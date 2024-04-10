9 класс | История России XIX—начала XX вв.

РОССИЯ И СЕРБИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РУССКОГО ПОКРОВИТЕЛЬСТВА СЕРБИИ С 1806 ПО 1856 ГОД

ПОПОВ Н.

Нил Александрович Попов (1833-1891) - известный русский историк и славяновед. В 1869 году в продолжении своих изысканий в области истории славян защитил докторскую диссертацию, которая называлась "Россия и Сербия. Очерк русского покровительства Сербии с 1806 по 1856 годы", удостоенную Академией наук Уваровской премии. Написанная в момент активного интереса к славянской проблематике, эта работа получила множество положительных отзывов и обеспечила ее автору не только получение степени доктора наук, но и должность экстраординарного (1869), ординарного (1871) и заслуженного ординарного профессора (1882).