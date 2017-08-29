Краткий курс истории. Ущелье смерти. Ошаканская битва 29 (17 по ст. с.) августа 1827 года состоялось Ошаканское сражение. На поле брани сошлись армия наследника персидского престола Аббас-Мирзы и отряд русского генерала Афанасия Красовского. Эта битва стала одной из самых кровавых в ходе Русско-персидской войны 1826–1828 годов. Остановить неизбежное Русско-персидская война 1826–1828 годов началась ради господства Персии, которая была инициатором войны, на Южном Кавказе и прикаспийских территориях. К 1825 году стране удалось с помощью европейских специалистов создать новую армию, а рост международной напряжённости и восстание декабристов 1825 года позволили Аббас-Мирзе считать, что он способен взять реванш за проигранную войну с Россией 1804–1813 годов. В тот раз персам пришлось... На чтение: 1 минута

29 (17 по ст. с.) августа 1827 года состоялось Ошаканское сражение. На поле брани сошлись армия наследника персидского престола Аббас-Мирзы и отряд русского генерала Афанасия Красовского. Эта битва стала одной из самых кровавых в ходе Русско-персидской войны 1826–1828 годов.

Остановить неизбежное

Русско-персидская война 1826–1828 годов началась ради господства Персии, которая была инициатором войны, на Южном Кавказе и прикаспийских территориях. К 1825 году стране удалось с помощью европейских специалистов создать новую армию, а рост международной напряжённости и восстание декабристов 1825 года позволили Аббас-Мирзе считать, что он способен взять реванш за проигранную войну с Россией 1804–1813 годов. В тот раз персам пришлось признать за Россией земли Грузии, Восточной Армении и Дагестана. Россия из-за обострившихся отношений с Турцией стремилась всеми силами обеспечить мир. Однако князь Александр Меншиков (правнук знаменитого сподвижника Петра Великого ), направленный Николаем I в Тегеран (столица Персии), не смог предотвратить неизбежное…

Десятикратное превосходство

Спустя почти год военных действий персидские войска осадили Эчмиадзинский монастырь близ крепости Эривань (современный Ереван). В монастыре остались 500 бойцов из батальона Севастопольского пехотного полка и конная сотня из армянской добровольческой дружины при пяти орудиях. Ситуация для защитников монастыря сложилась практически патовая. Но отряд храброго генерала Красовского (всего от 2,3 до 3 тысяч человек), который в это же время отходил к возвышенности неподалёку, выступил на помощь. К семи часам утра авангард прибыл на гористую возвышенность между селениями Ошакан и Аштарак. Тридцатитысячное вражеское войско с артиллерией перекрыло выход из ущелья, другие части встали на ближайших возвышенностях, чтобы перекрёстным огнём обстреливать наглый русский отряд. Прекрасно понимая всю тяжесть сложившейся обстановки, Красовский тем не менее отдал приказ «Вперёд!». Последовали девятичасовой марш-бросок под шквальным огнём превосходящего численно в десять раз противника и постоянные атаки персидской конницы на арьергард (отряд, прикрывающий тыл) русских колонн…

Василий Потто пишет об одном из эпизодов этой атаки:

«У подножия высокого холма, занятого блестящей свитой, драгуны моментально спешились и бросились вперед. Поручик Левкович, под которым была убита лошадь, изрубил байрактара и вырвал из рук его знамя, на котором красовалась надпись: «Победное». Все это произошло так быстро, что Аббас-Мирза сам очутился лицом к лицу с драгунами; он почти в упор выстрелил в них из ружья и едва-едва успел ускакать; но ружье, еще дымившееся выстрелом, и оруженосец, возивший его за наследником, остались в руках победителей».

(Не удивляйтесь, увидев слово «байрактар» — здесь оно употреблено в изначальном смысле — «знаменосец»).

Горсть русских братьев

О русской воинской доблести и храбрости сказано много. И описать во всех деталях то, что происходило в ходе Ошаканской битвы, пожалуй, возможно только в учебнике по военной истории. Скажем только, что русский корпус прошёл сквозь то «ущелье смерти», потеряв около половины своего состава. Персы потеряли более 3000 солдат. Тридцать тысяч против трёх тысяч! Три тысячи убитых против полутора тысяч! И это при полном стратегическом превосходстве персов! Настоятель Эчмиадзинского монастыря, владыка Нерсес Аштаракеци сказал: «Горсть русских братьев пробилась к нам сквозь тридцатитысячную армию разъярённых врагов. Эта горсть стяжала себе бессмертную славу, и имя генерала Красовского останется навсегда незабвенным в летописях Эчмиадзина». Добавим, что после Ошаканского сражения многие персы, деморализованные, бежали на родину.