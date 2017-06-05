Кто начал Кавказскую войну? Проконсул – это должность времён Древнего Рима, так в том числе называли людей, управлявших обширными провинциями. Но в нашей истории прозвище «проконсул Кавказа» закрепилось за одним знаменитым генералом, который родился 4 июня 1777 года. Алексея Петровича Ермолова стали величать проконсулом в 39 лет – в июне 1816 года он был назначен командиром отдельного Грузинского (Кавказского) корпуса и стал главнокомандующим гражданской частью на Кавказе. Император Александр I отправил храброго, но строптивого героя Отечественной войны 1812 года на окраину империи. Именно при Ермолове в 1817-м началась долгая, растянувшаяся на 47 лет Кавказская война. Слава генерала на новом месте службы только стала громче....

Проконсул – это должность времён Древнего Рима, так в том числе называли людей, управлявших обширными провинциями. Но в нашей истории прозвище «проконсул Кавказа» закрепилось за одним знаменитым генералом, который родился 4 июня 1777 года.

Как тогда было принято, ещё во младенчестве Ермолов был записан в военную службу: В 1778 году он был зачислен каптенармусом лейб-гвардии Преображенского полка, а вскоре — сержантом этого полка. Образование получил в Московском университетском пансионе, куда принимались мальчики 9-14 лет дворянского происхождения. Пансион готовил к военной, статской, придворной и дипломатической службе. Зачислен унтер-офицером в лейб-гвардии Преображенский полк 5 января 1787.

В 1791 году в чине поручика гвардии 14-летний Алексей поступил на военную службу, переехал в Петербург. Он хотел принять участие в шедшей тогда русско-турецкой войне. В том же году был переведён в армию и в связи с этим получил следующий чин — чин капитана. Ермолов перевёлся в 44-й Нижегородский драгунский полк, который дислоцировался в Молдавии. Однако к его приезду в полк война уже закончилась. Но именно там Ермолов познакомился с артиллерией, что определило его дальнейшую судьбу.

В августе 1793 года был переведён в капитаны артиллерии с причислением младшим преподавателем к Артиллерийскому и Инженерному кадетскому корпусу. В 1794 году начал служить под начальством Александра Суворова. Получил боевое крещение во время Польской кампании (подавления Польского восстания под предводительством Костюшко). Отличился, командуя батареей, при штурме предместья Варшавы, за что был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.

После войны в Польше Ермолова командировали в Италию в составе рабочей группы, имевшей поручение ликвидировать денежные счета государственного казначейства в Генуэзском банке. По собственной инициативе участвовал в нескольких боях на стороне австрийцев против французских войск в Северной Италии. В 1796 году принимал участие в Персидском походе под начальством генерала Валериана Зубова (брата П. А. Зубова, фаворита Екатерины II). За отличное усердие и заслуги при осаде крепости Дербент был удостоен ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом. После возвращения из Персидского похода Ермолова зачислили в артиллерийский батальон Иванова. После получения чина подполковника стал командиром конно-артиллерийской роты.

Между войнами жил в Москве и Орле. За участие в смоленском офицерском политическом кружке «Вольнодумцы» в 1798 офицер-артиллерист был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. После проведения следствия его сослали в Кострому «на вечное житье». Вместе с ним ссылку здесь отбывал Матвей Платов. В Костроме Ермолов занимался самообразованием, читая в подлиннике римских классиков. Помилован указом Александра I от 15 марта 1801. В 1805 году участвовал в русско-австро-французской войне, где русскими войсками командовал Михаил Кутузов.

Алексея Петровича Ермолова стали величать проконсулом в 39 лет – в июне 1816 года он был назначен командиром отдельного Грузинского (Кавказского) корпуса и стал главнокомандующим гражданской частью на Кавказе. Император Александр I отправил храброго, но строптивого героя Отечественной войны 1812 года на окраину Империи.

Именно при Ермолове в 1817-м началась долгая, растянувшаяся на 47 лет Кавказская война. Слава генерала на новом месте службы только стала громче. За своих подчинённых он стоял насмерть. Солдаты называли его между собой «батюшкой», «Петровичем», а горцы – «грозный Ярмул».

Горцы проклинали Ермолова, но и они признавали: «Ярмул один был, с кем можно было и воевать, и говорить честно». Огнём и мечом, хитростью и дипломатией генерал усмирял волнения, присоединял к Российской империи Абхазию, Ширванское и Карабахское ханства. Он не прощал набегов и грабежей, разрушал непокорные аулы, закладывал крепости и города: Внезапная, Бурная, Грозная, Нальчик. Преобразился и Тифлис, ставка Ермолова: новые прямые улицы, дома европейской архитектуры, в центре города – «сад с лампионами».

Впечатлительный Пушкин не слишком преувеличил: «проконсул» Ермолов и в самом деле наполнил Кавказ своим гением и своим именем.

Литература