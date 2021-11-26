МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ - великий князь из ди­на­стии Ро­ма­но­вых, российский во­енный и государственный дея­тель.

Сын императора Пав­ла I и императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны. Брат императора Алек­сан­д­ра I, императора Ни­ко­лая I, великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча.

С 1824 года был же­нат на великой княжне Еле­не Пав­лов­не. Вос­пи­ты­вал­ся вме­сте с великим князем Ни­ко­ла­ем Пав­ло­ви­чем под руководством графа М.И. Ламз­дор­фа, по­лу­чил ис­клю­чи­тель­но во­енное об­ра­зо­ва­ние.

В 1819 году Михаил Павлович всту­пил в управ­ле­ние ар­тил­ле­ри­ей по зва­нию генерал-фельд­цейх­мей­сте­ра (по­лу­чил при ро­ж­де­нии). По его при­ка­зу ос­но­ва­но Артиллерийное училище (1820 год; с 1849 года в па­мять о Михаиле Павловиче - Ми­хай­лов­ское артиллерийное училище, впо­след­ст­вии из его офи­цер­ских клас­сов соз­да­на Ми­хай­лов­ская артллерийская ака­де­мия ), тех­ническая ар­тил­ле­рий­ская, ба­та­рей­ные и ди­ви­зи­он­ные шко­лы (1821 год).

С 1824 года шеф лейб-гваврдии Московского пол­ка, начальник 1-й гвардии пехотной ди­ви­зии (1825-1826 годы).

В пе­ри­од ме­ж­ду­цар­ст­вия 1825 года вы­сту­пал в ро­ли по­сред­ни­ка ме­ж­ду ве­ли­ки­ми князь­я­ми Ни­ко­ла­ем Пав­ло­ви­чем и Кон­стан­ти­ном Пав­ло­ви­чем. 14(26) декабря 1825 года ко­ман­до­вал вой­ска­ми, со­б­ран­ны­ми для по­дав­ле­ния вос­ста­ния де­каб­ри­стов в Санкт-Пе­тер­бур­ге, лич­но удер­жал под­раз­де­ле­ния гвардейской кон­ной ар­тил­ле­рии и Московского пол­ка от уча­стия в вос­ста­нии (вос­по­ми­на­ния Михаила Павловича об этих со­бы­ти­ях, а так­же об об­стоя­тель­ст­вах отре­че­ния Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча от пре­сто­ла опубликованы в сборнике «Ме­ж­ду­цар­ст­вие 1825 года и вос­ста­ние де­каб­ри­стов...», 1926 год). В тот же день на­зна­чен генерал-ин­спек­то­ром по инжинерной час­ти.

С 17(29) декабря 1825 года член Государственного со­ве­та и Следственной ко­мис­сии по де­лу де­каб­ри­стов; по его на­стоя­нию В.К. Кю­хель­бе­ке­ру , ко­то­рый пы­тал­ся стре­лять в Михаила Павловича во вре­мя вос­ста­ния, смерт­ная казнь за­ме­не­на ка­тор­гой. Ко­ман­до­вал Гвар­дей­ским (1826-1849 годы) и Отдельным гре­на­дер­ским (1844-1849 годы) кор­пу­са­ми, од­но­вре­мен­но главноначальствующийПа­же­ско­го, во­ен­но-су­хо­пут­ных ка­дет­ских кор­пу­сов и Дво­рян­ско­го пол­ка (1831-1849 год), глав­но­на­чаль­ст­вую­щий Цар­ско­сель­ско­го ли­цея (1831-1843 годы).

В русско-турецкую вой­ну 1828-1829 годы ру­ко­во­дил оса­дой кре­по­сти Браи­лов (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни). При по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годы уча­ст­во­вал в сра­же­нии при Ост­ро­лен­ке, взя­тии Вар­ша­вы, ру­ко­во­дил оса­дой кре­по­сти Мод­лин, до­бил­ся её сда­чи (1831 году; на­гра­ж­дён шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»).

Генерал-адъ­ю­тант (1831 год). Се­на­тор (1834 год).

Со­дей­ст­во­вал уч­ре­ж­де­нию 8 но­вых ка­дет­ских кор­пу­сов. Осу­ще­ст­в­лял об­щее ру­ко­во­дство строи­тель­ст­вом и мо­дер­ни­за­ци­ей ук­ре­п­ле­ний - в Крон­штад­те, Ди­на­бур­ге (ны­не Дау­гав­пилс), Кие­ве, Боб­руй­ске, Се­ва­сто­по­ле, Из­маи­ле, а так­же Вар­шав­ской (Алек­сан­д­ров­ской) ци­та­де­ли, Бре­ст­ской кре­по­сти, Но­во­ге­ор­ги­ев­ской кре­по­сти (Мод­лин). Ру­ко­во­дил под­го­тов­кой Вен­гер­ско­го по­хо­да 1849 года.

Как и отец, имел рез­кий и вспыль­чивый ха­рак­тер, чрезмерно увлекался муштрой.

В 1819-1825 годы для Михаила Павловича по по­ве­ле­нию императора Алек­сан­д­ра I в Санкт-Пе­тер­бур­ге по про­ек­ту архитектора К.И. Рос­си по­стро­ен дво­рец, на­зван­ный име­нем Михаила Павловича (ны­не в Ми­хай­лов­ском двор­це рас­по­ла­га­ет­ся Русский му­зей).

Михаил Павлович по­лу­чил в по­да­рок от императора Ни­ко­лая I г. Ора­ни­ен­ба­ум (ны­не Ло­мо­но­сов), унас­ле­до­вал от императора Ма­рии Фё­до­ров­ны г. Пав­ловск.