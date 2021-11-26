КИСЕЛЁВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

КИСЕЛЁВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский ди­пло­мат, действительный тайный советник (1868 год).

Дворянин. Брат П. Д. Киселёва. Окончил Дерптский университет (1823 год). С 1824 года на службе в Коллегии иностранных дел (в том же году причислен к канцелярии министра иностранных дел). В 1826 году в составе миссии князя А. С. Меншикова в Персии, направленной для переговоров о русско-персидской границе (оставил об этом дневник - не опубликован). В 1829-1837 годах на различных должностях при российском посольстве в Париже.

Советник российского посольства в Лондоне (1837-1840 годы), поверенный в делах (1837, 1839-1840 годы). Советник российского посольства в Париже (с 1840 года), поверенный в делах (май - август 1841 года и октябрь 1841 года - 1851 год, подтверждение статуса в 1849 году).

Революцию 1848 года во Франции расценивал как «катастрофу» французской монархии, указывая на значительное влияние революции на развитие политической ситуации в других странах Европы. Сообщал о тесных связях между Временным правительством 2-й Французской республики и деятелями польского национального движения.

Добился от министра иностранных дел во французском Временном правительстве А. де Ламартина гарантий того, что Франция не поддержит национальное движение в Цар­ст­ве Поль­ском . Убеждал Францию отказаться от поддержки революционных движений в Европе, содействовал сохранению русско-французских дипломатических отношений. В 1851-1853 годах, будучи управляющим российским посольством, Киселев находился с особыми поручениями при французском правительстве.

Неоднократно сообщал в МИД, что целью политики президента французской республики Шар­ля Луи На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та (с 1852 годаимператор Наполеон III) будет вывод Франции из политической изоляции, слом Венской системы международных отношений (закреплена Вен­ским кон­грес­сом 1814-1815 годов) и занятие Францией первенствующего положения в делах Европы. В 1851 году также информировал МИД о стремлении Бонапарта различными средствами обеспечить продление своей власти и о значительной вероятности провозглашения в 1852 году Франции империей (состоялось 02.12.1852 года).

Чрезвычайный посол и полномочный министр в Париже (1853-1854 годы). Предупреждал МИД об опасном для интересов России сотрудничестве Франции с Великобританией. С началом обострения русско-турецких отношений, закончившегося Крым­ской вой­ной 1853-1856 годов, без­ус­пеш­но пы­тал­ся удер­жать императора На­по­ле­о­на III от всту­п­ле­ния в вой­ну на сто­ро­не Ос­ман­ской им­пе­рии .

В мае 1853 года с целью воздействия на французское общественное мнение по собственной инициативе организовал публикацию разъяснительных материалов о российской внешней политике в одном из ведущих французских изданий - «Journal des Débats». Летом 1853 года, когда российские войска заняли Дунайские княжества, Киселев предупреждал МИД, что если Россия до открытия сессии британского парламента в феврале 1854 года не заключит мир с Османской империей, то вступление в войну Великобритании и Франции будет неизбежным.

В конце 1853 года Киселев по собственной инициативе предложил французскому правительству рассмотреть возможность сближения с Российской империей. Однако это предложение не получило отклика, вслед за чем 23.01(04.02).1854 года дипломатические отношения между Россией и Францией были разорваны.

Чрезвычайный посол и полномочный министр в Великом герцогстве Тосканском (1855-1860 годы, вступил в должность в 1856 году), затем чрезвычайный посланник при Святом престоле в Пап­ской об­лас­ти (до 1863 года, отзывная грамота 1864 года). Продолжал политику своего предшественника А. П. Бутенева, направленную на развитие отношений с католической церковью для снижения политической напряжённости в Царстве Польском (прервана Польским восстанием 1863-1864 годов).

Поддерживал позицию А. М. Горчакова, направленную против какого-либо втягивания России в итальянские дела. Чрезвычайный посол и полномочный министр в Итальянском королевстве (1864-1869 годы). Награждён рядом российских и иностранных орденов, в том числе орденом Почётного легиона (1846 год).

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