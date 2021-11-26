РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1828‒1829

Предпосылки военного конфликта

Причины конфликта были связаны с решением греческого вопроса, в котором принимали участие крупные европейские державы, предпринимавшие активные внешнеполитические шаги на этом направлении. В июле 1827 г. Великобритания, Россия и Франция заключили Лондонскую конвенцию о совместных действиях по защите автономных прав Греции. Турки проигнорировали предупреждение и продолжили боевые действия. В результате в октябре 1827 г. русско-англо-французская эскадра разгромила турецко-египетский флот в Наваринском сражении. Великобритания и Франция заявили о прекращении боевых действий, после чего Султан Махмуд II запретил российским судам проход через проливы и объявил джихад. Отношения были разорваны, а российский посол покинул Стамбул.

Ход военной кампании

26 апреля 1828 г. Россия объявила войну Османской империи. В мае российская армия под командованием П. Х. Витгенштейна перешли Прут и заняли Дунайские княжества. Другим фронтом стало кавказское направление, на котором русские во главе с И. Ф. Паскевичем овладели Анапой, Карсом. В ноябре активизировал свои действия черноморский флот, блокировавший Дарданеллы, что привело к голоду и вызвало недовольство среди населения Стамбула. В 1829 г. военная инициатива окончательна перешла России, новым командующим был назначен И.И. Дибич , которому удалось нанести существенное поражение туркам в сражении при Кулевче. 30 июня российские войска овладели Силистрией, вскоре перешли Балканский хребет, овладев несколькими крепостями и заняв гавань Бургас. Несмотря на вспыхнувшие болезни в армии, Дибич продолжил наступление к Адрианополю, и без боя им овладел 20 августа, где смог пополнить запасы провианта и вооружения. Между сторонами начались переговоры, но они искусственно затягивались турками, рассчитывавшими на посредничество европейских держав. В ответ Дибич отдал приказ двинуться нескольким отрядам к Стамбулу, эта угроза возымела действия. 14 сентября Османская империя заключила Адрианопольский мир, по которому Россия получала право свободной торговли на территории Османской империи, беспрепятственного прохода судов через черноморские проливы, отдельные статьи договора подтверждали автономию Дунайских княжеств и Сербии. К России также переходила большая часть восточного черноморского побережья. За военные успехи И.И. Дибич был удостоен титула Забалканский и получил чин генерал-фельдмаршала.