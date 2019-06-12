Дающий шанс выжить: история появления и применения противогаза 12 июня считается днем рождения противогаза – единственного средства защиты как для военных, так и для гражданских людей от отравляющих веществ Какое оружие самое страшное? От чего погибнуть мучительнее всего: от пули, от осколка, утонуть на корабле или сгореть в танке? Военному человеку грозят все эти опасности, но, вероятно, самая страшная и коварная смерть наступает от воздействия боевых отравляющих веществ. Человечество сделало нужные выводы и не применяло их после страшного опыта Первой мировой войны. Тем не менее разработки уничтожающих всё живое газов ведутся и по сей день. Сегодня мы расскажем вам о том, как люди искали средство защиты от этого... На чтение: 3 минуты

12 июня считается днем рождения противогаза – единственного средства защиты как для военных, так и для гражданских людей от отравляющих веществ

Какое оружие самое страшное? От чего погибнуть мучительнее всего: от пули, от осколка, утонуть на корабле или сгореть в танке? Военному человеку грозят все эти опасности, но, вероятно, самая страшная и коварная смерть наступает от воздействия боевых отравляющих веществ. Человечество сделало нужные выводы и не применяло их после страшного опыта Первой мировой войны . Тем не менее разработки уничтожающих всё живое газов ведутся и по сей день. Сегодня мы расскажем вам о том, как люди искали средство защиты от этого страшного оружия, как нашим соотечественникам удалось его найти и благородно подарить всему миру.

История вопроса

На протяжении всего своего существования, как ни странно, человечеству приходилось сталкиваться с отравляющими веществами. Сначала это могли быть продукты горения во время многочисленных пожаров в отстроенных из дерева городах и селах. От этого защищались лишь подручными средствами, повязками, пропитанными водой, да молитвой.

Николай Зелинский. Источник: https://tass.ru

Следующий виток в развитии средств индивидуальной защиты дыхательных путей произошел в период многочисленных эпидемий в Европе. Чума, холера, оспа и многие другие массовое заболевания «поселились» во многих европейских городах в Средние века. Многим знаком по иллюстрациям той поры и образ так называемого чумного доктора: в маске, по форме напоминающей птичий клюв, в который вкладывались благовония или примитивные средства защиты наподобие тряпок, пропитанных уксусом. Такие доктора были призваны лечить зараженных или убирать тела умерших. Никто не думал тогда, что они и были основными разносчиками заразы.

Только ближе к середине-концу XIX века стали появляться более осмысленные попытки изобретения средств защиты дыхания. К примеру, при золочении купола Исаакиевского собора использовались прозрачные колпаки со шлангами, подающими воздух. Тем не менее среди мастеров произошло до 60 смертельных случаев, вызванных отравлением.

Примененеие газа. Источник: http://www.oborona.ru

Тогда же начались опыты с разнообразными химическими веществами. Стремительное развитие химии в конце XIX века давало много возможностей ученым и промышленникам, но таило столько же опасностей. К примеру, наш герой, о котором мы расскажем чуть ниже, Николай Дмитриевич Зелинский , ещё будучи юношей, задолго до Первой мировой отравился дихлодиэтилсульфидом – веществом, ставшем в будущем частью иприта.

Другим первопроходцем стал чернокожий американский изобретатель Гарретт Морган. Он создал некое подобие противогаза уже в 1912 году. Правда, рассчитан он был на пожарных и фильтровал не боевые вещества, а всего лишь продукты горения, а работал по очень примитивной схеме: трубка с марлей, пропитанной фильтрующими веществами, просто опускалась к полу, так как гарь поднимается выше, а чистый воздух остается внизу.

Война

С началом Первой мировой войны люди стали применять все возможные, а главное, доселе невиданные средства уничтожения друг друга. Аэропланы, танки, бронемашины, тяжелая артиллерия и дирижабли – в ход пускали всё, что можно.

«Атака мертвецов». Источник: http://www.rv.ru

К 1915 году очередь дошла и до боевых газов. Самым известным стало применение немцами против французов отравляющего газа в районе реки Ипр . Выпущенный из баллонов по ветру газ произвел страшное опустошение во французских окопах и еще более мощный психологический эффект. Ипрский выступ был занят немцами.

