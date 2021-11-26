ИОАННИСЯН ИОАННЕС МКРТИЧЕВИЧ
ИОАННИСЯН ИОАННЕС МКРТИЧЕВИЧ - армянский поэт.
Родился в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1888 год). В 1888-1912 годах преподавал русский язык, всеобщую литературу и греческий язык в Эчмиадзинской духовной академии. В 1912 году переехал в Баку. С 1922 года работал в Совнаркоме Армянской ССР.
Первое стихотворение опубликовано в 1883 году. Иоаннисян известен как мастер гражданской и любовной лирики [сборники «Стихотворения» (1887 год, 1908 год, 1912 год)]. Писал в жанрах песни, элегии, оды, баллады. Произведения Иоаннисяна отличает изящество стиля; в его поэзии широко использованы мотивы и художественные приёмы народной поэзии. Иоаннисян - создатель классических обработок песен армянских народных певцов (гусанов), баллад и легенд («Царь Артавазд», 1887 год; «Рождение Ваагна», 1904 год, и др.).
Переводы Иоаннисяна произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.В. Гёте, П.Ж. Беранже, А. Мицкевича считаются образцовыми. Поэзия Иоаннисяна оказала значительное влияние на творчество О. Туманяна, А. Исаакяна.
Сочинения:
Лирика. М., 1963;
Собр. соч.: В 4 т. Ер., 1964–1968 (на арм. яз.).