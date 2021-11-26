СУХОМЛИНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский генерал, военный министр накануне Первой мировой войны.

Будущий генерал Сухомлинов родился в семье земского исправника Тельшевского уезда Ковенской губернии. Обучался в Александровском кадетском корпусе в Вильне, однако летом 1863 года из-за беспорядков в Литве вынужден был перевестись в 1-ю военную гимназию в Санкт-Петербург. В 1865 году он был зачислен юнкером в Николаевское кавалерийское училище. В 1867 году Сухомлинов поступил корнетом в Лейб-Гвардии Уланский полк, квартировавший в Варшаве.

В 1871 году Сухомлинов продолжил свое образование, поступив в Николаевскую Академию Генерального штаба. В 1874 году он закончил обучение и был причислен к Генеральному штабу. В этом же году молодой Сухомлинов познакомился в доме великого князя Николая Николаевича Старшего с генерал-майором М.И. Драгомировым, который в дальнейшем окажет большое влияние на него самого и на его карьеру.

Сухомлинов принял участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов в качестве офицера Генерального штаба. Он участвовал в рекогносцировках турецких позиций под Плевной, а также в бою под Горным Дубняком 12 октября 1877 года. После падения Плевны Сухомлинов рекогносцировал Троянский перевал и принял участие в его форсировании. 31 января 1878 года он был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.

С 1878 года по приглашению генерала М.И. Драгомирова подполковник Сухомлинов стал правителем дел Академии Генерального штаба и ближайшим помощником генерала. В 1884 году он получил в командование 6-й лейб-гусарский Павлоградский драгунский полк, квартировавший в Сувалках. В 1886 году он был назначен начальником Офицерской кавалерийской школы. На этих постах Сухомлинов близко познакомился с положением дел в кавалерии, в которой проходили непопулярные реформы, инициированные генералом Н.Н. Сухотиным, близким к великому князю Николаю Николаевичу Старшему, генерал-инспектору кавалерии. Сухомлинов начал выступать с критикой реформ в печати.

С 1897 года он оказался тесно связанным с Киевским военным округом, которым тогда командовал его старый покровитель генерал Драгомиров. Сначала он командовал в округе 10-й кавалерийской дивизией, а затем в 1899 году стал начальником штаба округа. В 1902 году в ходе больших Курских маневров Сухомлинов стал начальником штаба генерала А.Н. Куропаткина, командовавшего войсками Киевского военного округа. Драгомиров, которому в 1902 году исполнилось 72 года, видел в Сухомлинове своего преемника и с большим трудом добился его назначения командующим Киевским военным округом вместо себя в 1903 году.

19 октября 1905 года, в разгар революции, Сухомлинов стал совмещать пост командующего Киевским округом с генерал-губернаторством Юго-Западного края. Ему удалось нормализовать ситуацию в Киеве и прилегающей местности, однако подготовка войск округа при Сухомлинове, по некоторым свидетельствам, заметно снизилась.

В конце 1908 года Сухомлинов был назначен начальником Главного управления Генерального штаба, после чего получил предложение стать военным министром. Условием Сухомлинов поставил объединение военного ведомства под властью военного министра, как то было до 1905 года. Назначение состоялось, и таким образом, Сухомлинов стал ответственным за подготовку России к будущей войне.

В 1906 году Сухомлинов, оставшийся вдовцом в 1904 году, познакомился с Е.В. Бутович. Завязавшийся роман потребовал развода Е.В. Бутович с ее мужем. Развода удалось добиться только осенью 1909 года, и бракоразводный процесс стал громким скандалом, серьезно запятнавшим репутацию нового военного министра. Устраивая свои дела, Сухомлинов оказался связан с сомнительным кругом лиц, включая отставного жандармского подполковника С.Н. Мясоедова. Кроме того, его новая жена требовала от него больших расходов.

Приход Сухомлинова в 1909 году на пост военного министра совпал с улучшением финансового положения России, что позволило ему укрепить мощь русской армии, создать более продуманную систему резервов, увеличить скорость мобилизации и начать реализацию «Большой программы» по увеличению армии. Однако из-за сопротивления великих князей, имевших большое влияние в армии, Сухомлинов не смог реализовать все им намеченное. В частности противодействие инженерного ведомства не позволило ему упразднить крепости, которые он считал устаревшими, и тем высвободить средства для развития армии. К влиятельным недругам Сухомлинова относился министр финансов В.Н. Коковцов и многие другие министры. Кроме того, Сухомлинов настроил против себя Государственную думу, имевшую большое влияние на военные дела, поскольку она принимала бюджет министерств.

Реализация «Большой программы» наступила только в 1914 году, в том же году, когда началась Первая мировая война. Когда к началу 1915 года она стала принимать затяжной характер, выяснилась неподготовленность России к продолжительной войне. В обществе распространилась шпиономания, подогретая делом С.Н. Мясоедова, ложно обвиненного в шпионстве и казненного в начале 1915 года. Поскольку Мясоедов был до войны близок к Сухомлинову, тень подозрений легла и на военного министра. Под давлением общественности, а также великого князя Николая Николаевича Младшего, с которым у Сухомлинова были натянутые отношения, последний летом 1915 года был снят с должности и отдан под суд. Ему были предъявлены обвинения в противозаконном бездействии, коррупции и государственной измене. В октябре 1916 года Николай II лично приказал освободить Сухомлинова. Процесс над Сухомлиновым получил новый импульс после Февральской революции 1917 года, однако большинство обвинений не подтвердилось, и он был признан виновным в недостаточной подготовке армии к войне. В сентябре 1917 года он был приговорен к бессрочной каторге, замененной пожизненным заключением. 1 мая 1918 года большевики освободили Сухомлинова из тюрьмы, и он эмигрировал в Германию.

В Германии Сухомлинов выступал консультантом при Главном штабе рейхсвера и занимался литературной деятельностью. 2 февраля 1926 года он умер.