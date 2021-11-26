ИОАННИСЯН ИОАННЕС МКРТИЧЕВИЧ

ИОАННИСЯН ИОАННЕС МКРТИЧЕВИЧ - армянский по­эт.

Ро­дил­ся в кре­сть­янской се­мье. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический фа­куль­тет Московского университета (1888 год). В 1888-1912 годах пре­по­да­вал русский язык, все­общую литературу и греческий язык в Эч­ми­ад­зин­ской ду­хов­ной ака­де­мии. В 1912 году пе­ре­ехал в Ба­ку. С 1922 года ра­бо­тал в Сов­нар­ко­ме Армянской ССР.

Пер­вое сти­хо­тво­ре­ние опуб­ли­ко­ва­но в 1883 году. Иоаннисян из­вес­тен как мас­тер гра­ж­дан­ской и лю­бов­ной ли­ри­ки [сборники «Сти­хо­тво­ре­ния» (1887 год, 1908 год, 1912 год)]. Пи­сал в жан­рах пес­ни, эле­гии, оды, бал­ла­ды. Про­из­ве­де­ния Иоаннисяна от­ли­ча­ет изя­ще­ст­во сти­ля; в его по­эзии ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ны мо­ти­вы и ху­дожественные приё­мы народной по­эзии. Иоаннисян - соз­да­тель клас­сических об­ра­бо­ток пе­сен армянских народных пев­цов (гу­са­нов), бал­лад и ле­генд («Царь Ар­та­вазд», 1887 год; «Ро­ж­де­ние Ва­аг­на», 1904 год, и др.).

Пе­ре­во­ды Иоаннисяна про­из­ве­де­ний А.С. Пуш­ки­на , М.Ю. Лер­мон­то­ва, И.В. Гё­те , П.Ж. Бе­ран­же, А. Миц­ке­ви­ча счи­та­ют­ся об­раз­цо­вы­ми. По­эзия Иоаннисяна ока­за­ла зна­чительное влия­ние на твор­че­ст­во О. Ту­ма­ня­на, А. Исаа­кя­на.

Сочинения:

Ли­ри­ка. М., 1963;

Собр. соч.: В 4 т. Ер., 1964–1968 (на арм. яз.).