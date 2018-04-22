Краткий курс истории. Министерство иностранных дел 22 апреля 1832 года по указу НиколаяI было преобразовано Министерство иностранных дел, ныне – одно из важнейших ведомств России. Первые в своем роде В 1549 году в России был образован Посольский приказ – правительственное учреждение, на которое отныне возлагались общее руководство в вопросах внешней политики страны и вся текущая дипломатия: сношения с другими государствами, обмен и выкуп пленных, управление некоторыми юго-восточными землями и т. д. Посольскому приказу было, кроме того, вверено хранение необходимых государственных печатей, а также государственного архива с важнейшей внешне- и внутриполитической документацией. Интересно, что до тех пор в России подобного специального органа управления не существовало. В 1720... На чтение: 1 минута

22 апреля 1832 года по указу НиколаяI было преобразовано Министерство иностранных дел, ныне – одно из важнейших ведомств России.

Первые в своем роде

В 1549 году в России был образован Посольский приказ – правительственное учреждение, на которое отныне возлагались общее руководство в вопросах внешней политики страны и вся текущая дипломатия: сношения с другими государствами, обмен и выкуп пленных, управление некоторыми юго-восточными землями и т. д. Посольскому приказу было, кроме того, вверено хранение необходимых государственных печатей, а также государственного архива с важнейшей внешне- и внутриполитической документацией. Интересно, что до тех пор в России подобного специального органа управления не существовало.

1706. Учреждается Посольская походная канцелярия (нач. гр. Гавриил Иванович Головкин (1660—1634). Гос. канцлер с 1709 года, Головкин одновременно возглавлял Посольский приказ, а после его преобразования в новый орган, названный Коллегия иностранных дел, и коллегию до самой своей смерти. Головкин уничтожил завещание Екатерины I, согласно которому престол после смерти Петра передавался Елизавете Петровне, что позволило воцариться Анне Иоанновне, самодержавную власть к-рой Головкин надеялся ограничить.

1707. Первый русский консул за границей — Иоганн фон дер Бург в Амстердаме.

1719. Кроме постоянных миссий в Польше, Голландии, Швеции, Дании, Австрии, Турции (последние 5 существовали с 1701 г.) учреждены миссии в Англии, Франции, Пруссии, Мекленбурге, Гамбурге, Венеции, Курляндии и Бухаре.

29 марта 1742, Математик из Кёнигсберга Христиан Гольдбах организовал в Коллегии иностранных дел службу перлюстрации писем иностранных послов.

Март 1801. После смерти Павла I до сентября 1802 года и. о. президента Коллегии вице-канцлер Александр Борисович Куракин.

От Коллегии до Революции

С 1802 года, когда указом Александра I было учреждено Министерство иностранных дел, Коллегия иностранных дел Российской империи ведала хозяйственными и кадровыми вопросами МИД, пока не была окончательно упразднена в 1832 году, а структура МИД изменилась (впрочем, это происходило неоднократно). С 1858 года МИД перестал ведать церемониальной частью, отныне этим вопросом стало заниматься Министерство императорского двора и уделов. С 1868 года МИД занимался сношениями с правительствами иностранных государств, покровительством русским интересам, в том числе зарубежной торговле, содействовал исполнению законных требований по деловым вопросам иностранцев в России и т. п. В таком виде МИД просуществовал до революционных событий1917 года, после которых на его основе был образован Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР (НКИД).

Поистине международное

В 1917 году НКИД РСФСР стал одним из первых наркоматов, который создала советская власть в России. Его первым главой был Лев Троцкий. Дипломатически изолированное Советское государство (в первые годы своего существования) лишилось представительств НКИД за границей. Улучшаться ситуация стала с 1920-1921 года, когда началось установление первых дипотношений Советов с иностранными государствами. Во исполнение статей Конституции СССР 1924 года НКИД РСФСР, как и другие республиканские НКИДы, был упразднен, а вместо него создан НКИД СССР. Затем, в связи с новыми преобразованиями 1946 года, НКИД СССР был преобразован в Министерство иностранных дел СССР. После распада СССР функции МИД СССР перешли к МИД РСФСР, а затем на его базе было образовано МИД Российской Федерации. В 2017 году между Российским военно-историческим обществом и МИД РФ было подписано соглашение о сотрудничестве в целях совместной борьбы с попытками фальсификации истории, а также поддержания памяти о военной истории России и подвигах ее героев.