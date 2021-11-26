КУЛАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ
КУЛАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ - якутский поэт, просветитель, фольклорист.
Родился в крестьянской семье. Окончил Якутское региональное училище (1897 год). Работал писарем, учителем, много путешествовал по Якутии.
Творчество
Ранние сочинения посвящены русской культуре: «Вправе ли русские гордиться своим именем?», «Главнейшие достоинства поэзии Пушкина» (оба 1897 года). Основоположник письменной якутской литературы. В 1900 году написал первое литературное произведение на якутском языке - стихотворение «Заклинание Баяная» («Байанай алгыhа»), представляющее собой обработку фольклорных источников.
Влияние русской поэзии нашло отражение в поэмах «Портреты якуток» («Саха дьахталларын мэтириэттэрэ», 1904 год), «Песня столетней старухи» («Сүүhүн туолбут эмээхсин ырыата», 1906 год), «Скупой богач» («Кэччэгэй баай», 1907 год), «Дары реки» («Ɵрус бэлэхтэрэ», 1909 год) и другие, в них критикуются феодальные пережитки, бесправное положение женщины.
Особое место занимает социально-философская поэма «Сновидение шамана» («Ойуур түүлэ», 1910 год) о судьбе якутов.
В послереволюционном творчестве К. приветствует советская власть и социалистические преобразования: поэма «Наступление лета» («Сайын кэлиитэ», 1924 год) и другие.
Научная деятельность
Автор исследований по вопросам якутского языка, а также этнографии и фольклору («Материалы для изучения верований якутов», 1923 год; «Якутские пословицы и поговорки», 1925 год).
Сочинения:
Научные труды. Якутск, 1979 год;
Наступление лета: Стихи и проза. Москва, 1986 год;
Сновидение шамана: Стихи, поэмы. Якутск, 2002 год.