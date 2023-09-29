Паскéвич, Иван Фёдорович

Паскéвич, Иван Фёдорович (08[19].05.1782,

05.1782, Полтава — 20.01[01.02].1856, Варшава) — русский полководец, государственный деятель и дипломат. Генерал-фельдмаршал (1829), генерал-адъютант, граф Эриванский (1828), светлейший князь Варшавский (1831).

Из дворян. Окончил Пажеский корпус (1794), камер-паж (1798). В 1800 переведен в Преображенский полк и назначен флигель-адъютантом. Участвовал в Русско-турецкой вой­не 1806–1812 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ). Участник Отечественной вой­ны 1812 и Заграничных походов русской армии 1813 – 1814. В 1826 получил чин генерала от инфантерии и назначен командующим Отдельным Кавказским корпусом, сменив в этой должности генерала А. П. Ермолова . Участвовал в Русско-персидской вой­не 1826–1828 (см. Русско-иранские вой­ны XVIII–XIX вв. ). За взятие Эривани удостоен графского титула с почетной приставкой Эриванский. Во время Русско-турецкой вой­ны 1828–1829 командовал вой­сками на Кавказе. В 1831 командовал вой­сками, подавлявшими польское восстание (см. Польские восстания ), за что удостоен княжеского титула с приставкой «Варшавский». В 1849 командовал вой­сками, посланными для подавления Венгерской революции (см. Венгрия ). Во время Крымской вой­ны 1853–1856 — главнокомандующий Дунайской армией.

Лит. : Щербатов А. П. Генерал-фельд­маршал князь Паскевич. В 7 т. СПб., 1888–1904; Борисенок Ю. А. Хозяин мятежного края. Штрихи к образу фельдмаршала Паскевича // Родина. 1994. № 12. Н. А. Копылов.