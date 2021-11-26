ПУТЯТИН ЕВФИМИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Евфимий Васильевич родился 8 ноября 1803 г. в столице Российской империи. Представитель дворянского сословия. Отец – капитан-лейтенант Василий Евфимьевич Путятин, новгородский помещик, капитан-лейтенант; мать – Елизавета Григорьевна.

Детские годы П. прошли в родном имении Пшеничище Чудовской волости Новгородского уезда. Обучался в Морском училище. С марта 1822 г. – мичман.

Службу начал с кругосветного путешествия на «Крейсере», которым командовал М.П. Лазарев. За три года экипаж прошел Рио-де-Жанейро, мыс Доброй Надежды, побывал в Русской Америке, у мыса Горн.

Военная служба

С 1826 г. – мичман «Азова». Участник Наваринского сражения (1827). С 1828 г. служил на кораблях, бороздивших воды по маршруту Средиземное море – Балтика. В 1832 г. по заданию М.П. Лазарева П. осуществил описание берегов и промеры глубин проливов Босфор и Дарданеллы.

С 1834 г. – капитан-лейтенант; командир «Ифигении», затем – «Агатополя». В 1838 – 1839 гг. стал участником боев за мыс Адлер, Туапсе и Шапсуху, мыс Субаши. Повышен до капитана 1-го ранга. В 1841 г. побывал в Англии, чтобы приобрести пароходы для Черноморского флота.

Дипломат

Выполняя задание Николая I, П. в 1842 г. отбыл в Персию для встречи с шахом Ирана Мохаммед-шахом и решения вопроса о торговле на Каспии. Вернувшись домой, П. занялся кораблестроительным делом, ездил в Англию, Нидерланды, Турцию, Египет и др.

С 1849 г. – генерал-адъютант, с 1851 г. – вице-адмирал.

В октябре 1852 г. на «Диане» П. отбыл в составе миссии, которая должна была начать переговоры с Японией. Обогнув Африку, в августе 1853 г. отряд прибыл в Нагасаки. Переговоры затянулись, поэтому П. решил описать берега востока Приморья. Были изучены заливы Посьета, Ольги и о-ва Римского-Корсакова. В Симоду П. прибыл в конце ноября 1854 г. Здесь экипаж столкнулся с землетрясением, судно было потеряно, а люди оказались на берегу, поселились в дер. Хэда и начали помогать местным жителям. 26 января 1855 г. был подписан первый русско-японский договор о дружбе и торговле. После строительства нового судна «Хэда» П. смог отправиться в Россию.

Заслуги П. в подписании договора высоко оценили, он получил титул графа и назначение на должность начальником штаба Кронштадтского военного губернатора.

С 1856 г. П. был военно-морским агентом России в Лондоне и Париже. В 1857 г. вновь направился во главе миссии в Японию, заключил дополнительный договор о торговле.

С декабря 1857 г. – императорский комиссар; глава Тихоокеанской эскадры. 12 июля 1858 г. П. удалось подписать торговый договор с Китаем в Тяньцзине. Спустя почти месяц П. подписал еще один договор с Японией.

Последующие годы

С августа 1858 г. – адмирал; морской агент в Лондоне. С июля 1861 г. – министр народного просвещения. Пробыл на этом посту полгода, после чего подал в отставку.

Руководил комитетом по подготовке проекта строительства Обуховского завода. Член Государственного совета.

К началу 1880-х гг. перебрался в Париж, где умер 28 октября 1883 г.

Семья

Супруга – Мария Васильевна Ноульс. Дети: Василий, Ольга, Мария, Евгений, Елизавета, Августин.