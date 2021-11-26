КУЛЬДЖИНСКИЙ ДОГОВОР 1851 ГОДА
КУЛЬДЖИНСКИЙ ДОГОВОР 1851 ГОДА - договор между Российской империей и Китаем об открытии торговли в китайский городах Кульджа и Чугучак.
Подписан 25 июля (6 августа) в Кульдже. Состоял из 17 статей. Согласно Кульджинскому договору, российские купцы получили доступ в Кульджу и Чугучак, где им кит. властями отводились места для торговых факторий, за городом - пастбища для лошадей и вьючного скота, а также участки для кладбищ. В российских факториях разрешалось совершать православные богослужения. Между Россией и Китаем в двух названных городах устанавливалась беспошлинная меновая торговля; отпуск товаров в кредит запрещался. Российским купцам разрешалось приезжать в Китай ежегодно в период с 25 марта по 10 декабря; если купец не продал весь привезённый товар в установленный срок, он мог остаться в Китае до завершения торговых операций. Китайским властям запрещалось вмешиваться в дела российских купцов; наблюдение за делами российских купцов возлагалось на российского консула, а за делами китайских подданных - на чиновника Илийского главного управления.
В Кульджинском договоре предусматривались охрана товаров, наказание за их грабёж, порядок разрешения российско- китайских конфликтов и взаимной выдачи перебежчиков. Подписание Кульджинского договора значительно расширило российско-китайские торговые связи.
Источники:
Сборник договоров России с Китаем. 1689-1881 годы, Санкт-Петербург, 1889 год;
Русско-китайские договорно-правовые акты (1689-1916 год). Москва, 2004 год.