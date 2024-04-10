9 класс | История России XIX—начала XX вв.

ПАРАДОКСЫ ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ

ГОРИЗОНТОВ Л.

Книга о заключительных, наиболее драматичных фазах долгого противоборства российской государственности и польской исторической традиции, опыте правительственного регулирования демографических и ассимиляционных процессов, механизмах принятия политических решений по национальному вопросу в самодержавной России, имперском менталитете ее правящей элиты. Прослежена эволюция политики национальной дискриминации в различных сферах жизни, в том числе — в связи с судьбой законодательства о «разноверных» браках. В историческом развитии представлены планы русской колонизации бывших земель Речи Посполитой. Намечены новые подходы к оценке русских чиновников и выходцев из православного духовенства на западных окраинах Империи. Монография вводит в научный оборот широкий круг материалов отечественных и зарубежных архивов.