МЕТЛИН Николай Фёдорович
Российский военно- морской и государственный деятель, адмирал (1858).
Дворянин. Окончил Мор. кадетский корпус (1821). На воен. службе с 1821. В 1821–29 служил на кораблях Балт. флота: фрегатах «Диана», «Елена», линейном корабле «Царь Константин» и др. С 1829 на Черноморском флоте (ЧФ), участвовал в русско-турецкой войне 1828–29, отличился при штурме тур. крепости Мидия 13(25).8.1829. В 1830–1838 ком. шхуны «Гонец», люгера «Широкий», бригов «Телемак» и «Фемистокл». В период гражд. войны в Греции 1831–32, возглавляя экипаж люгера «Широкий», находился в составе группы рос. кораблей в Средиземном м. и участвовал в подавлении антиправительственных выступлений на о. Идра и в крепости Парос. Участник Кавказской войны 1817–64; командуя линейным кораблём «Гавриил» (1840–49), а затем отрядом кораблей ЧФ (1850–51), осуществлял блокаду вост. побережья Чёрного моря. Обер-интендант ЧФ и портов (1852–56, и. д. с 1851). Участник Крымской войны 1853–56, и. д. нач. штаба гл. командира ЧФ (с сохранением обязанностей обер-интенданта; 1854–1855). Организовал снабжение осаждённых рос. войск в ходе Cевастопольской обороны 1854–55. Николаевский воен. губернатор и заведующий мор. частью в г. Николаев, с подчинением ему Дунайской воен. флотилии (1855–56). Чл. Адмиралтейств-совета (с 1856). Управляющий Морским министерством (1857–60), один из разработчиков морских реформ 1850–60-х гг. Чл. Гос. совета (с 1860).
Награждён орденами Св. Георгия 4-й степени (1839), Св. Александра Невского (1865, алмазными знаками к нему – 1870), Св. Владимира 1-й степени (1874), Св. Андрея Первозванного (1883) и др.
Автор статьи: С. Л. Ташлыков.