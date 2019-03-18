Героическое имя русского флота – «Меркурий» Легендарный бриг «Меркурий», построенный в Севастополе в 1820 г., прославился в морском сражении с двумя турецкими линкорами. Имея 20 пушек, «Меркурий» под командованием капитана Казарского бесстрашно вступил в неравный бой с турецкими линейными кораблями – а это совсем другой класс, другое вооружение – и одержал победу! 100-пушечный «Селимие» и 74-пушечный «Реал-бей» под флагами адмирала и контр-адмирала вышли из боя потрепанными – и вынуждены были отступиться. Перед тем боем русские моряки решили в случае поражения взорвать свой пороховой погреб, но в плен не сдаваться. В результате у нас погибло только 4 человека. В мире в это просто не могли поверить. «Меркурий»...

Легендарный бриг «Меркурий», построенный в Севастополе в 1820 г., прославился в морском сражении с двумя турецкими линкорами.

«Меркурий» отличался от других бригов русского флота меньшей осадкой и оснащением вёслами (по семь вёсел с каждого борта). Гребли этими вёслами стоя. Из-за меньшей осадки бриг имел и меньшую глубину интрюма, что ухудшало его ходовые качества. «Меркурий» был одним из первых русских бригов, при постройке которого применялась система набора по методу Сепингса — с диагональными сваями-ридерсами. Эта прогрессивная по тому времени система увеличивала прочность корабля, уменьшала спусковой перелом и раскачку элементов. Бриг был остойчив и хорошо держал высокую волну, однако в тихую погоду грузнел. Углубление форштевнем составляло 2,74 метра, ахтерштевнем — 3,90 метра. Углубление в полном грузу составляло, соответственно, 3,63 и 4,736 метра.

Имея 20 пушек, «Меркурий» под командованием капитана Казарского бесстрашно вступил в неравный бой с турецкими линейными кораблями – а это совсем другой класс, другое вооружение – и одержал победу! 100-пушечный «Селимие» и 74-пушечный «Реал-бей» под флагами адмирала и контр-адмирала вышли из боя потрепанными – и вынуждены были отступиться.

Перед тем боем русские моряки решили в случае поражения взорвать свой пороховой погреб, но в плен не сдаваться. В результате у нас погибло только 4 человека. В мире в это просто не могли поверить.

Во время обороны Севастополя в 1855 году корпус «Меркурия» использовался в качестве понтона при наведении моста через Южную бухту, а в 1856 году его отбуксировали в Николаев, где некоторое время использовали в качестве плавучего склада.

«Меркурий» стал легендой Черноморского флота. Он был награжден кормовым Георгиевским флагом. В России родилась традиция называть новые корабли в его честь. Скажем, крейсер «Память Меркурия» был спущен на воду при Александре III . Этот корабль унаследовал Георгиевский флаг от легендарного брига!

И вот во время посещения Крыма Владимир Путин напомнил о «Меркурии»: «Мы в этом году закладываем пять новых кораблей для различных флотов, в том числе и для Черноморского. Можно один из них назвать «Меркурий»… Так и сделаем». Героическая традиция нашего флота жива.

Российское военно-историческое общество было создано для того, чтобы беречь и популяризировать воинские традиции Отечества. Напомним, РВИО смогло разыскать за границей, доставить на Родину, бережно отреставрировать и передать Черноморскому флоту Андреевский флаг с корабля «Император Александр III». Это был последний флаг русского флота в Бизерте – и он стал символом преемственности. Принял его лично Президент.

Тогда же, в 2014 г. на встрече с деятелями культуры в Ялте, Владимир Владимирович предложил присвоить имя линкора одному из новых кораблей: «Таким образом еще и дополнительно свяжем время и нашу историю». Сегодня «Император Александр III» – это российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Пока подводный ракетный крейсер стоит на стапелях верфи, но имя он уже получил.

…А легендарный бриг и сам взял имя другого русского корабля – катера «Меркурий», отличившегося во время войны со Швецией в конце XVIII в. Среди его подвигов – захват шведского фрегата!