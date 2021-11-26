РУССКО-ПЕРСИДСКАЯ ВОЙНА (1826-1828)

Причина конфликта и ход военной кампании

Война между Российской Империей и Персией, по результатам которой Россия окончательно закрепилась в Закавказье.

После поражения в русско-персидской войне 1804-1813 гг. Персия заключила взаимовыгодный договор с Англией, обязуясь не пропускать через свою территорию в Индию войска третьих держав. Англия же обязалась помогать Персии финансово и добиваться пересмотра итогов предыдущей войны с Россией. Восстание декабристов в 1825 г. в России дало Персии надежду на дестабилизацию обстановки в России и на возвращение утраченных земель.

В июле 1826 г. персы вторглись на территорию Карабахского и Талышского ханств, рассчитывая в ходе наступления овладеть Тифлисом. На этом этапе войны русские войска были вынуждены отступить к Ванадзору, который, как и Гюмри, были осаждены персами. Русские войска, дислоцированные в Карабахе, были отведены в крепость Шушу. Персы осаждали эту крепость полтора месяца, но безуспешно. Командующий сорокатысячной персидской армией наследный принц Аббас-Мирза перебросил часть персидских войск в район Елизаветполя (Гянджи) для наступления на Тифлис. В ходе Шамхорской битвы в сентябре 1826 г. небольшой русский отряд разгромил восемнадцатитысячный персидский отряд, шедший по направлению к Тифлису. Тогда же, в сентябре, был освобожден Елизаветполь и снята осада с Шуши. В сражении под Елизаветполем русские войска под командованием И.Ф. Паскевича разгромили тридцатипятитысячную персидскую армию. В марте 1827 г. генерал Паскевич был назначен главнокомандующим русской армии.

В июне 1827 г. русские войска под командованием Паскевича выдвинулись в сторону Эривани. Персидские силы под руководством Аббас-Мирзы были разбиты у ручья Джеван-Булак. Однако после этого поражения Аббас-Мирза собрал двадцатипятитысячную армию, вновь вторгся в Эриванское ханство и осадил Эчимадзин, где находилось менее тысячи его защитников. Генерал-адъютант А.И. Красовский со своим отрядом выдвинулся на защиту Эчмиадзина. Им удалось пробиться к крепости и вступить с персами в битву (названную впоследствии Ошаканской), после чего осада с Эчмиадзина была снята. В октябре русские войска взяли Эривань и Тавриз.

Война завершилась подписанием в феврале 1828 г. Туркманчайского мира, согласно которому Персия признавала власть России над частью Каспийского побережья и Восточной Арменией, а также выплачивала контрибуцию.