Известны и случаи применения газов немцами против наших войск – 31 мая 1915 года недалеко от Варшавы и 6 августа в районе крепости Осовец . Наши воины понесли большие потери, но, в отличие от французов, бойцы 217-го Ковровского, 218-го Горбатовского полков под Варшавой и защитники Осовца не сдали позиций и смогли удержаться. Под Осовцом и вовсе наши солдаты совершили подвиг, вошедший в историю как «Атака мертвецов» .

Противогаз

Начиная с этого времени в правительственных, военных и ученых кругах враждующих стран начинается поиск средств защиты от боевых отравляющих веществ. Сначала предпринимались попытки оснастить войска некими эрзац-средствами. Марлевые повязки или куски ткани, пропитанные разными снадобьями или химическими веществами, не особо помогали. А уж зарыться в землю с головой или завернуть голову в шинель, как делали наши солдаты, было совсем примитивно.

Импровизированные маски на французских солдатах. Источник: http://press.lv

Здесь и появляется наш герой – знаменитый русский химик Николай Зелинский. Он знал об этих случаях с шинелями и землей в армии. Как мы уже писали выше, опыт у Зелинского был. Когда он впервые отравился, он работал в Германии, в рамках учебной практики под началом известного немецкого химика В. Мейере. Тогда он и начал свой путь, приведший его к самому важному изобретению – созданию противогаза.

Как свойственно нашим высшим чинам, принц Александр Ольденбургский, курировавший военную медицину в русской армии, и многие генералы не питали энтузиазма относительно противогаза, полагаясь на пресловутые повязки.

Зелинский и его помощник Сергей Степанов, чей сын попал на фронте под газовую атаку, ещё с 1911 года работали над абсорбирующими веществами. А новые потери на фронте вынудили их форсировать свои разработки. К ученым присоединился В. Садиков, и к исходу 1915 года, проведя множество экспериментов на себе, Зелинский и его помощники смогли выявить нужные абсорбирующие вещества, усовершенствовав активированный уголь. Несмотря на все препоны, которые ставил Ольденбургский, лично невзлюбивший талантливого химика, прототип противогаза был готов.

Противогаз Зелинского-Кумана. Источник: https://иванов-ам.рф

Сложность возникла уже не с фильтром, а маской, которая неплотно прилегала к лицу. На одном из совещаний в присутствии А. Ольденбургского помочь ученым вызвался технолог старейшего в России резинового завода «Треугольник» Э. Куман. В кратчайшие сроки маска была готова. Чтобы доказать работоспособность своего изобретения, Зелинский при Ставке верховного главнокомандующего в присутствии всех высших военных чинов и лично А. Ольденбургского просидел в комнате, заполненной газом, полтора часа!

Император Николай II лично дал старт производству противогазов, и уже к концу 1916 года в армию поставили свыше 11 миллионов противогазов Зелинского-Кумана.

После войны

Николаю Зелинскому предстояла ещё долгая работа на благо нашей страны. Но его самое важное изобретение – настоящий боевой противогаз – уберегло жизни миллионам солдат. Дело в том, что Николай Дмитриевич, будучи сугубо гражданским и миролюбивым человеком, не стал регистрировать патент на противогаз. Он передал свою разработку союзникам. А со временем разные модели, украденные врагом или доработанные союзниками, встали на вооружение всех армий мира.

Противогаз Зелинского-Кумана на бойце. Источник: https://иванов-ам.рф

И сейчас военные всегда носят с собой противогаз на случай того, что человечество забудет страшные уроки Первой мировой войны и опять попробует применять самое страшное оружие. Современные усовершенствованные боевые газы несут в себе огромную угрозу. Такие прецеденты, как газовая атака в токийском метро, показывают, насколько уязвим человек к современным боевым отравляющим веществам.

Солдаты в ходе газовой атаки в противогазах Зелинского-Кумана. Источник: https://upload.wikimedia.org

К теме современных средств защиты от боевых и гражданских отравляющих веществ мы обязательно вернемся. Но в любом случае, первым в истории человеком, спасшим многих от удушающих объятий смерти, стал наш соотечественник Николай Зелинский и его помощники.

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