Гражданской войн выяснилось, что винтовка Мосина – не самый лучший, хотя надежный и неприхотливый образец оружия. В России сменилась власть, и командиры новой, Красной Армии не считали нужным серьезно модернизировать винтовку.

Изменения 1930 года коснулись больше производственных линий для «Мосинки» и введения снайперского варианта, ставшего венцом в линейке винтовок Мосина. Винтовка Мосина снайперская, с прицелом ПУ в годы Великой Отечественной войны стала таким же символом русского оружия, как и ППШ или Т-34 . Кстати, в СССР в производстве осталась только драгунская винтовка, но позже, в 1938 году вернулись и к производству карабина (он короче и удобнее).

Снайперская винтовка Мосина с прицелом ПУ

Источник: pinterest.ru

«Мосинка» вообще не рассматривалась как основной образец стрелкового оружия Красной Армии, её должны были сменить самозарядные СВТ . Но война расставила свои приоритеты, и винтовка Мосина увидела улицы Берлина в 1945 году.

Последней версией винтовки стал карабин образца 1944 года, вобравший в себя все технологии и улучшения, накопленные за годы производства и эксплуатации винтовки.

Наследие капитана Мосина

Карабин образца 1944 года находился в производстве вплоть до принятия на вооружение автомата Калашникова . Хоть он и вытеснялся из частей карабином СКС, у снайперов он сохранялся аж до конца 1960-х годов, когда его сменила СВД.

Гражданская версия – однозарядная гладкоствольная «Фроловка» на базе винтовки Мосина и вовсе (как раньше «Берданка») стала именем нарицательным. Был и спортивный вариант – винтовка АВ.

Винтовка Мосина в наши дни

Источник: pinterest.ru

Любопытно, что известная в мире под именем Mosin-Nagant rifle 1891/30 винтовка обладает феноменальной популярностью. Это предмет коллекционирования для любителей оружия всего мира. Особенно редкие – снайперские варианты с клеймом «С» на ствольной коробке и ранние или произведенные за рубежом по заказу царского правительства «Мосинки».

Интересно, что даже сейчас винтовка Мосина используется по назначению во многих военных конфликтах и обществах любительской стрельбы. Создаются даже комплекты для переделки винтовки, которые её радикально «осовременивают». Так что, разменяв уже сотню лет, «Мосинка» служит уже второй век, и нам видится, что третья сотня лет – ещё не предел для винтовки-старожила.

Обложка: topwar.ru