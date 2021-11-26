КАВКАЗСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Предыстория образования войска

История возникновения Кавказского линейного казачьего войска связана с событиями конца XVIII в. 11 апреля 1786 г. царская власть, ведя борьбу с горцами на Северном Кавказе, приступила к формированию здесь восковых соединений, в число которых вошли гребенские, волжские и малороссийские казаки. Была сформирована единая фронтовая линия по реке Терек.

В начале XIX в. на Кавказской Линии возникли Воронежская, Казанская, Ладожская, Темижбекская и Тифлисская станицы. Их жители – Кавказский казачий полк – были выходцами из южнорусских однодворцев Воронежской, Курской и Орловской губерний. Другим источником формирования войска стали Сунженский полк, образованный в 1817 г., и 1-й и 2-й Владикавказские полки, организованные в 1831 г. как Малороссийские.

Создание и деятельность войска

Официально Кавказское линейное казачье войско было образовано в 1832 г. В него вошли Горский, Гребенской, Кизлярский, Моздокский, Терско-Семейный казачьи полки, 5 казачьих полков Азовско-Моздокской линии (Волгский, Кавказский, Кубанский, Ставропольский и Хоперский). Вновь созданное войско вместе с Черноморским казачьим войском обеспечивало охрану Кавказской укрепленной линии от устья Терека до устья Кубани от набегов горцев. Первоначально штаб войска находился в Пятигорске, но с 1837 г. он переехал в Ставрополь. Положение о Кавказском линейном казачьем войске было утверждено в 1845 г.

В 1838 г. произошло объединение Кизлярского и Терско-Семейного полков, позднее были организованы Лабинский (1840) и Урупский (1850) полки.

Устройство войска

Кавказское линейное казачье войско возглавлял наказной атаман. Отличительная особенность войска – постоянная боевая готовность; командование осуществляли офицеры регулярной армии.

Согласно Положению о Кавказском линейном казачьем войске 1845 г. войсковая служба длилась 30 лет (с 1856 г. – 25 лет) и делилась на полевую (посты, караулы кордонной линии, резерв для военных экспедиций против горцев) и внутреннюю (охрана станиц, сопровождение арестантов и др.). С 1846 г. в войске вводилась бригадная система. С середины XIX в. правительство разрешило записывать в казаки добровольцев из нижних чинов регулярных войск Отдельного Кавказского корпуса, отслуживших положенный им срок, и крестьян Ставропольской губернии. Это позволило довести численность мужского населения войска до 90 тыс. человек.

Кавказское линейное и Черноморское казачьи войска совместно с Отдельным Кавказским корпусом принимали участие в Кавказской войне 1817 – 1864 гг. Казаки-линейцы сражались в Крымской войне 1853 – 1856 гг., за что в 1856 г. получили войсковое Георгиевское знамя «За храбрость в войну против французов, англичан и турок в 1853, 1854, 1855 и 1856 годы». В 1860 г. Владикавказский, Гребенской, Кизлярский, Моздокский, 1-й и 2-й Сунженский казачьи полки удостоились получения Георгиевских знамен «За военные подвиги против непокорных горцев».

К 1860 г. в состав Кавказского линейного казачьего войска входили 10 бригад, 4 отдельных полка, 2 пеших батальона и 4 конноартиллерийских батареи. 19 ноября 1860 г. войско было преобразовано в Терское казачье войско, а Хоперский и Кубанский полки вместе с Черноморским казачьим войском влились в состав вновь созданного Кубанского казачьего войска.