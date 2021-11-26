МЮНХЕНГРЕЦКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1833
Между Российской и Австрийской империями о союзнических действиях в решении Восточного вопроса.
Заключена 6(18) сент. в г. Мюнхенгрец (ныне г. Мнихово-Градиште, р-н Млада-Болеслав, Чехия) вскоре после ликвидации егип.-тур. конфликта 1831–33 (см. в ст. Египетско-турецкие конфликты 1831–33 и 1839–41) во время встречи имп. Николая I с имп. Францем I, а также с прус. наследным принцем Фридрихом Вильгельмом (будущий прус. король Фридрих Вильгельм IV). Подписана с рос. стороны графом К. В. Нессельроде, Д. П. Татищевым и гр. А. Ф. Орловым, с австрийской – кн. К. Меттернихом и гр. К. Л. Фикельмоном. Состояла из преамбулы, 3 статей, а также 2 отдельных и секретных статей. Предусматривала совместные рус.-австр. действия, направленные на сохранение Османской империи под властью династии Османов. В случае смены династии или установления врем. регентства в Турции стороны должны были отказаться признавать новую власть и принять против неё «сообща самые действенные меры». В секретных статьях стороны оговаривали, что во избежание повторения егип.-тур. конфликта обязуются препятствовать захвату егип. пашой Мухаммедом Али европ. территорий Турции, а также в случае развала Османской империи совместно стремиться обеспечить безопасность собств. границ и сохранять равновесие сил в Европе. М. к. ликвидировала исключит. право России вмешиваться во внутр. дела Турции, предусмотренное Ункяр-Искелесийским договором 1833. Однако в рос. дипломатии заключение М. к. расценивалось как успех, поскольку рус.-австр. союз был призван противодействовать распространению франц. влияния на Ближнем Востоке.
На следующий день, 7(19) сент., заключена др. рус.-австр. конвенция в г. Мюнхенгрец, гарантировавшая территориальную целостность польск. владений обеих сторон, выдачу политич. преступников и оказание друг другу воен. помощи при подавлении польск. выступлений, поддержание нейтралитета вольного города Кракова. К этой конвенции в том же году присоединилась Пруссия, подписав рус.-прус. Берлинскую конвенцию 1833.
Исторические источники:
Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1878. Т. 4. Ч. 1. № 135, 136