Как русские спасли турецкого султана Отношения между Россией и Турцией были беспокойными издавна, а в истории XVIII– XIX веков найдется, наверное, и вовсе немного лет замирения. И то – когда страны готовились к новой войне или зализывали раны после прошедшей. Так случилось и в 1830-е годы. Совсем недавно закончилась очередная война, 1828–1829 годов, в которой Османская империя потерпела поражение, а по Адрианопольскому мирному договору (1829) Греция получила независимость. Наступило относительно мирное время, которое иногда нарушалось происшествиями местного значения. Особенно серьезное положение сложилось в Турции в конце 1832 года. Турецкий наместник в Египте паша Мухаммед Али поднял восстание. Самое интересное, что этот паша еще несколько лет... На чтение: 1 минута

Отношения между Россией и Турцией были беспокойными издавна, а в истории XVIII– XIX веков найдется, наверное, и вовсе немного лет замирения. И то – когда страны готовились к новой войне или зализывали раны после прошедшей.

Так случилось и в 1830-е годы. Совсем недавно закончилась очередная война, 1828–1829 годов, в которой Османская империя потерпела поражение, а по Адрианопольскому мирному договору (1829) Греция получила независимость.

Наступило относительно мирное время, которое иногда нарушалось происшествиями местного значения. Особенно серьезное положение сложилось в Турции в конце 1832 года. Турецкий наместник в Египте паша Мухаммед Али поднял восстание. Самое интересное, что этот паша еще несколько лет назад вместе с турецким султаном воевал против русских и англичан, а теперь, почувствовав силу, двинулся на своего государя.

Мухаммед Али

Войска Мухаммеда Али заняли Сирию и угрожали не только Малой Азии, но и самой столице Порты – Стамбулу (Константинополю). Сил у султана для отражения этого нападения практически не было.

Узнав о сложившейся ситуации, русский император Николай I предложил военную помощь султану Махмуду II, который в это время немного растерялся и не сразу понял, кого надо больше опасаться: русских или восставших египтян. Султан в итоге принял решение и попросил русского посла в Константинополе сообщить русскому отряду воздержаться от высадки десанта. Посол же, выполняя распоряжение Николая I, «опоздал» с этим сообщением, и русский десант был высажен.

В это время войска египтян победоносно шествовали по Малой Азии и заметно приблизились к Константинополю. В этой ситуации султану пришлось уже официально обратиться к Николаю I за помощью. Всего на Босфоре было сконцентрировано три отряда русских войск, а десант, прикрывавший Константинополь, составил 11 тысяч человек с артиллерией.

Махмуд II

Параллельно царь направил к султану своего приближенного, генерал-адъютанта Алексея Федоровича Орлова. Граф должен был, не прибегая к военным действиям, вытеснить египетские войска, но взамен заключить новый договор с султаном.

Миссия Орлова удалась. Египетские войска под руководством сына паши Мухаммеда Али, Ибрагима, вернулись в Египет, а в местечке, где высадились русские солдаты, Ункяр-Искелеси, был подписан новый мирный договор. Согласно этому документу Россия и Турция вступали в оборонительный союз на восемь лет. После подписания договора русская эскадра с десантом под руководством первооткрывателя Антарктиды контр-адмирала Михаила Петровича Лазарева покинула Босфор.

В марте 1833 года султан повелел выбить медали в память о тех драматических событиях. Медали должны были символизировать внезапно возникшую русско-турецкую дружбу. Золотая медаль была вручена от имени султана Лазареву, другие медали из золота меньшего размера достались штаб- и обер-офицерам эскадры. Нижние чины были удостоены 20 тысяч серебряных медалей.

М.П. Лазарев

Именно тогда стало понятно, что Россия и Турция могут не только воевать... В 2007 году Реджеп Тайип Эрдоган, тогда премьер-министр, а ныне президент Турции, произнес примечательные слова: «Турцию и Россию издавна связывают добрые соседские отношения. В наших учебниках истории практически все заполнено прошедшими войнами. Давайте внесем изменения и большую часть посвятим именно позитивным сторонам нашего сотрудничества. Наши отношения начались более 500 лет назад, и мы обладаем самыми продолжительными дипломатическими отношениями в Европе». И сегодня идея эта успешно реализуется, несмотря на все сложности международной обстановки.