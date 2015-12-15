Туркманчайский мир с Персией Мирный договор (Туркманчайский договор, Туркманчайский трактат) между Российской империей и Персией (Ираном), подписанный 10 (22) февраля 1828 г. в деревне Туркманчай (Персия). Завершил Русско-персидскую войну 1826–1828 гг. На чтение: 3 минуты

ВОЕННЫЙ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ УСПЕХ

В июле 1826 г. 60-тысячная шахская армия без объявления войны вторглась в Закавказье и начала стремительное наступление на Тифлис. Но вскоре она была остановлена под крепостью Шуша, а затем русские войска перешли в наступление. В сентябре 1826 г. иранские войска потерпели сокрушительное поражение под Гянджой и были отброшены к р. Аракс. Русская армия под командованием А.П. Ермолова перенесла военные действия на территорию Ирана.

Николай I, не доверяя Ермолову (он подозревал его в связях с декабристами), передал командование войсками Кавказского корпуса И.Ф. Паскевичу. В апреле 1827 г. русские войска овладели Нахичеванью и Эриванью. На помощь русским войскам поднялось все армянское население. Русские войска заняли Тавриз - вторую столицу Ирана - и быстро продвигались к Тегерану. В иранских войсках началась паника. Шахское правительство вынуждено было пойти на предложенные Россией условия мира. По Туркманчайскому договору 10 февраля 1828 г. к России отходили Нахичеванское и Эриванское ханства, составлявшие Восточную Армению. Иран обязывался выплатить контрибуцию в 20 млн. руб. Подтверждалось исключительное право России держать военный флот на Каспийском море. Договор предусматривал свободу переселения в Россию армянского населения Ирана. В результате в Россию переселились 135 тыс. армян. В 1828 г. из присоединенных к России Эриванского и Нахичеванского ханств была образована Армянская область с русским административным управлением. Однако полного воссоединения армянского народа не произошло: Западная Армения продолжала оставаться в составе Османской империи.

Туркманчайский мир явился крупным успехом России. Он упрочивал русские позиции в Закавказье, способствовал усилению ее влияния на Среднем Востоке. Английское правительство делало все, чтобы сорвать его. В ход были пущены и подкуп чиновников шаха, и разжигание религиозного и национального фанатизма. В январе 1829 г. иранские власти спровоцировали нападение на российскую миссию в Тегеране. Поводом явилось бегство из одного гарема двух армянок и евнуха, нашедших убежище в русском посольстве. Фанатичная толпа разгромила посольство и вырезала почти всю русскую миссию; из 38 человек спасся только секретарь посольства. В числе погибших был и глава миссии А.С. Грибоедов. Царское правительство, не желая новой войны с Ираном и осложнений с Англией, удовлетворилось личными извинениями шаха, который подарил также крупный бриллиант русскому царю.

История России с древнейших времен до 1861 года Н. Павленко, И. Андреев, В. Кобрин, В. Федоров. 3-е изд.. М., 2004 Восточный вопрос http://wordweb.ru/andreev/92.htm

ГЮЛИСТАНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1813 ГОДА

[…] Ст. II. Поелику чрез предварительные сношения между двумя Высокими Державами, взаимно соглашено уже, чтобы постановить мир на основании Status quo ad presentem, то есть, дабы каждая сторона осталась при владении теми землями, Ханствами и владениями, какие ныне находятся в совершенной их власти; то границею между Империею Всероссийскою и Персидским Государством, от сего времени впредь, да будет следующая черта: начиная от урочища Одина-Базара прямою чертою чрез Муганскую степь до Едибулукского брода на реке Аракс, оттоль вверх по Араксу до впадения в оную речки Капанакчая, далее же правою стороною речки Капанакчая до хребта Мигринских гор и оттуда продолжая черту межами Ханств: Карабагского и Нахичеванского хребтом Алазерских гор до урочища Даралагеза, где соединяются межи Ханств: Карабагского, Нахичеванского, Ереванского и части Елисаветпольского округа, (бывшего Ганжинского Ханства) потом, от сего места межею, отделяющею Ереванское Ханство от земель Елисаветпольской округи, так же Шамшадильской и Казахской до урочища Эшок-Мейдана; и от оного хребтом гор по течению правой стороны речки и дороги Гимзачимана по хребту уже Бамбакских гор до угла межи Шурагельской; от сего же угла до верху снеговой горы Алагеза, а отсель, по хребту гор межею Шурагельскою, между Мастарасом и Артиком до речки Арпачая. Впрочем, как Талышинское владение в продолжении войны переходило из рук в руки, то границы сего Ханства со стороны Зинзелей и Ардавиля, для большей верности, определены будут по заключении и ратификации сего Трактата избранными с обеих сторон Комиссарами со взаимного согласия, кои под руководством Главнокомандующих с обеих сторон сделают верное и подробное описание земель, деревень и ущелий, также рек, гор, озер и урочищ, кои до настоящего времени находятся в действительной власти каждой стороны и тогда определится черта границ Талышинского Ханства на основании Status quo presentem, таким образом, чтобы каждая сторона осталась при своем владении. Равным образом и в вышеупомянутых границах, ежели что перейдет за черту той или другой стороны, то по разобрании Комиссарами обеих Высоких Держав, каждая сторона, на основании Status quo ad presentem, доставить удовлетворение. […]

