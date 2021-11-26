МАПУ АВРАХАМ БЕН ЙЕКУТИЭЛЬ

МАПУ АВРАХАМ БЕН ЙЕКУТИ­ЭЛЬ - еврейский пи­са­тель.

Пи­сал на ив­ри­те.

С 1848 года ра­бо­тал учи­те­лем.

Ав­тор пер­во­го ро­ма­на на ив­ри­те - «Си­он­ская лю­бовь» («Аха­ват Си­он», 1853 год, русский перевод 1911-1912 годы), в ко­то­ром от­ра­зи­лось влия­ние А. Дю­ма-от­ца и Э. Сю; в ро­ма­не опи­са­на жизнь ев­ре­ев в Иу­дее VIII век до нашей эры. Вклю­чив биб­лей­ские реа­лии в ин­три­гу аван­тюр­но­го ро­ма­на, Мапу в ду­хе Ж.Ж. Рус­со вос­пел по­эзию сель­ской жиз­ни Виф­лее­ма, про­ти­во­пос­та­вив её ур­ба­ни­зи­ро­ван­но­му бы­ту Ие­ру­са­ли­ма . В ро­ма­не «Хан­жа» («Аит ца­вуа», 1857-1863 годы, отдельное издание 1865 год), ор­га­нич­но со­че­таю­щем биб­лей­ский ив­рит с ив­ри­том Миш­ны и рав­вин­ских со­чи­не­ний, Мапу под­верг рез­кой кри­ти­ке нра­вы чер­ты осед­ло­сти. По­пыт­ка вос­соз­дать жизнь Из­ра­иль­ско­го цар­ст­ва в пе­ри­од ас­си­рий­ско­го на­ше­ст­вия пред­при­ня­та в ис­то­рическом ро­ма­не «Ви­на Са­ма­рии» («Аш­мат Шом­рон», 1865 год). По­смерт­но опуб­ли­ко­ва­ны фраг­мен­ты ро­ма­на «Про­ви­дец» («Хо­зе хе­зио­нот», 1883 год).

Ав­тор учеб­ни­ков французского язы­ка и ив­ри­та.