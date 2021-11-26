УСТИНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Русский дипломат, посол в Константинополе.

Происхождение и начало службы.

Родился в семье саратовского винного откупщика Михаила Адриановича (1755—1836), удостоенного потомственного дворянства, и жены его урождённой Марфы Андреевны Вешняковой. Воспитывался в Московском университете, где он окончил курс в 1818 г., но считался вступившим на службу с 1803 г., имея три года от роду в канцелярию казначейства. В 1806 г. произведен сенатским регистратором, в 1812 г. в коллежские секретари, а в 1815 г. в титулярные советники. 30 ноября 1819 г. поступил юнкером в кавалергарды, 2.01.1823 уволен в отставку по состоянию здоровья.

Дипломатическая служба.

23.02.1824 определён на службу в Коллегию иностранных дел. 9.04.1829 отправлен к графу И.Ф. Паскевичу 2-м дипломатическим чиновником, с 1830 2-й советник миссии в Константинополе. С 6.12.1832 вице-директор Азиатского департамента МИД, 6.12.1833 уволен по болезни и уехал для лечения за границу, где пробыл до 1.08.1835. В 1839 получил чин действительного статского советника. В 1839 г. произведен в действительные статские советники, в 1843 г. назначен непременным членом совета министерства иностранных дел. С 4 июня 1846 г. до 11 августа 1847 г. управлял русской миссией в Константинополе. 9 марта 1850 г. назначен директором хозяйственного департамента и произведен в тайные советники. Этим департаментом он управлял до 26 мая 1854 г.

Награды.

Заслуги М. М. Устинова на дипломатической службе были отмечены многими наградами. Он был кавалером ордена Св. Владимира 2-й степени, Св. Анны 1-й степени с короною, Св. Станислава 1-й степени и персидского ордена Льва и Солнца. Имел дарственный портрет турецкого султана, украшенный алмазами, медаль за Турецкую войну 1829 г., Турецкую кампанию 1833 г., в память войны 1853 — 1856 гг.