Гюлистанский мирный договор 1813 года //Материал из Викитеки — свободной библиотеки http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0

ОКОНЧАНИЕ РУССКО-ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЫ

Аббас-Абад был взят 7 июля, но под Эриванью дела приняли неблагоприятный оборот. Лихорадки и дизентерия настолько ослабили 20-ю дивизию, что в ней осталось едва 4000 штыков. Красовский снял осаду и отвел свои войска на Аштаракские высоты. Аббас-мирза с 30000 двинулся на него, но, не смея атаковать сильную русскую позицию в лоб, обошел ее и стал между Красовским и Эчмиадзином, угрожая разгромом почти беззащитной, переполненной больными, русской базе. Тогда Красовский двинулся 16 августа на персидскую армию, пробился сквозь нее с большими потерями и прикрыл Эчмиадзин. Мы лишились 24 офицеров и 1130 нижних чинов. Это самый большой урон за все войны с Персией. После этого поражения персы отказались от дальнейших попыток к наступлению.

Устроив продовольственную часть, Паскевич приступил к решительным действиям. 19 сентября он взял сильно укрепленный Сердар Аббас, 23-го подступил к Эривани — и 1 октября овладел ею штурмом. Сердар Аббас нельзя было обложить со всех сторон по условиям местности. Паскевич подверг крепость жестокой бомбардировке, после которой остатки гарнизона бежали. В крепости взято 14 орудий. Из гарнизона в 1500 человек [100]

до 650 перебито и 100 взято в плен. В Эривани взято 48 орудий, 4 знамени и 3000 пленных, в том числе комендант Гассан-хан. Наш урон за всю осаду не свыше 100 человек. За отличие на приступе 7-й карабинерный полк наименован Эриванским карабинерным, а Паскевич возведен в графское достоинство и награжден орденом святого Георгия П степени.

Взятие Эривани нанесло окончательный удар Персии. В октябре 1827 года русскому оружию покорилась вся северо-западная ее часть. 14 октября был взят Тавриз, и 21-го числа Персия запросила мира. Мирные переговоры продолжались около четырех месяцев, и мир был подписан в Туркманчае 13 февраля 1828 года ровно в полночь, в момент, признанный персидским астрологом самым благоприятным для его прочности. Астролог не ошибся — с тех пор Россия и Персия больше не воевали. По Туркманчайскому миру Персия уступила нам ханства Нахичеванское и Эриванское и уплатила 20 миллионов рублей серебром контрибуции.

Керсновский А. А. История русской армии // в 4 томах . М., 1992–1994. Т. 2. 1993. http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/08.html

ТУРКМАНЧАЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 10 ФЕВРАЛЯ 1828 Г.

[…] Статья II

Е.в. император всероссийский и е.в. падишах персидский, принимая в уважение, что с войною, между высокими договаривающимися сторонами возникшею и ныне счастливо прекращенною, кончились и взаимные по силе Гюлистанского трактата обязательства, признали нужным заменить означенный Гюлистанский трактат настоящими условиями и постановлениями, долженствующими устроить и утверждать более и более будущие мирные и дружественные между Россиею и Персиею сношения.

Статья III

Е.в. шах персидский от своего имени и от имени своих наследников и преемников уступает Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по сию и по ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское. Вследствие сей уступки е.в. шах обязуется не позже шести месяцев, считая от подписания настоящего договора, сдать российским начальствам все архивы и публичные документы, относящиеся до управления обоими вышеозначенными ханствами.

[…]

Статья V

Е.в. шах персидский, в доказательство искренней своей дружбы е.в. императору всероссийскому, настоящею статьею как от своего имени, так и от имени своих наследников и преемников персидского престола признает торжественно все земли и все острова, лежащие между пограничною чертою вышеозначенною и между хребтом Кавказских гор и Каспийским морем, как равно и всех кочующих и других народов, в тех странах обитающих, принадлежащими на вечные времена Российской империи.

Статья VI

Е.в. шах персидский, в уважение значительных пожертвований, причиненных Российской империи возникшею между обоими государствами войною, а также потерь и убытков, потерпенных российскими подданными, обязуется вознаградить оные денежным возмездием. Сумму сего вознаграждения обе высокие договаривающиеся стороны постановили в десять куруров туманов раидже, или двадцать миллионов рублей серебром; сроки же, образ платежа и обеспечение оного постановлены в особом договоре, который будет иметь такую же силу, как бы он был внесен в настоящий трактат от слова до слова. […]

Обложка: В. Мошков. Генерал от инфантерии И. Ф. Паскевич и принц Аббас-Мирза на подписании мирного договора в Туркманчае (10 февраля 1828 г.).

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